Разница цен — 1,5 млн! Рейд по салонам марки Tank
Бренд Tank появился в России год назад и почти сразу стал популярным – внедорожники этой марки в салонах не застаиваются.
Модельная линейка состоит из среднеразмерного внедорожника Tank 300 и полноразмерного Tank 500. Причем это не какие-нибудь кроссоверы, а серьезные вездеходы: кузов на раме, неразрезной задний мост, демультипликатор, межколесные блокировки.
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Консервативная конструкция Танков дилерами не скрывается, а напротив – всяческим образом подчеркивается. Да и аксессуары предлагаются соответствующие: шины со «злым» протектором, экспедиционные багажники на крышу и т.д.
Мы навестили несколько автосалонов, чтобы узнать, сколько в реальности стоят сегодня Танки.
Западный фронт
Сначала я заскочил в большую «дилерскую деревню», расположенную к западу от Москвы. Добираться сюда удобно, да и с парковкой проблем нет. А вот и вывеска Tank – на салоне, где раньше торговали премиальными японскими кроссоверами. Захожу внутрь и вижу, что наряду с Танками тут торгуют автомобилями брендов Ora и Wey (забегая вперед, скажу, что и в других точках – такое же соседство). В салоне пусто.
Из нескольких вариантов представленных тут «трехсотых» интересуюсь тем, что покрыт защитной матовой пленкой. Вопрос про цену обтяжки поначалу менеджера смутил так, что он отправил меня в отдел аксессуаров. Но потом разговорился.
– Обтяжка под ключ вместе с материалом обойдется в триста тысяч рублей.
– Скидку на машину дадите?
– Нет! Мы же не Chery и не Exeed, которые нынче охотно торгуются.
Но через пару секунд менеджер выложил убойный аргумент.
– За прошлогоднюю машину уступим 400 тысяч. Было 3,6 млн рублей, будет 3,2. Берите, пока есть возможность. Прошлогодних «трехсотых» почте не осталось.
Интересный поворот! Я бы, пожалуй, не стал отказываться от такого предложения.
Заходим с севера
Следующая точка – тоже за МКАДом, к северу от столицы.
На северо-востоке МКАДа находится мультибрендовый салон, где торгуют и Танками. С парковкой дела обстоят хорошо – мест навалом, а на самом почетном находится терминал для зарядки электромобилей, которым могут воспользоваться, в том числе, и гости автосалона – один из них как раз «заправлялся».
Внутри – самая приятная обстановка среди всех посещенных мной салонов: современная архитектура, дорогая отделка, играет ненавязчивая музыка. Хотя посетителей не слишком много, со мной никто не поздоровался и не подошел для консультации. Я осмотрел все машины, пытаясь привлечь внимание, – тщетно.
Несмотря на большую площадь шоу-рума, внутри стоит только пять машин (включая Ora и Wey). И уже привычное дело: если Tank 500 стоит в стоке, то «трехсотый» – опять затюнингованный: с поперечинами и боксом на крыше, ковриками, брызговиками и обработкой днища «антишум».
Отдают такой внедорожник за 4 499 000 рублей. При оформлении кредита – на 60 тысяч меньше. Прямо скажем, так себе уступка.
Прикрытие с востока
Напоследок я заскочил к «квартирующемуся» на востоке от Москвы дилеру. Парковка – теснее некуда. Однако и здесь у входа есть станция для электрозарядки. Уже хорошо. В шоу-руме посетителей неожиданно много – все (почти) менеджеры «расписаны». В зале, опять-таки, пять машин и еще две ожидают новых владельцев в зоне выдачи.
Оба представленных в салоне «трехсотых» упакованы дилерским допоборудованием. У одного – «злые» колеса, брызговики, экспедиционный багажник и резиновые коврики в салоне. И цена 4 739 000 рублей – не многовато ли?
Но рядом стоит версия попроще: с брызговиками и ковриками, а еще с дугами-поперечинами на крыше и боксом. Машину готовы отдать за 4 099 000 рублей. А вот это хорошее предложение.
Итог
Как видите, от салона к салону цены разнятся. Где-то можно «выловить» прошлогоднюю машину, где-то менеджер согласится дать скидку.
Найти выгодный вариант можно без проблем. Но когда кончатся автомобили 2023 года выпуска, получить дисконт будет проблематично.
- А здесь вы найдете результаты нашего рейда по автосалонам Changan.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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