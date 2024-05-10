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Россияне «распробовали» пикапы – названы модели, набирающие популярность

Автостат Инфо: российский рынок пикапов за год вырос вдвое

На долю иностранных марок на российском рынке новых пикапов в первом квартале 2024 года пришлось 76,8% – это на несколько процентов меньше, чем годом ранее, зато в численном выражении куда больше: в этом году россияне уже купили 4502 иностранных пикапов, тогда как за первый квартал 2023-го – всего 2395.

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Еще более заметный рост – среди пикапов российских марок, позиции которых ранее защищал лишь УАЗ Пикап, а теперь к нему присоединился Sollers ST6, он же лицензионный JAC CT6. За первый квартал текущего года эти две модели покрыли 23,2% всего сегмента, продавшись в количестве 1358 единиц. Рост пикапов-«нашемарок» по отношению к прошлому году – 114,9%.

Среди продающих пикапы брендов первое место удерживает Great Wall, который реализовал за этот период 1925 пикапов и показал рост в 2,3 раза. Далее следуют УАЗ (993 машин, +57,1%), китайский JAC (797 ед., рост в 5,4 раза), американский Ram (453 ед., +39,8%) и Sollers, продавший 364 пикапа.

Sollers ST6
Sollers ST6

Среди моделей пикапов наибольшей популярностью у россиян пользуется китайский Great Wall Poer KingKong – за четыре месяца 2024 года куплено 1877 таких машин. На остальных местах в Топ 5 – УАЗ Пикап (993 ед., +57%), JAC T8 Pro (573 ед., рост в 29,6 раза), Ram - (453 ед., рост почти на 40%) и Sollers ST6 – все те же 364 единицы модели ST6.

Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Sollers
Количество просмотров 3
10.05.2024
Фото:Sollers
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