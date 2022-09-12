4 беспроблемных кроссовера 4х4 - все до 1,5 млн рублей

Renault Duster
Зарекомендовал себя как надежный и неприхотливый кроссовер с неплохой проходимостью. Это касается и системы полного привода. Задние колеса подключаются с помощью электромагнитной муфты. Ее можно принудительно заблокировать на скоростях до 80 км/ч.
На Дастерах с механической коробкой первая передача очень короткая и, по сути, заменяет понижающую. Межколесные блокировки имитирует электроника — у машин первого поколения они работают так себе. Но к надежности полного привода претензий нет.
Электромагнитная муфта, подключающая задние колеса, у Дастера служит долго. Нет проблем и с угловым редуктором, с карданным валом и приводами колес.
Единственные, что требует внимания — сальники полуосей и выходной сальник коробки отбора мощности. Они могут начать гнать трансмиссионное масло уже через пару лет.
Почитать статьи о тестах и эксплуатации модели Renault Duster можно тут.
Subaru Forester
С бюджетом до 1,5 миллионов можно найти «Форик» 2013–2014 года выпуска (IV поколение). Со всеми моторами — как бензиновыми, так и дизельными — идут симметричный полный привод и вариатор.
Причем не нужно бояться бесступенчатой трансмиссии — она выдерживает даже вылазки на бездорожье. Конечно, при регулярной смене масла — каждые 40–50 тысяч километров. Это касается и двух моделей вариатора Lineartronic — TR580 (шел с атмосферными моторами) и TR690.
В системе полного привода используется непривычный сегодня самоблокирующийся межосевой дифференциал. Все элементы трансмиссии живут долго даже при активной эксплуатации. Как и вариатор, редукторы тоже требуют регулярной смены масла.