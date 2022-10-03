Большие кроссоверы за 1,5 млн (примерно) - 6 самых живучих

Наиболее дорогие детали автомобиля - кузов и двигатель. Железо крупных машин обычно хорошо защищено от коррозии, а вот с моторами не всё гладко.

На что смотрим?

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За ориентир берем Volkswagen Touareg второго поколения. Он — лидер продаж среди кроссоверов длиной 4,8–4,9 м. И по числу предложений на вторичке — тоже. А близких по размеру и ценам одноклассников не так уж много. Но некоторый выбор есть.

Ценовой диапазон — 1,4–1,8 млн рублей. По нынешним меркам не запредельная сумма. Ни один новый кроссовер-иномарку за эти деньги сегодня не купить. Только подержанный. Например, трехлетний Hyundai Creta с пробегом слегка за сотку.

Вместе с тем, за 1,5 млн реально отыскать тот же Touareg в пристойных кондициях: 8–12 лет (существенно ниже среднего возраста российского автопарка) с пробегом под 200 тысяч км или больше. Но есть экземпляры, прошедшие менее 150 тысяч, — в комплектациях попроще.

Анализ частных объявлений дает понять, что сравнительно легко продаются свежие (и дорогие) машины 3–5 лет. Те, что постарше, часто застаиваются, и продавцы потихоньку скидывают цены.

Почему народ не особо стремится брать Туареги от 10 лет и старше? Сейчас попробуем понять.

Volkswagen Touareg (II поколение)

При длине 4861 мм располагает просветом 200 мм и багажником 580 л — неплохие, но далеко не рекордные показатели для машины таких размеров.

Туарегов с бензиновым мотором и дизелем на вторичке примерно поровну. Дизельные в среднем чуть дороже.

К живучести подвески и коррозионной стойкости кузова вопросов нет — всё крепко и качественно. Крупноузловая сборка в Калуге (с 2009 года) на надежность отдельных узлов не влияла, так что все мелкие поломки (а жалоб было достаточно) отнюдь не вина сборщиков.

Бензиновый атмосферник CMTA 3.6 (249 л.с.) надежен. Донимает лишь нагаром на клапанах и живет до 350 тысяч км. Цепь ГРМ ходит 200 тысяч км. Недостаток — расход топлива АИ-95 порядка 20 л/100 км. То, что приемлемо для первого владельца, не всегда по карману третьему-четвертому.

Поэтому выше ценятся шестицилиндровые дизели серии ЕА897 3.0 (204–245 л.с.) с примерно таким же ресурсом. Недомогания сугубо возрастные и сводятся к загрязнению топливной системы, клапана EGR и сажевого фильтра.

Редкие бензиновый V8 4.2 (360 л.с.) и дизельные 3.0 TDI серии ЕА896 (до 2011 года) и V8 4.2 (340 л.с.) — либо не очень надежны, либо чрезвычайно сложны и дороги в ремонте. Равно как и гибрид с наддувным 3.0, пожирающим масло литрами.

Со всеми моторами работает 8-ступенчатый гидроавтомат AL1000 (0С8) — на самом деле адаптированный Aisin TR-80SD, производился в Японии. Очень надежен и даже без замены масла ходит 200 тысяч км.

Пневмоподвеска, прошедшая 100–120 тысяч км, почти наверняка потребует больших расходов. Наверняка будут чудить электрика и электроника. Почти все запчасти — дорогие. Иных серьезных противопоказаний к покупке возрастного Туарега нет.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации модели Volkswagen Touareg можно тут.

Kia Mohave (I поколение)

На 19 мм длиннее Туарега, просвет 217 мм. Рамная конструкция. Продавался и с постоянным полным приводом, и с подключаемым. Багажник 1045 л — при сложенном третьем ряде сидений (7 мест — стандартная комплектация).

Реально найти Mohave 10–12 лет с пробегом не выше 200 тысяч км.

Удивительно, но «кореец» в среднем дороже Туарега. Не сказать, что он заметно надежнее или богаче оснащен (хотя пневмоподвеска возможна и у него). Значимое преимущество — запчасти и ремонт дешевле.

Бензиновый атмосферник 3.8 (274 л.с.), которому присущи непонятные шумы при холодном пуске и высокий масложор, у нас крайне редок. Выбирать придется скорее версию с дизелем 3.0 (250 л.с.), который сочетается с 6- (до 2011 года) и 8-ступенчатыми автоматами. Оба — ZF, достаточно живучие, если не насиловать их резкими разгонами.

Дизель в двух исполнениях (D6EA до 2011 года и D6EB) хвалят. Само собой, топливная аппаратура с пьезофорсунками чувствительная и нежная. Неприятности могут подкинуть свечи накаливания и их блок управления. Систему вентиляции картера также придется прочищать. Цепной привод ГРМ может сдаться к 150 тысячам км (при жестких режимах эксплуатации), но обычно держится 200 тысяч. Мотор живет свыше 350 тысяч км.

К стойкости подвески претензий никаких, ЛКП подвержено сколам, но кузов гниет неохотно. На возрастных машинах непременно будет шалить электроника — часто отказывают датчики АБС (или их проводка), камера заднего вида, дорогущая штатная «музыка».

Почитать статьи о тестах и эксплуатации модели Kia Mohave можно тут.

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