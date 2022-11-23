Везем очень большой «почти кроссовер» из Южной Кореи: выгодно! Но есть нюансы

Купленный на его родине семиместный Kia Carnival третьего поколения с пробегом в 70 тыс. км обошелся в 2,7 миллиона рублей. Накладные расходы подсчитал эксперт «За рулем».

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Минивэн Kia Carnival третьего поколения у нас не продавался. А ведь эта машина вполне могла стать популярной — неспроста подержанные Карнивалы повезли в Россию еще до всех кризисов.

Наш автомобиль 2018 года с родным пробегом в 70 тысяч км привезен прямиком из Южной Кореи.

Семиместный минивэн, длиной пять метров, с 200‑сильным дизелем — и всего за за 2,7 миллиона рублей? С нынешними ценами звучит заманчиво! Что это — сыр в мышеловке или хороший вариант для большой семьи?

«Доноры» — есть!

Внешнее сходство с популярным кроссовером Sorento Prime не случайно. Машины делят не только основные агрегаты, но и платформу.

Так что если загремят стойки стабилизатора или потребуют замены сайлентблоки, больших сложностей не возникнет. Почти всё подходит от Прайма.

Состояние стекол передней светодиодной оптики превосходно.

Какой мотор?

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Турбодизель 2.2 появился еще в 2009 году и хорошо знаком по кроссоверам, вроде того же Kia Sorento или Hyundai Santa Fe.

Двигатель с чугунным блоком не поражает революционными решениями, что благотворно сказалось на надежности. Если не экономить на качестве масла и дизельного топлива, то пройти полмиллиона километров для него вполне обычное дело.

Иногда после 100 тысяч км дизель начинает терять мощность, но приговаривать турбокомпрессор не спешите. Почти во всех случаях дело в негерметичности впускного тракта — один из патрубков треснул или банально слетел. Куда реже виноват актуатор, отвечающий за изменение геометрии турбины. А уж физический износ самого турбокомпрессора Garrett — случай из ряда вон.

Турбодизель D4HB объемом 2,2 литра прекрасно знаком российским автомобилистам — в первую очередь по кроссоверам Kia Sorento и Hyundai Santa Fe. Правда, машины из Кореи имеют мощность 202 л. с., что переводит их в более дорогую налоговую категорию.

Чуть ли не единственной слабостью стал шкив коленвала, редко доживающий до 100 тысяч км. Если появился шум со стороны привода ГРМ, то это он. Тянуть с заменой не стоит, ибо при сильном износе он буквально распадется на две части. Оригинальная деталь обойдется в 6–7 тысяч рублей.

А коробка?

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До рестайлинга ставился шестиступенчатый автомат, но после обновления 2018 года на Карнивале появилась восьмиступка A8LF2.

Коробка относительно новая, и по-настоящему больших пробегов у машин с ней пока нет. Но и вала каких-то отказов по гарантии тоже нет.

Так что есть надежда, что при регулярной смене масла восьмиступенчатый автомат будет так же надежен, как и его предшественник.

Масло рассчитано на 60 тысяч км, для замены потребуется семь литров жидкости Hyundai ATF SP-IV (примерно 1200 рублей за литр).

И комфортный!

Относительно небольшой пробег никак не сказался на состоянии машины. Сколов на краске нет, что для корейцев уже достижение — краска у них всегда была тонкая. Но для эксплуатации в России передок лучше затянуть в прозрачную защитную пленку.

Единственный элемент, выдающий хоть какой-то возраст, — кожа руля. Она не протерлась, но уже отполировалась.

Возможно, пробег сказался бы и на водительском сиденье, но еще в Корее салон был перетянут в натуральную кожу. С эстетической точки зрения черная кожа с красной строчкой едва ли сочетается с изначально бежевым салоном, но сделано качественно.

Приборная панель — идеальное сочетание простоты и удобства чтения. Пробег 80 тысяч км не критичен для кожи обода руля. Но она уже отполирована.

Интерьер типичен для Kia недавнего прошлого — без изысков, но долгоиграющий. Материалы неплохи по качеству и «сверчков» почти нет.

Медиасистема знакома по другим моделям Kia, но пока общается на корейском — русского в меню нет. Это лечится перепрошивкой. Трехзонный климат-контроль работает исправно. Эффективности хватает на весь салон.

Данный Carnival отлично нашпигован: трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, ассистенты движения и почти полный электропакет. Почти, потому что сиденья первого и третьего ряда с электроприводом, а второго — механические. Но лучше искать вэн с механическими регулировками второго и третьего ряда. В нашей машине кресла второго ряда можно демонтировать, а вот третий — только разложить в спальное место. Что не всегда удобно, если хочется задействовать весь гигантский объем пятиметрового кузова.

Продолжение — на следующей странице.