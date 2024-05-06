Разница цен — 1,5 млн! Рейд по салонам марки Tank

Эксперт «За рулем» выяснил, сколько реально стоят внедорожники Tank 300 и 500

Бренд Tank появился в России год назад и почти сразу стал популярным – внедорожники этой марки в салонах не застаиваются.

Модельная линейка состоит из среднеразмерного внедорожника Tank 300 и полноразмерного Tank 500. Причем это не какие-нибудь кроссоверы, а серьезные вездеходы: кузов на раме, неразрезной задний мост, демультипликатор, межколесные блокировки.

Консервативная конструкция Танков дилерами не скрывается, а напротив – всяческим образом подчеркивается. Да и аксессуары предлагаются соответствующие: шины со «злым» протектором, экспедиционные багажники на крышу и т.д.

Мы навестили несколько автосалонов, чтобы узнать, сколько в реальности стоят сегодня Танки.

Западный фронт

Сначала я заскочил в большую «дилерскую деревню», расположенную к западу от Москвы. Добираться сюда удобно, да и с парковкой проблем нет. А вот и вывеска Tank – на салоне, где раньше торговали премиальными японскими кроссоверами. Захожу внутрь и вижу, что наряду с Танками тут торгуют автомобилями брендов Ora и Wey (забегая вперед, скажу, что и в других точках – такое же соседство). В салоне пусто.

Помимо Танков в салонах дилеров этой марки также стоят автомобили производителей Ora и Wey .

Из нескольких вариантов представленных тут «трехсотых» интересуюсь тем, что покрыт защитной матовой пленкой. Вопрос про цену обтяжки поначалу менеджера смутил так, что он отправил меня в отдел аксессуаров. Но потом разговорился.

– Обтяжка под ключ вместе с материалом обойдется в триста тысяч рублей.

– Скидку на машину дадите?

– Нет! Мы же не Chery и не Exeed, которые нынче охотно торгуются.

Но через пару секунд менеджер выложил убойный аргумент.

– За прошлогоднюю машину уступим 400 тысяч. Было 3,6 млн рублей, будет 3,2. Берите, пока есть возможность. Прошлогодних «трехсотых» почте не осталось.

Интересный поворот! Я бы, пожалуй, не стал отказываться от такого предложения.

Заходим с севера

Следующая точка – тоже за МКАДом, к северу от столицы.

На северо-востоке МКАДа находится мультибрендовый салон, где торгуют и Танками. С парковкой дела обстоят хорошо – мест навалом, а на самом почетном находится терминал для зарядки электромобилей, которым могут воспользоваться, в том числе, и гости автосалона – один из них как раз «заправлялся».

На гостевых парковках дилерских центров Tank обязательно есть зарядные станции для электромобилей.

Внутри – самая приятная обстановка среди всех посещенных мной салонов: современная архитектура, дорогая отделка, играет ненавязчивая музыка. Хотя посетителей не слишком много, со мной никто не поздоровался и не подошел для консультации. Я осмотрел все машины, пытаясь привлечь внимание, – тщетно.

Несмотря на большую площадь шоу-рума, внутри стоит только пять машин (включая Ora и Wey). И уже привычное дело: если Tank 500 стоит в стоке, то «трехсотый» – опять затюнингованный: с поперечинами и боксом на крыше, ковриками, брызговиками и обработкой днища «антишум».

Отдают такой внедорожник за 4 499 000 рублей. При оформлении кредита – на 60 тысяч меньше. Прямо скажем, так себе уступка.

Прикрытие с востока

Напоследок я заскочил к «квартирующемуся» на востоке от Москвы дилеру. Парковка – теснее некуда. Однако и здесь у входа есть станция для электрозарядки. Уже хорошо. В шоу-руме посетителей неожиданно много – все (почти) менеджеры «расписаны». В зале, опять-таки, пять машин и еще две ожидают новых владельцев в зоне выдачи.

Оба представленных в салоне «трехсотых» упакованы дилерским допоборудованием. У одного – «злые» колеса, брызговики, экспедиционный багажник и резиновые коврики в салоне. И цена 4 739 000 рублей – не многовато ли?

Как правило, Tank 300 имеет допоборудование, которое значительно увеличивает цену внедорожника.

Но рядом стоит версия попроще: с брызговиками и ковриками, а еще с дугами-поперечинами на крыше и боксом. Машину готовы отдать за 4 099 000 рублей. А вот это хорошее предложение.

Итог

Как видите, от салона к салону цены разнятся. Где-то можно «выловить» прошлогоднюю машину, где-то менеджер согласится дать скидку.

Найти выгодный вариант можно без проблем. Но когда кончатся автомобили 2023 года выпуска, получить дисконт будет проблематично.

А здесь вы найдете результаты нашего рейда по автосалонам Changan.