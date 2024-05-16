Этого обновленного «китайца» предложат в России с двумя вариантами двигателей

В Москве состоялась презентация обновленного лифтбека FAW Bestune B70

Китайская компания FAW на презентации в Москве сообщила технические характеристики нового лифтбека Bestune B70, продажи которого стартуют в РФ летом 2024 года. Так, автомобиль будут предлагать с двумя вариантами двигателя: объемом 1,5 и 2,0 литра.

1,5-литровый мотор будет работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальная скорость с ним составляет 200 км/ч, а средний расход топлива 6,8 литра за 100 км. До «сотни» машина разгоняется за 9,3 секунды.

С мотором объемом 2,0 литра максимальная скорость равна 230 км/ч, разгон до «сотни» займет 7,9 секунды. Средний расход топлива составит 7,1 литра на 100 км. Работает он в паре с 6-ступенчатой классической АКП.

Компания FAW в марте сообщила, что продажи обновленного Bestune B70 стартуют летом текущего года. Автомобиль прошел глубокий рестайлинг и изменился внешне.

От старой версии обновленный автомобиль отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами, а также выхлопной системой с трапециевидными патрубками. В салоне автомобиля новая приборная панель и иной селектор коробки переключения передач.

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Источник: Autonews