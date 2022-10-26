Toyota выпускает новую недорогую модель

Автомобиль под названием Innova появится в ноябре и может оказаться в России.

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Хотя этот автомобиль предназначен для азиатского рынка, ничто не мешает российским дилерам ввозить его в Россию.

Новое поколение Toyota Innova будет поставляться, в основном, в Индию и Индонезию. Это обещает вполне демократичные цены на автомобиль. Внешне Innova напоминает кроссовер, но по сути это минивэн с просторным и продуманным салоном.

Автомобиль украшает шестиугольная решетка радиатора в стиле Highlander, а вплотную к ней примыкают узкие фары. Ниже проходит черная горизонтальная полоса, делающая автомобиль визуально шире и «отсекающая» бампер. Противотуманные фары на концах полосы спрятаны в декоративных вохдухозаборниках. Что касается бампера, то он выполнен во внедорожном стиле.

После высветления фотографии видно больше деталей новой Toyota Innova

Новинка построена на платформе TNGA-C, а ее длина составляет около 4700 мм. Поэтому в салоне легко поместились три ряда сидений.

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Что касается двигателей, то Toyota Innova будет оснащаться бензиновыми агрегатами и гибридными силовыми установками. Турбодизелей не будет.

Фото: Toyota