Машины ушедших из РФ брендов надо срочно продавать

Такой совет дает специалист по международным финансовым рынкам.

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Автомобили брендов из недружественных стран лучше продать, советует специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

В противном случае им будет все сложнее и сложнее обслуживать свои машины или ремонтировать их, так как цены на запчасти и расходники будут постоянно расти.

«Владельцам немецких автомобилей, так же как и иномарок из недружественных стран, стоит заранее задуматься над вопросом продажи своих „железных коней“ либо включить в свой бюджет существенное увеличение сумм на техническое обслуживание», — цитируют «Известия» слова эксперта.

Роман Эткинд прогнозирует дальнейший рост на запчасти, опираясь на тот факт, что оригинальные расходники и компоненты могут перестать поставлять в Россию совсем. То, что будет привозиться по схеме параллельного импорта, окажется гораздо дороже.

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Кроме того, как это всегда бывает, дефицит любого товара провоцирует рост цен на него, и как-то повлиять на это невозможно, что показал дефицит автомобилей из недружественных стран, продающихся сегодня в России по цене в 1,5–2 раза дороже рекомендованных заводами-производителями цен.

Toyota в ноябре начнет выпуск недорогого автомобиля для Азии, который может появиться в России по параллельному импорту.

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