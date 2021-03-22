Kia назвала дату российской премьеры Carnival

Кроссвэн должен появиться в продаже уже в этом году и будет представлен в различных версиях.

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Российская премьера Kia Carnival нового поколения состоится вечером 29 марта 2021 года. Автомобиль примечателен тем, что открывает новый класс машин, сочетающих качества минивэнов, кроссоверов и автомобилей бизнес-класса.

Во время премьеры компания озвучит российские комплектации новинки и их стоимость. Также мы узнаем, какие версии салона будут доступны в нашей стране. Напомним, что их немало. Например, есть версия с двумя капитанскими креслами во втором ряду, а также версия салона, рассчитанная на 11 пассажиров.

Российская версия Kia Carnival получит два двигателя. Самым доступным станет 2,2-литровый турбодизель мощностью 199 л.с. Также можно будет приобрести кроссвэн с мощным мотором V6 объемом 3,5 литра. Его мощность для нашего рынка должна составить менее 250 л.с. Работать двигатели будут в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Узнать о том, сколько предположительно будет стоить новый Kia Carnival в России, вы можете здесь.

Фото: Kia