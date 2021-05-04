Новый корейский почти кроссовер: тест и видео

Минивэн Kia Carnival — приятный автомобиль. И почти вдвое дешевле, чем раскрученная у нас Toyota Alphard.

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Мне нужен минивэн. Позарез. Видимо, дорос: с быстрыми тачками — нафлиртовался, на гулянках с внедорожниками не один трос порвал. Седаны? Просто надоели. Да и имидж интересует меньше, чем реальные возможности автомобиля.

А минивэн — это особенная стать. И она у Карнивала есть. Надраил до блеска — хоть в свадебный кортеж. Снял пассажирские сиденья — вот тебе грузовик. От двух до восьми мест в любых вариациях.

Не кроссовер

Когда четверть века назад корейцы разрабатывали Carnival первого поколения, в Европе господствовал Renault Espace, а в Америке — Chrysler Voyager. Даже корейцы едва ли могли тогда представить, что Carnival со старта станет самой массовой экспортной моделью Kia — зашла тема!

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К тому моменту, как вышел Carnival третьей генерации, европейский Espace уже сдулся, а в Америке Toyota Sienna и Honda Odyssey почти дожевывали Voyager. У нас и вовсе образовался вакуум: либо большие кроссоверы (7–8 мест практически без багажника), либо микроавтобусы а‑ля VW Multivan. И вдруг корейцы решили, что какой-никакой спрос на минивэны в России всё-таки есть (я с этим согласен) — и рискнули вернуть нам Carnival.

Новая машина сделана по обкатанному ранее принципу: на шасси Sorento «натянули» минивэнистый кузов. Но по технической начинке Carnival и Sorento вовсе не близнецы. У Карнивала другой пол кузова: совершенно плоский. Полностью переделали заднюю многорычажку: у нее более компактный подрамник. А еще нужно разместить бензобак, запасное колесо, найти место под складывающиеся сиденья третьего ряда… Вот почему у Карнивала привод только на передние колеса .

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По каким-то маркетинговым соображениям корейцы называют Carnival кроссвэном — типа, он не похож на минивэны (на Alphard уж точно) и внешне ближе к кроссоверам. Хотите поупражняться в поисках кроссоверных черт? И я не хочу. Хоть горшком назови — лишь бы удобным был. И, надо признать, Carnival — приятный автомобиль. Хотя не идеальный.

От Kia до Мерседеса

Центр притяжения — огромная панель приборов в мерседесовском стиле. Но «Мерседес» будет лишь на машинах в топе: два дисплея по 12,3 дюйма (приборы + мультимедиа) и полный функционал. А в базе — обычные спидометр и тахометр с 7‑дюймовым дисплейчиком между ними и 8‑дюймовая мультимедийка с живыми рукоятками. И всё это — на той же огромной черной панели.

Роскошная панель с двумя дисплеями по 12,3 дюйма, тачскрин климат-контроля, беспроводная зарядка и шайба управления коробкой — только на дорогих машинах. Даже в средних комплектациях всё гораздо скромнее.

Дизайн панели приборов можно менять, при включении поворотника активируется камера мертвой зоны.

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Та же история с центральной консолью. Если раскошелился лишь на «базу» — держи три вращающиеся рукоятки обычного кондиционера (без дисплея) и обычный рычаг автомата. А если готов выложить 3,5 миллиона, вот тебе большой тачскрин раздельного климат-контроля, красивая шайба управления коробкой, площадка для зарядки телефона, а вдобавок — кожаные (а не тканевые) сиденья не только с обогревом, но и с вентиляцией. И что особенно приятно, корейцам удается держать оптимальный баланс между сенсорными кнопками и традиционными — всё очень удобно.

И уж если жить на всю катушку, во втором ряду будут раздельные сиденья с обогревом, вентиляцией и с оттоманками для ног. Если на третьем ряду никто не сидит — я могу откинуть спинку, выдвинуть оттоманку (всё на электроприводах) и при росте 186 см развалиться комфортнее, чем в представительском седане.

