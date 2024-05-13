«Соллерс» отчитался о выпуске популярной в РФ модели

Завод «Соллерс» во Владивостоке выпустил уже тысячу пикапов Sollers ST6

Входящий в топ-5 бестселлеров сегмента в России пикап Sollers ST6 выпущен тиражом 1000 экземпляров. Юбилейная машина уже сошла с конвейера завода «Соллерс» во Владивостоке – об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Уточняется, что под капотом этого белого пикапа в комплектации Comfort находится дизельный двигатель объемом 2,0 л и мощностью 136 л.с.. Напомним, что кроме дизеля Sollers ST6 комплектуют и бензиновым мотором 2.0 с отдачей 177 л.с. Оба движка сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Фактически Sollers ST6 – это клон JAC T6. Выпускаются две комплектации – Base и Comfort, цены стартуют от 2,4 млн рублей за бензиновую машину и от 2,5 млн рублей за дизель.

Sollers ST6

Ранее предприятие, занимающееся сборкой Sollers ST6, выпускало автомобили Mazda и называлось Mazda Sollers. Чтобы выпустить тысячу китайских пикапов, заводу потребовалось 8 месяцев – сборку запустили в сентябре 2023-го. «За рулем» проводил тест-драйв Sollers ST6.