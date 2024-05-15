Этот надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию: сколько он сейчас стоит

В РФ начались продажи нового кроссовера Renault Duster 2024 года за 3 млн рублей

Легендарный Renault Duster, ранее очень популярный в РФ, вернулся на российский рынок. Новый автомобиль 2024 г. в. предлагает привезти под заказ мультибрендовый автосалон из Новосибирска. Продавец оценил модель в 2 999 000 рублей.

В объявлении на одном из популярных сайтов уточняется, что это кроссовер второго поколения, оснащенный 114-сильным атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом.

Renault Duster

Автомобиль предлагают в простой комплектации, в которую входят литые колесные диски, электропривод зеркал, противотуманки, кожаный руль, кондиционер и штатная аудиомагнитола с дисководом и портом USB.

Страну, из которой продавец привезет машину, он не уточнил. Сроки доставки автомобиля в объявлении также не раскрываются.

Renault Duster

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: «Автоновости дня»