Если нужен комфорт, сравнимый с Тойотой, берите машину с раздельными сиденьями второго ряда. Багажное сиденье формально трехместное: складывается в подпол, образуя совершенно ровный пол. Позади — огромный багажник.

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А в более дешевых восьмиместных машинах всё прозаичнее: три сиденья второго ряда (среднее поуже) установлены ниже, отчего сидеть мне неудобно. Вытянуть ноги я и вовсе не могу, даже если сдвинуть переднее сиденье до упора вперед.

Третий ряд — условно трехместный. Прелесть в том, что две его половинки складываются в ровный пол. А если не складывать, то за ними — пещера емкостью 600 литров! В этом главное отличие Карнивала от 7- и 8-местных кроссоверов: есть багажник .

Дизель или бензин?

Моторы те же, что на Sorento — дизель 2.2 (199 л.с.) и бензиновый V6 3.5 (249 л.с.). Но если у дизельного Sorento роботизированная коробка, то Карнивалу отрядили восьмиступенчатый автомат собственного производства. И это правильно: шустрость робота минивэну ни к чему, а гидроавтомат наверняка понадежнее будет.

Если я все-таки созрею до такой машины, возьму дизельную. Она примерно на 100 тысяч дешевле, и не будешь ездить вокруг АЗС: расход в полтора раза меньше, а бак одинаковый у обеих версий — 72 литра. В относительно спокойных режимах в окрестностях Анапы (чуть равнины, чуть холмов) у меня получилось около 6,5 литров на сотню на дизеле и около 10 литров на бензине.

Декоративная крышка обманывает: оба мотора расположены поперечно. Бензиновый V6 3.5 развивает в Корее 272 л.с., а у нас — 249 л.с.

Понятно, что темперамент дизельного Карнивала не соответствует его ударной внешности, но тяги хватает всегда — даже на крутых подъемах. И на легкой пересеченке с ним очень удобно. Кстати, специально для нас чуть увеличили клиренс — до 182 мм . Этого более чем достаточно: по сухим гравийкам мы забирались туда, куда сунешься не на каждой легковушке.

Главная беда дизеля — шумность. Его слышно всегда, даже при спокойной езде. Не выносите? Тогда только бензин. Он тихий, пушечный — я намерил ровно 9 секунд до сотни, но и жрет как конь: в городе будет 14–15 л/100 км.

Спортивности в Карнивале нет — и не надо. А плохо то, что мягкая на крупных неровностях подвеска удивляет очень жесткой и звонкой работой на стыках асфальта.

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Поездил и ночью. Проекционные светодиодные фары со сдвоенными пушками ближнего и дальнего света лупят отменно. На машинах в исполнениях ниже среднего — более простые рефлекторные фары (тоже светодиодные), но с такими я еще не ездил.

Странности? Есть

Например, два VIN-номера. Родной корейский выбит, как положено, под лобовым стеклом, а второй наклеен в виде таблички на средней стойке кузова. Да-да, Автотор, калининградская крупноузловая сборка.

У навороченных машин не просто электропривод боковых дверей и двери багажника: достаточно постоять с ключом в руках рядом с любой дверью — и та автоматически закроется. Но капот не только не имеет сервопривода (дарю корейцам идею), но даже не снабжен газовыми упорами — гигантскую крышку приходится подпирать укосиной.

Проекционные светодиодные фары умеют переключаться автоматически с ближнего на дальний, но сочетаются с лампочками накаливания в задних поворотниках и (на базовых версиях) в стоп-сигналах.

Огромный багажник вытеснил запасное колесо под днище, причем оно размещено под сиденьем правого пассажира среднего ряда (привет, Лада Надежда!). Но это только докатка: если ставим её, куда деть пробитое колесо? Под брюхом оно будет сильно выступать. Всё равно пихать в багажник? А если там чемоданы?

Средний ряд сидений в восьмиместной машине можно развернуть против хода: центральное просто переставляется, а крайние нужно еще и поменять местами — иначе не сработают крепления. А таскать их тяжелее, чем блины в фитнес-зале. В семиместной версии раздельные сиденья среднего ряда вовсе не снимаются. И не разворачиваются. Либо восемь мест и грузовые возможности, либо семь мест и комфорт.

