Кроссовер для большой семьи: дюжина вариантов за 2–4 млн

Большой багажник и просторное заднее сиденье необходимы, даже если в семье двое детей. А если трое, то без трехрядного салона не обойтись. Сегодняшние реалии таковы, что меньше 2 млн рублей подходящие машины не стоят.

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Третий ряд сидений в сравнительно небольшой машине и журналисты, и автомобилисты обычно называют «детским»: взрослый, мол, там не усядется. Но и ребенка туда еще попробуй усади! Бустер или полноценное кресло в тесноту галерки мало пропихнуть — надо еще зафиксировать. Да и маленькому пассажиру придется помогать с входом-выходом. И всё же семиместные кроссоверы априори более «семейные», нежели пятиместные одноклассники. Поэтому они привлекательнее для семьи, в которой как минимум двое детей.

1. Среднеразмерные кроссоверы

Из Китая

Если не бояться китайских автомобилей, то получить семь мест можно и дешевле двух миллионов рублей. Так, новичок JAC S7 стоит 1,65–1,75 млн рублей. И это достаточно дешево, потому что другой китайский паркетник, Chery Tiggo8 Pro, с тремя рядами стартует с 2 млн. Комплектация богатая, доплатить предлагают только за более современный турбомотор и преселективный робот вместо вариатора. Но — только передний привод, что за такие деньги уже не радует.

Практичный вариант

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Если не Китай, то выбор на любой вкус. Лучше всех расходится входящая в топ-25 рынка Skoda Kodiaq. Она предлагает больше пространства за те же деньги, что и конкуренты. Особенно ценно, что третий ряд сидений можно заказать без ограничений на любую комплектацию. Так что чисто теоретически семиместного «чеха» можно купить за 1 827 300 рублей: 1 763 000 за «базу» и 64 300 доплаты за сиденья в багажнике. Будет бедненько, небыстро (125 л.с. на механике), но вместительно. Если же разгуляться по списку опций, цены легко уходят за 4 миллиона.

Простой и надежный

Mitsubishi Outlander для России немолод: уже представлено новое поколение, которого нам еще ждать и ждать. Так что пока берем старое. Семь мест можно получить в двух вариантах: мотор 2.0 в комплектации Intense+ (2 269 000 рублей) или двигатель 2.4 уровня оснащения Ultimate (2 559 000 рублей). Оба полноприводные, с вариаторами. Первый вариант совсем скромный, с тканевым салоном, галогенными фарами и без парктроника. Зато модель отличается надежностью, а неприхотливые атмосферные моторы готовы работать на АИ-92.

Стильный

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Неформалы могут обратить внимание на Peugeot 5008. Из минусов — он только переднеприводный и импортируемый. Так что за «недопривод» просят 2 359 000 — 2 819 000 рублей без учета дополнительных опций. Из плюсов выделим космический на фоне соперников дизайн и снаружи, и особенно внутри. Богат «француз» и на технологии. Так, есть уникальная в сегменте система ночного видения. Классные ездовые настройки. На выбор два силовых агрегата, оба на 150 л.с.: бензиновый 1.6 турбо с 6-ступенчатым автоматом и дизельный 2.0 с 8-скоростной коробкой. Второй на 150 тысяч дороже, зато шустрее и экономичнее.

2. Большие кроссоверы

Корейские бестселлеры

От Кореи выступают соплатформенные полноприводники Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Для обоих третий ряд сидений предлагается не во всех версиях. У Kia это три верхние комплектации за 2 849 900 — 3 349 900 рублей. В первой ставится бензиновый атмосферник 2.5 о 180 силах с классическим автоматом, двум другим положен 199-сильный дизель 2.2 с роботом. Hyundai требует раскошелиться в большей степени: 2 989 000 с мотором 2.5, 3 149 000 — 3 359 000 с дизелем и 3 419 000 с недоступной для Sorento «шестеркой» 3.5 мощностью 249 сил. Козыри корейских моделей в широком выборе моторов и превосходстве над среднеразмерными паркетниками по запасу пространства. В них сидеть на галерке гораздо удобнее.

Ну очень большие

Но корейцы не были бы собой, если бы не предложили в России больше, чем соперники. У них есть парочка автомобилей покрупнее. Kia Mohave и Hyundai Palisade оснащаются трехрядным салоном по умолчанию. Машины отличаются принципиально. Mohave угловат, маскируется под серьезный внедорожник, хотя таковым не является, и, несмотря на недавно посвежевший вид, немолод. Его приводит в движение дизель V6 на 249 «лошадей». Просят за такой Kia от 2 549 900 до 4 009 900 рублей.

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Palisade — типичный кроссовер и вышел совсем недавно. В его арсенале два мотора от младшего Santa Fe — дизель 2.2 и «шестерка» 3.5. Оба можно получить в любой из трех комплектаций. Диапазон цен — от 3 349 000 до 3 929 000 рублей. У молодости Палисада есть преимущество перед Мохавом: адаптивный круиз-контроль и некоторые другие системы активной безопасности можно заказать для любого уровня оснащения, тогда как Kia умеет поддерживать безопасную дистанцию только в самой упакованной версии.

