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Этот надежный и проверенный кроссовер вернулся в Россию: сколько он сейчас стоит

В РФ начались продажи нового кроссовера Renault Duster 2024 года за 3 млн рублей

Легендарный Renault Duster, ранее очень популярный в РФ, вернулся на российский рынок. Новый автомобиль 2024 г. в. предлагает привезти под заказ мультибрендовый автосалон из Новосибирска. Продавец оценил модель в 2 999 000 рублей.

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В объявлении на одном из популярных сайтов уточняется, что это кроссовер второго поколения, оснащенный 114-сильным атмосферным двигателем объемом 1,6 литра, вариатором и передним приводом.

Renault Duster
Renault Duster

Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Автомобиль предлагают в простой комплектации, в которую входят литые колесные диски, электропривод зеркал, противотуманки, кожаный руль, кондиционер и штатная аудиомагнитола с дисководом и портом USB.

Страну, из которой продавец привезет машину, он не уточнил. Сроки доставки автомобиля в объявлении также не раскрываются.

Renault Duster
Renault Duster

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Renault
15.05.2024
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

+18