Да, идеальных автомобилей не бывает. Я достал из глубины большого багажника свой рюкзачок и пошел штудировать цены на рынке. Carnival подумал немного и сам закрыл дверь багажника. Умный, черт возьми!

Даже сверху видно, что пол салона плоский. Два люка — только у машин в топ-оснащении за 3,5 миллиона.

Сколько стоит

Carnival — выбор прагматиков: есть всё, что нужно, и даже чуточку больше, а цена в полтора-два раза ниже, чем на Alphard. Если претензии только на восемь мест, дизель, кондиционер и тканевые сиденья — нужно 2,6 миллиона рублей. Бензин — это минимум 3,1 миллиона, но уже в приличном исполнении Prestige: с электроприводами дверей и багажника, проекционными фарами, бесключевым доступом, кожзамом сидений и прочими радостями. Топ-версии Premium+ c раздельными сиденьями второго ряда — 3,5 миллиона рублей.

Kia Carnival 2.2 CRDI. Цена в России от 2 600 000 ₽

Что в итоге

Не думаю, что кто-то будет целенаправленно пересаживаться с больших кроссоверов на Carnival только лишь потому, что у него больше возможностей по трансформации и чуть вместительнее багажник. Полный привод — даже слабенький — в наших условиях явно лучше переднего, особенно на тяжелой машине.

Carnival — это второй, а то и третий автомобиль для семей с доходом намного выше среднего — прекрасный транспорт не только для поездок гурьбой в загородный дом, но и для цивилизованных путешествий по хорошим дорогам в места скопления красивых отелей.

Нельзя сбрасывать со счетов и корпоративное использование. Но «крутые» по-прежнему будут брать дорогущие Альфарды — это не только раскрученное имя и говорящий облик (любят у нас устрашать всех вокруг себя), но и более удобная посадка. Alphard выше на 20 см, поэтому сиденья в нем установлены выше относительно пола, ноги не затекают.

Конкуренты

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Есть близкие по ценам Peugeot Traveller и его собратья Citroen и Opel, однако это машины другого толка — более крупные, более «грузовые» и только дизельные. Из этой же когорты Hyundai H1, на смену которому идет более модный Hyundai Staria. Немецкие Caravella, Multivan и V‑класс намного дороже. Есть еще Chrysler Pacifica и китайский GAC GN8, но это отдельная песня. А для большинства покупателей единственным реально доступным «минивэном» остается семиместный Ларгус.

Carnival на фоне конкурентов

Модель Силовой агрегат Цена, млн руб. Chrysler Pacifica 3.6 AT 4,5 GAC GN8 2.0 AT 2,7–3,5 Hyundai H1 2.5d MT

2.5d AT 2,3

2,5–2,6 Kia Carnival 2.2d AT

3.5 AT 2,6–3,5

3,15–3,6 Peugeot Traveller 2.0d 2.5–3,3 Toyota Alphard 3.5 AT 5,6–5,7 VW Multivan 2.0 MT

2.0 AT

2.0d MT

2.0d AT 2,8–3,9

4,3–5,0

2,7–4,0

3,1–5,1

Российский рынок минивэнов крайне скуден: у Карнивала есть шанс стать заметным и на дорогах, и в статистике продаж.

Дизайн, багажник, цена Только передний привод

Kia Carnival 2.2 CRDI

Длина / ширина / высота / база 5155 / 1995 / 1750 / 3090 мм

Объем багажника 627–4110 л

Снаряженная / полная масса 2194 / 2800 кг

Двигатель дизельный, R4, 2151 см³; 199 л.с. при 3800 об/мин; 440 Н·м при 1750–2750 об/мин

Максимальная скорость 190 км/ч

Разгон 0–100 км/ч 10,7 с

Топливо / запас топлива ДТ / 72 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,8 / 5,7 / 6,5 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; А8

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