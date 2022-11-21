Большой кроссовер с пробегом под 200 тыс. км: стоит ли с таким связываться сегодня?

Спрос на такие машины есть — и весьма стабильный. Тот же Touareg высоколиквиден на вторичке. Похоже, привлекает не только размер (и сопутствующие ему комфорт и престиж), но и уровень надежности. Он нередко подкреплен достойным уходом от предыдущих хозяев.
Что у них хорошо — 4 важных аргумента
- Большие кроссоверы точно не работали в такси.
- У них просторные салоны и багажники. Почти у всех есть семиместная версия, причем у некоторых это стандартное исполнение (Ford Explorer, Kia Mohave).
- У моделей этого размера, как правило, хороша антикоррозионная защита. Начальные проявления ржавчины обычно появляются лишь к 8–10 годам — в прогнозируемых местах типа пятой двери.
- На большие кроссоверы не ставят прихотливые «даунсайзинговые» моторы наподобие 1.4 с наддувом и категорическим неприятием бензина АИ‑92. Обычный набор — большой бензиновый атмосферник мощностью около 250 сил и турбодизель. Крайне редко применяют вариаторы и роботы — в основном, классические гидроавтоматы. Одно из исключений — Nissan Pathfinder.
В целом большие кроссоверы весьма живучи, служат 350–400 тысяч км (некоторые и дольше). Так что 10–12 лет при пробеге под 200 тысяч для них — начало зрелости. И лет через пять их можно будет продать не по бросовой цене.
Что у них плохо
Мощные моторы на тяжелых машинах — это неизбежно высокий расход топлива. Трехлитровые атмосферники поедают около 20 литров на сотню в городских условиях, на магистралях — 10–15 литров. Дизели по аппетиту ощутимо скромнее, но и солярка сегодня дороже 95‑го, и обслуживание, как правило, более затратное.
Дорогой ремонт. К примеру, за комплексный ремонт форсунок фольксвагеновского дизеля V6 просят от 100 тысяч рублей, а их замена новыми раза в два дороже. В лучшем случае.
По замыслу создателей, операция эта разовая — требуется примерно на половине жизненного пути мотора. Однако одна заправка некачественным дизтопливом может спутать все расчеты. При пробегах под 200 тысяч км нередко приходится чинить или менять ТНВД и турбину, наверняка напомнит о себе клапан вентиляции картерных газов. А есть еще сажевый фильтр.
У моторов мощностью 200–300 сил — высокий транспортный налог. Граница тарифов проходит по 250 л. с. В Москве при 249 за «лошадь» берут 75 рублей, при 251 л. с. - уже по 150 рублей за силу!
Высокая стоимость расходников и ТО. Почти все расходники дороже «обычных», масла на замену надо литров семь-восемь, шиномонтаж для колес диаметром 18–20 дюймов недешев, и так далее. Эксплуатационные расходы, приемлемые для первого владельца машины, не всегда по карману третьему-четвертому.
В общем, выбор надо сопоставлять с бюджетом.
Подводные камни
Набор подводных камней при покупке стандартный. Нужна тщательная работа с ПТС и всевозможными базами данных на предмет отсеивания машин с туманной историей, невыплаченными залогами, побывавших в нескольких ДТП. Для уменьшения рисков лучше искать в официальных салонах трейд-ин — там и рабочие жидкости зальют, скорее всего, правильные, и часть мелких неполадок устранят. Будет дороже, но спокойнее.
В первый год владения почти наверняка придется дополнительно вложиться в восстановление — заменить тормозные колодки, что-то сделать с постукивающей рейкой, убрать прочие возрастные «сопли». После 150 тысяч км начинает хандрить всяческая электроника — от датчиков и камер заднего вида до мультимедийной системы.
Затем вполне можно рассчитывать на три-четыре года жизни с исправным автомобилем, чего всем и желаем.
Лучшие варианты больших кроссоверов за 1,5 миллиона рублей с пробегом до 200 тыс. км детально рассмотрены в этой публикации.
- Стоит ли вкладываться в б/у кроссовер стоимостью до 700 тысяч рублей (и какой выбрать), рассказано тут.
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