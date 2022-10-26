Toyota выпускает новую недорогую модель — журнал За рулем

Toyota выпускает новую недорогую модель

Автомобиль под названием Innova появится в ноябре и может оказаться в России.

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Хотя этот автомобиль предназначен для азиатского рынка, ничто не мешает российским дилерам ввозить его в Россию.

Новое поколение Toyota Innova будет поставляться, в основном, в Индию и Индонезию. Это обещает вполне демократичные цены на автомобиль. Внешне Innova напоминает кроссовер, но по сути это минивэн с просторным и продуманным салоном.

Автомобиль украшает шестиугольная решетка радиатора в стиле Highlander, а вплотную к ней примыкают узкие фары. Ниже проходит черная горизонтальная полоса, делающая автомобиль визуально шире и «отсекающая» бампер. Противотуманные фары на концах полосы спрятаны в декоративных вохдухозаборниках. Что касается бампера, то он выполнен во внедорожном стиле.

Toyota выпускает новую недорогую модельПосле высветления фотографии видно больше деталей новой Toyota Innova
После высветления фотографии видно больше деталей новой Toyota Innova

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Новинка построена на платформе TNGA-C, а ее длина составляет около 4700 мм. Поэтому в салоне легко поместились три ряда сидений.

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Что касается двигателей, то Toyota Innova будет оснащаться бензиновыми агрегатами и гибридными силовыми установками. Турбодизелей не будет.

Фото: Toyota

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