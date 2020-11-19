Кроссовер JAC S7: известны российские комплектации

Все здорово, но где «теплые» опции?

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Китайская марка JAC собирается выводить на российский рынок кроссовер S7 (на родине бренда известен как X7), и до этого момента остается совсем немного времени, судя по опубликованному на официальном сайте конфигуратору модели. Все данные следует считать предварительными, однако наверняка можно сказать, что у новинки будет три уровня оснащения.

В первом варианте Basic у кроссовера пятиместный салон, кондиционер, мультимедийка с экраном 12,3", аудиосистема на 4 динамика, камера заднего вида, парктроник, круиз-контроль, системы ABS+EBD, HBA, ESC, помощь при старте на подъеме и спуске, электроручник, светодиодные ДХО и стоп-сигналы, зеркала с электроприводом и повторителями в корпусах.

В средней версии Comfort появляются полностью светодиодные фары и фонари, сигнализация, боковые подушки безопасности, датчик света, дополнительные датчики парковки сзади (в базе их два, в «Комфорте» — четыре), климат-контроль с системой фильтрации. Если верить конфигуратору, начиная с этой версии салон может быть 7-местным.

В топовой комплектации Luxury кроссовер оснащается электрорегулировками передних сидений с кожаной обивкой и функциями памяти положений и массажа (!), цифровой приборной панелью 12,3", динамическими светодиодными поворотниками, подсветкой поворотов, передним парктроником, камерами кругового обзора, люком с электроприводом, 10 динамиками стереосистемы, функцией бесконтактного открывания багажника, дополнительной шумоизоляцией моторного отсека.

Именно в этой, топовой версии в JAC S7 будут доступны обогрев зеркал (с электроскладыванием) и обогрев (и вентиляция) передних сидений, однако такую же функцию для заднего ряда, судя по конфигуратору, получить невозможно, равно как и заказать обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Впрочем, тут стоит дождаться официального оглашения комплектаций.

У кроссовера будет 1,5-литровый двигатель, выдающий 174 л.с. и 251 Нм и работающий в паре с 6-диапазонным преселективным роботом. Привод только передний, но подвеска — независимая, всех колес.

Поставки кроссоверов в Россию будут идти из Казахстана, а старт продаж намечен на конец 2020 года. Равно как и у еще одной модели китайского бренда — лифтбека D-класса JAC J7.

Фото: JAC