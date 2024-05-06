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Разница цен — 1,5 млн! Рейд по салонам марки Tank

Эксперт «За рулем» выяснил, сколько реально стоят внедорожники Tank 300 и 500

Бренд Tank появился в России год назад и почти сразу стал популярным – внедорожники этой марки в салонах не застаиваются.

Модельная линейка состоит из среднеразмерного внедорожника Tank 300 и полноразмерного Tank 500. Причем это не какие-нибудь кроссоверы, а серьезные вездеходы: кузов на раме, неразрезной задний мост, демультипликатор, межколесные блокировки.

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Консервативная конструкция Танков дилерами не скрывается, а напротив – всяческим образом подчеркивается. Да и аксессуары предлагаются соответствующие: шины со «злым» протектором, экспедиционные багажники на крышу и т.д.

Мы навестили несколько автосалонов, чтобы узнать, сколько в реальности стоят сегодня Танки.

Западный фронт

Сначала я заскочил в большую «дилерскую деревню», расположенную к западу от Москвы. Добираться сюда удобно, да и с парковкой проблем нет. А вот и вывеска Tank – на салоне, где раньше торговали премиальными японскими кроссоверами. Захожу внутрь и вижу, что наряду с Танками тут торгуют автомобилями брендов Ora и Wey (забегая вперед, скажу, что и в других точках – такое же соседство). В салоне пусто.

Помимо Танков в салонах дилеров этой марки также стоят автомобили производителей Ora и Wey .
Помимо Танков в салонах дилеров этой марки также стоят автомобили производителей Ora и Wey .

Из нескольких вариантов представленных тут «трехсотых» интересуюсь тем, что покрыт защитной матовой пленкой. Вопрос про цену обтяжки поначалу менеджера смутил так, что он отправил меня в отдел аксессуаров. Но потом разговорился.

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– Обтяжка под ключ вместе с материалом обойдется в триста тысяч рублей.
– Скидку на машину дадите?
– Нет! Мы же не Chery и не Exeed, которые нынче охотно торгуются.

Но через пару секунд менеджер выложил убойный аргумент.

– За прошлогоднюю машину уступим 400 тысяч. Было 3,6 млн рублей, будет 3,2. Берите, пока есть возможность. Прошлогодних «трехсотых» почте не осталось.

Интересный поворот! Я бы, пожалуй, не стал отказываться от такого предложения.

Заходим с севера

Следующая точка – тоже за МКАДом, к северу от столицы.

На северо-востоке МКАДа находится мультибрендовый салон, где торгуют и Танками. С парковкой дела обстоят хорошо – мест навалом, а на самом почетном находится терминал для зарядки электромобилей, которым могут воспользоваться, в том числе, и гости автосалона – один из них как раз «заправлялся».

На гостевых парковках дилерских центров Tank обязательно есть зарядные станции для электромобилей.
На гостевых парковках дилерских центров Tank обязательно есть зарядные станции для электромобилей.

Внутри – самая приятная обстановка среди всех посещенных мной салонов: современная архитектура, дорогая отделка, играет ненавязчивая музыка. Хотя посетителей не слишком много, со мной никто не поздоровался и не подошел для консультации. Я осмотрел все машины, пытаясь привлечь внимание, – тщетно.

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Несмотря на большую площадь шоу-рума, внутри стоит только пять машин (включая Ora и Wey). И уже привычное дело: если Tank 500 стоит в стоке, то «трехсотый» – опять затюнингованный: с поперечинами и боксом на крыше, ковриками, брызговиками и обработкой днища «антишум».

Отдают такой внедорожник за 4 499 000 рублей. При оформлении кредита – на 60 тысяч меньше. Прямо скажем, так себе уступка.

Прикрытие с востока

Напоследок я заскочил к «квартирующемуся» на востоке от Москвы дилеру. Парковка – теснее некуда. Однако и здесь у входа есть станция для электрозарядки. Уже хорошо. В шоу-руме посетителей неожиданно много – все (почти) менеджеры «расписаны». В зале, опять-таки, пять машин и еще две ожидают новых владельцев в зоне выдачи.

Оба представленных в салоне «трехсотых» упакованы дилерским допоборудованием. У одного – «злые» колеса, брызговики, экспедиционный багажник и резиновые коврики в салоне. И цена 4 739 000 рублей – не многовато ли?

Как правило, Tank 300 имеет допоборудование, которое значительно увеличивает цену внедорожника.
Как правило, Tank 300 имеет допоборудование, которое значительно увеличивает цену внедорожника.

Но рядом стоит версия попроще: с брызговиками и ковриками, а еще с дугами-поперечинами на крыше и боксом. Машину готовы отдать за 4 099 000 рублей. А вот это хорошее предложение.

Итог

Какой внедорожник круче? Теперь мы знаем ответ

Как видите, от салона к салону цены разнятся. Где-то можно «выловить» прошлогоднюю машину, где-то менеджер согласится дать скидку.

Найти выгодный вариант можно без проблем. Но когда кончатся автомобили 2023 года выпуска, получить дисконт будет проблематично.

  • А здесь вы найдете результаты нашего рейда по автосалонам Changan.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 7
06.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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