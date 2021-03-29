Новый Kia Carnival: 8 мест, 5 метров и пара разочарований

Минивэн Kia Carnival неплохо продавался в России. И спустя десять лет вернулся — сильно подросшим и подорожавшим.

Поскольку огромный кроссовер Telluride к нам Kia не привезет, флагманом марки в России невольно становится Carnival. Называть его минивэном уже неловко — это большой «вагон» длиной больше пяти метров, на 22 см длиннее рамного внедорожника Mohave!

Производитель именует Carnival нового поколения «кроссвэном», но кроме солидного дизайна ничего «кроссового» в этой машине нет — привод только на передние колеса. Моторов два — 249-сильный бензиновый V6 3.5 и дизель 2.2 мощностью 199 л.с.

Заявленный дорожный просвет — 182 мм, но с учетом длиннющей базы в 3090 мм это не так и много.

Передаем за проезд

Места в салоне действительно вагон. Кузов не только длинный, но и широкий — без пяти миллиметров двухметровый. Сидящие спереди не борются за широченный подлокотник. А на трех раздельных креслах второго ряда легко встанут три детских сиденья — все места оборудованы креплениями Isofix. Среднее кресло можно развернуть задом наперед, установить на него люльку для самых маленьких — и тогда ребенок сможет путешествовать с сидящей рядом мамой лицом к лицу. На заказ второй ряд можно оснастить двумя раздельными «командирскими» креслами.

Управление климат-контролем во многом отдано сенсорным кнопкам, неразличимым на ощупь. Хорошо, что они «понимают» и касания пальцев в перчатках. Зон контроля температуры — три.

На втором ряду, несмотря на море пространства, взрослым сидеть не очень удобно из-за высокого пола. Доступ к третьему ряду не самый шикарный, причем ради его обеспечения кресло второго ряда складывается — с установленным детским сиденьем такой фокус не пройдет.

Третий ряд — формально тоже трехместный, но уже заметно зажатый с боков колесными арками. Там с комфортом усядутся двое представителей старшего поколения либо дети — комплектов Isofix на галерке два. Здорово, что у «крайних сзади» пассажиров есть своя климатическая установка в правой боковине и воздуховоды в потолке, но горячим воздухом она дует по полу только с одной стороны — правой.

Центральный тоннель изобилует ящичками и полочками, но с учетом идеи семейного «вагона» многие предпочли бы, чтобы его вообще не было — а был проход в заднюю часть салона.

Культ вещей

Если в Корее Kia Carnival продается и в 11-местной версии с четырьмя рядами сидений, то у нас — лишь трехрядные версии. Зато даже в полной пассажирской конфигурации остается огромный багажник с полом почти у земли, в который вполне войдет детская коляска, а то и две. Однако ради этого малюсенькую докатку пришлось спрятать под днищем, у правого порога.

Сдвижные двери и дверь багажника — конечно, с электроприводами. А вот за то, что не стали экономить на кнопках бесключевого доступа в задних ручках — отдельное спасибо. Все приводные двери открываются самостоятельно — если постоять около них с брелоком в кармане в течение пары секунд. А багажник еще и закрывается автоматически, когда водитель (и вместе с ним брелок) отходит от машины. Забавно, а насколько практично в реальной жизни — проверим.

Только автоматы!

Самый близкий родственник Карнивала в модельном ряду Kia — кроссовер Sorento. У них новейшая версия модульной платформы, подразумевающая, например, новый алюминиевый турбодизель 2.2 вместо прежнего мотора той же мощности с чугунным блоком. Полного привода вэну не положено. Зато с дизелем будет работать 8-ступенчатый автомат, а не робот!

Автомат пойдет и с V-образной бензиновой атмосферной «шестеркой». На машинах калининградского производства (а такие у нас и будут продаваться) этот мотор комплектуется проверенным распределенным впрыском топлива. А в бак можно заливать относительно недорогой АИ-92: копейка рубль бережет.

В задней подвеске у Карнивала трудится многорычажка. Тормоза там — дисковые, невентилируемые, хотя машина весит за две тонны. Колеса — на выбор: 17, 18 или 19 дюймов.

На капитанском мостике

За рулем себя ощущаешь капитаном морского лайнера: перед глазами «палуба» большого капота и передней панели. У топовых версий ее венчает настоящая «доска приборов» из двух объединенных 12-дюймовых экранов, инструментария и медиасистемы. Отделка по-«новокорейски» хороша. Вместо селектора автомата — хваткая шайба переключения «драйв-реверс».

Правда, сидишь не так высоко, как в больших кроссоверах и тем более внедорожниках. По современным меркам невелик диапазон продольной регулировки сиденья: водителям ростом более 190 см может показаться тесновато. И традиционно для вэнов всех мастей из-за выдвинутых вперед стоек ветрового стекла не так хороша, как в легковушках обзорность вперед и вбок.

Задний дворник прячется сверху, под спойлером. Основные фонари светодиодные, но поворотники на лампочках и вынесены вниз, в бампер. Неудобно!

Вэны в цене

Буквально через пару дней мы расскажем вам о том, как новый Kia Carnival едет. Но в любом случае незамеченным на рынке он не останется. Разнообразные вэны у нас в дефиците, и даже при цене от 2,6 млн рублей многим Carnival приглянется. Судите сами: популярнейшее семейство Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer/Opel Zafira Life при стоимости от 2,5 до 3,3 млн в прошлом году нашло более трех тысяч покупателей. Даже запредельно дорогую Тойоту Alphard (от 5,6 млн!) купили более 800 раз. Поэтому свои 2–3 тысячи владельцев в год Kia Carnival найдет. Не сомневайтесь.

Фото: Kia