Бренды Geely, Chery и Omoda лидируют среди импортированных в РФ иномарок

Импорт новых иномарок в РФ за год вырос в 2,5 раза: более 66% ввезено из Китая

В I квартале 2024 года импорт новых легковых автомобилей на автомобильном рынке России вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 212,4 тыс. штук. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов в ходе своего выступления на форуме FinAuto-2024.

«Динамика импорта легковых автомобилей за три месяца 2024 года – 212,44 тысячи штук (в 2,5 раза). Январь – 64,3 тыс., февраль – 60,8 тыс., март – 87,4 тыс. штук. Топ-5 моделей: Geely Monjaro (6,4 тыс. штук), Chery Tiggo 7 Pro MAX (5,2 тыс. штук), Chery Tiggo 4 Pro (5 тыс. штук), Omoda C5 (2,9 тыс. штук), Haval Jolion (2,7 тыс. штук)», – отмечается в презентации исполнительного директора.

Отмечается, что более 66% автомобилей ввезено в РФ из Китая. При этом импорт легковых автомобилей на вторичном рынке в период с января по март текущего года сократился на 21,7% и составил 83,27 тыс. штук. В январе показатель достиг 19,8 тыс., в феврале – 23,1 тыс., в марте – 40,4 тыс. машин.

Среди марок лидируют Honda Freed (1,4 тыс. штук), Toyota Corolla (1,15 тыс. штук), Honda Fit (1,07 тыс. штук), BMW X5 (одна тыс. штук) и Honda Stepwgn (995 штук).

«Доля ввоза легковых автомобилей по странам за три месяца 2024 года: Китай – 66,4%, Киргизия – 24,6%, Казахстан – 3,2%, Белоруссия – 2,8%, Армения – 0,6%, Германия – 0,4%, ОАЭ – 0,4%, Япония – 0,4%, прочие – 1,2%», – говорится в презентации.

Лидерами по импорту автомобилей в Россию стали Япония – 50,4%, Белоруссия – 20,4% и Южная Корея – 9,9%. Также в список вошли Киргизия с результатом 5,3%, Армения (4,9%), Германия (2,6%), Китай (1,9%), Грузия (1,9%). На остальные страны приходится доля рынка в 2,7%.

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Источник: 1prime.ru