На любителя

Есть и другие крупные парни с трехрядными салонами. Так, Toyota Highlander с двигателем 3.5 V6 стоит в начальной из двух комплектаций 3 900 000 рублей. Она достаточно бедная: нет обогрева задних сидений и ветрового стекла, камера одна, кожа искусственная, «круиз» обычный. Если готовы ждать эксклюзив под заказ, за 3 749 900 можете стать владельцем Honda Pilot. Это тоже будет стартовая версия модели, и у нее с оснащением всё еще хуже. Нет парктроника и датчика дождя, фары галогенные, вместо мультимедийки простая аудиосистема. Зато — 10 подушек безопасности.

Доступной на их фоне выглядит землячка Mazda CX-9. У нее третий ряд есть даже в базовом исполнении с тряпочным салоном за 3 053 000 рублей. А за цену Хонды получите комплектацию Executive с кожей наппа и 20-дюймовыми колесами. Под капотом — шустрый и экономичный турбомотор 2.5 отдачей 231 л.с. С места до сотни немаленький кроссовер уходит за 8,6 с.

У Фольксвагена возникла пауза в поставках гиганта Teramont, дилеры ждут рестайлинговые машины. Предшественник стоил 3–4 млн рублей, но прайс давно устарел вместе с распроданными запасами автомобилей. Есть всё же шансы, что «немец» хотя бы в паре начальных модификаций будет дешевле взятой нами верхней границы цен.

3. Внедорожники

Есть в пределах 4 млн рублей и классические рамные внедорожники, рассчитанные на семерых. Toyota Fortuner — продукт на любителя. Полный привод по схеме part-time неудобен зимой, салон архаичен, оснащение так себе. Даже «багажные» сиденья складываются не в пол, как положено современным. При этом цена — как положено Тойоте: за 2 746 000 рублей можете претендовать только на механическую коробку передач. С автоматом — минимум 3 134 000. А дохлый бензиновый мотор в 166 сил меняется на адекватный 200-сильный дизель только во внедорожниках за 3 412 500 — 3 686 500 рублей.

Поэтому для повседневной эксплуатации, несмотря на происхождение, интереснее выглядит китайский Haval H9. Он заработал себе достаточно хорошую репутацию в плане надежности, а выглядит почти Ленд Крузером Прадо. Есть выбор между парой «турбочетверок». Бензиновая выдает 218 л.с. Дизельная выгоднее по налогам (190 «лошадей») и экономичнее по расходам на топливо, но стоит на 70 тысяч больше. В начальной комплектации Haval H9 пятиместный. Машины с тремя рядами стоят от 2 820 000 до 2 990 000 рублей. За такое количество железа — адекватные суммы. Но местами «девятка» устарела. Например, у нее до сих пор ксеноновые фары и пустая по наполнению мультимедийка. При этом в Китае модели давно сделали рестайлинг, который до тульского завода Хавейла не добрался.

4. Престижный вариант

Ну а если вы готовы чуть выйти за рамки обозначенного бюджета (что при прицеле на машину за 4 млн представить несложно), то лучшим выбором будет Volkswagen Touareg. Да, у него нет семи мест в салоне, но даже для пятерых он весьма просторен. Качество отделочных материалов вне конкуренции. Ходовые качества тоже: дизель налоговыгодной мощности 249 л.с. уносит внедорожник до сотни за 6,8 секунды и не жаден до топлива. Коробка передач — надежный классический автомат на восемь ступеней. Ну а по насыщенности опциями его не с кем и сравнить. Пневмоподвеска, система ночного видения, мультимедиа с экраном на 15 (!) дюймов, крутейшие матричные LED-фары, сиденья с массажем… Такой набор за сопоставимые деньги не предложит никто.

Мнение эксперта

директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр»:

При выборе 7-местного кроссовера нужно руководствоваться двумя основными критериями: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль и какую сумму вы планируете потратить на покупку. Самый бюджетный вариант Chery Tiggo 8 Pro за 1 679 000 рублей в базовой комплектации, а самым дорогой — Toyota Highlander по цене 3 727 000 рублей со стартовым оснащением.

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Если выбираете кроссовер для поездок по городу, то полный привод, большой клиренс не обязательны. Только Kia Sorento, Skoda Kodiaq и Chery Tiggo 8 Pro можно выбрать с передним приводом. Обратите внимание на климат-контроль с многозонным управлением. Для 7-местных кроссоверов очень нужна трехзонная установка, чтобы корректировать температуру воздуха на каждом ряду сидений. Такая функция присутствует в Mazda CX-9, Kia Sorento и Mohave имеют эффективную климатическую установку.

При движении по бездорожью для многих принципиальны мощность двигателя и механическая коробка передач. Механика есть только в Toyota Fortuner и Skoda Kodiaq, остальные оснащены автоматом либо вариатором. Максимальная мощность из перечисленных кроссоверов — у Kia Sorento и Hyundai Santa Fe, но с бензиновыми двигателями объемом 3,5 л на 249 л.с.

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Из среднеразмерных кроссоверов самым привлекательным вариантом выглядит Skoda Kodiaq благодаря чрезвычайно гибкому подходу к ассортименту. Если повезет, сможете урвать европейскую машину дешевле, чем Chery. Среди больших машин свежее остальных Hyundai Palisade, а для водителя с семьей, но не без бензина в крови подойдет драйверская Mazda CX-9. Из внедорожников стереотипы требуют советовать Тойоту, но она круче Хавейла только на бездорожье.

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