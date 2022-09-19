Премиум-кроссоверы за миллион - 4 шикарных варианта

Сегодня за миллион рублей из новых автомобилей купите разве что Гранту или Ниву. А вот на вторичке за такую сумму можно найти кроссовер. И даже премиальной марки.

Lexus RX

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За миллион можно рассчитать на машину второго поколения (индекс XU30) 2007–2008 года выпуска с пробегом примерно 250 тысяч км. По части основных агрегатов RX надежен. И даже в этом возрасте проблем ждать не стоит. Разве что трехлитровый V6 склонен к масложору.

Но именно с этим двигателем предлагают больше всего автомобилей. Встречаются и гибридные версии RX400h. Но тут обязательна профессиональная диагностика — у возрастных машин появляются глюки в электронике, управляющей гибридной установкой.

Ходовая часть не отличается живучестью и часто требует ревизии. Так что при покупке обязательно прислушивайтесь ко всем посторонним звукам. Ступичные подшипники, шаровые опоры, стойки стабилизатора и амортизаторы редко выхаживают больше 100 тысяч км. Быстро стираются колодки и тормозные диски. А задние суппорты часто закисают и подклинивают.

У Лексуса не самая прочная краска, что типично для автомобилей из Японии. Интерьер собран качественно, но износостойкость у материалов невысокая. Первыми вытираются обод руля и краска на кнопках.

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