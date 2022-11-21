Крутые кроссоверы за 1,5 миллиона рублей: 6 самых надежных

Большой полноприводный автомобиль — это, как правило, сочетание высокого ресурса с непростым характером.

ЧТО ИЩЕМ?

Большие кроссоверы 4×4

Возраст: 8–12 лет

8–12 лет Пробег: до 200 тысяч км

до 200 тысяч км Цена: 1,5 млн ₽

С бюджетом в полтора миллиона рублей сегодня нет шансов купить новый кроссовер-иномарку. Только б/у. Хватит, например, на Hyundai Creta трех-четырех лет с пробегом под 100 тысяч км.

Возможно, есть смысл присмотреться к более крупным машинам длиной 4,8–5,0 метра — таким, как Volkswagen Touareg.Более крупные кроссоверы за эти же деньги старше по возрасту и пробег у них обычно больше. Но это уже не «бюджетный» сегмент, всё сделано более крепко и качественно.

Ford Explorer (5-е поколение)

Длина 5006 мм, клиренс 200 мм. 8–10 лет, пробег 200 тысяч км.

Моторы. Дизеля нет. Атмосферник V6 3.5 (249 или 290 л. с.) очень надежен, не особо прожорлив и служит свыше 350 тысяч км. Приемлет АИ‑92, но низкооктановый бензин быстро загрязняет дроссель и портит лямбда-зонды. Цепь ГРМ живет 200 тысяч, следить надо за приводимой им водяной помпой — она ломается часто. После 150 тысяч нарастает угар масла, иногда достаточно поменять колпачки, но лучше и поршневые кольца.

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Коробка передач — шестиступенчатый «фордо-джиэмовский»автомат 6F50/6F55, также надежный и ресурсный при условии регулярной замены масла.

Момент на заднюю ось передает муфта Haldex — внедорожные способности выше среднего, но регулярные грязи быстро ушатывают раздатку. Подвеска без слабых мест. Электроники — обилие, и в возрасте часто сбоят «мозги» системы полного привода, климат-контроль и ассистент парковки.

Вердикт. Нет противопоказаний к покупке.

Honda Pilot (2-е поколение)

Длина 4875 мм, клиренс 200 мм. 10–12 лет. На вторичке не залеживается.

Мотор один: атмосферный V6 3.5 (249 или 257 л. с.).

Выявлены течи через систему дезактивации VCM (отключает пару цилиндров, когда они не востребованы; лечится заменой прокладок) и износ кулачков распредвала после 100–150 тысяч км (если пренебречь регулировкой зазоров). В остальном прекрасный агрегат с ресурсом 350+.

Бензин АИ‑92 разрешен, но нежелателен — угар масла быстрее достигнет жутких значений. А при масляном голодании проворачивает вкладыши.

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Автомат — пятиступенчатый PN3A собственной разработки Хонды. Несколько задумчив, к жизнестойкости вопросов нет, проявления износа заметны только после 200 тысяч км. Трансмиссия VTM‑4 также надежна, способности высокие — есть режим блокировки оси. Замена масла в заднем дифференциале предписана каждые 15 тысяч км.

Ходовая не любит плохие дороги: в наших условиях не очень стойки ступичные подшипники и сайлентблоки передних рычагов, рейка может застучать после 60–80 тысяч км. Зато очень живучая электроника.

Вердикт. Хороший вариант, но лучшие экземпляры — дороже 1,6 млн.

Продолжение — на следующей странице.