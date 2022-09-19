Премиум-кроссоверы за миллион - 4 шикарных варианта

За миллион можно рассчитать на машину второго поколения (индекс XU30) 2007–2008 года выпуска с пробегом примерно 250 тысяч км. По части основных агрегатов RX надежен. И даже в этом возрасте проблем ждать не стоит. Разве что трехлитровый V6 склонен к масложору.
Но именно с этим двигателем предлагают больше всего автомобилей. Встречаются и гибридные версии RX400h. Но тут обязательна профессиональная диагностика — у возрастных машин появляются глюки в электронике, управляющей гибридной установкой.
Ходовая часть не отличается живучестью и часто требует ревизии. Так что при покупке обязательно прислушивайтесь ко всем посторонним звукам. Ступичные подшипники, шаровые опоры, стойки стабилизатора и амортизаторы редко выхаживают больше 100 тысяч км. Быстро стираются колодки и тормозные диски. А задние суппорты часто закисают и подклинивают.
У Лексуса не самая прочная краска, что типично для автомобилей из Японии.
У Лексуса не самая прочная краска, что типично для автомобилей из Японии.
Интерьер собран качественно, но износостойкость у материалов невысокая. Первыми вытираются обод руля и краска на кнопках.
Интерьер собран качественно, но износостойкость у материалов невысокая. Первыми вытираются обод руля и краска на кнопках.
Почитать статьи о тестах и эксплуатации модели Lexus RX можно тут.