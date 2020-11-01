Outlander: тест перенастроенного полного привода

Модель в исполнении Black Edition стоит на 65 000 рублей дороже: 2 099 000 рублей в комплектации Invite и 2 299 000 рублей — в Intense+.

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Приставка Black Edition подразумевает черный декор на кузове, красную прострочку в салоне и декоративные планки под углепластик.

Плюс обшитые искусственной замшей сиденья. Уютные.

Mitsubishi Outlander Black Edition





Мультимедиа

В топ-версиях экран мультимедийки стал 8‑дюймовым (на дюйм больше), яркость подняли на 54% и избавили систему от заторможенности. Плюс появилась поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Новый блок управления климат-контролем: вместо кнопок удобные ­«вертушки».

На панель приборов выводятся стрелки с Яндекс.Навигатора — зачет!

Яндекс-голова — базовое оборудование. Не нужно доплачивать и за электрорегулировку поясничного упора: до сих пор её не было, а теперь же — это стандарт для машин с полным приводом.На машинах в средних исполнениях теперь ставят головное устройство Яндекс.Авто (с ним экран по-прежнему семидюймовый). Голосовое управление, интернет, возможность бесконтактной заправки, безграничный фонд Яндекс.Музыка. Камера заднего вида здесь включается моментально, без привычных «яндексовских» пауз. А стрелки-подсказки навигатора выводятся на экран трип-компьютера, чего прежде на машинах с Яндексом не было.

Что еще изменилось?

Сиденья с замшевой обивкой гораздо уютнее. За регулировку поясничного упора владельцам полноприводных версий доплачивать не надо — это базовое оснащение. Просторное заднее сиденье наконец-то довели до ума: профиль стал удобнее, набивка — оптимальна по жесткости.

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В прошлых тестах мы ругали машину за несуразно большие индикаторы непристегнутого ремня безопасности и отключения подушек со стороны пассажира — их перенесли на потолок. Критиковали слишком жесткие сиденья второго ряда — кресла сделали мягче. И наконец-то сзади появились два USB-порта.

Неплохо для машины образца 2012 года, но возраст модели не скрыть. Дизайн, фактура и цвет материалов — из тех времен. А ещё салон скрипуч: меня извел живущий где-то в районе правой передней двери «сверчок», донимали скрипы в багажнике — есть над чем работать.

Как он едет?

Атмосферные моторы 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.), вари­атор, настройка подвески — всё без изменений. Перетряхнули лишь трансмиссию, которую теперь называют S‑AWC. Нет-нет, самоблокирующимся передним дифференциалом — как на известной шестицилиндровой версии GT — обычные Аутлендеры не разжились. Поменяли только управляющий софт ESP: с помощью штатной тормозной системы электроника подтормаживает в поворотах внутреннее переднее колесо (в некоторых случаях и заднее), слегка играя вектором тяги, чтобы машина охотнее ввинчивалась в поворот.

На сухом асфальте эффект не так очевиден, на скользком — заметнее. Гораздо сильнее разница ощущается на размытой грунтовке. Я поочередно проехал один и тот же участок на прошлогоднем Аутлендере и на новом. У старого то и дело тягу обрубает противобуксовочная система. Отключишь её, и Outlander ­норовит закрутиться волчком.

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Обновленный Outlander приятнее, поскольку электроника его почти не осаживает в поворотах. Просто поворачиваешь руль — и электроника, жонглируя тягой, помогает направлять автомобиль по курсу. Подруливать почти не нужно.

Исчез режим Lock. Его заменили пресетами Snow («Снег») и Gravel («Гравий»). В первом подаётся больше тяги на заднюю ось, а во втором допускается и умеренная пробуксовка колёс.

С всеми этими обновлениями и «черной меткой» Outlander протянет недолго: через несколько месяцев будет показ нового поколения, платформу которому отдал свежий Nissan X‑Trail.

Хорошо настроенная ездовая электроника Подвеска по-прежнему жесткая

Mitsubishi Outlander Black Edition

Длина/ширина/высота/база 4695/1810/1703/2670 мм

4695/1810/1703/2670 мм Объем багажника 477–1608 л

477–1608 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 107 кВт/146 л.с. при 6000 об/мин; 196 Н·м при 4200 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 107 кВт/146 л.с. при 6000 об/мин; 196 Н·м при 4200 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 12,0 с

12,0 с Максимальная скорость 188 км/ч

188 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑92/60 л

АИ‑92/60 л Средний расход топлива 7,7 л/100 км

7,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; CVT

Фото фирмы Mitsubishi

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