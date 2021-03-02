Кроссвэн появился в конфигураторах на некоторых рынках по цене от 2,4 млн рублей. Начальная цена в России будет процентов на 20 ниже.

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На рынке США новый минивэн, похожий на кроссовер, будет продаваться по цене от 32 100 долларов плюс обязательные сборы в размере 1175 долларов. Итого 2,4–2,5 млн рублей.

Цены на российском и американском рынках у компании Kia вполне сопоставимы. Например, Kia Soul стоит в США от 17 590 долларов плюс сбор 300 долларов, или 1,32 млн рублей. Естественно, это машина с 2-литровым мотором (базовый для США), за которую российские дилеры просят от 1 364 000 рублей. Разница — всего 40 тысяч рублей.

За 33 275 долларов (2,46 млн рублей — цена со сборами) покупатели получат 7-местный автомобиль, оснащенный 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 294 л.с. и 8-ступенчатым автоматом.

Кроссвэн также оснащен дополнительным кондиционером для задней части салона, светодиодными фарами и сдвижными съемными сиденьями второго ряда, а также сдвижными дверями с электроприводами, 8-дюймовым экраном мультимедиа, смарт-ключом, парктрониками и многими другими системами.

В России новый Kia Carnival в базовой комплектации будет оснащаться более скромным двигателем — 199-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра. Мотор V6 тоже предусмотрен — в топовых комплектациях, а его мощность снизят до 249 л.с. В результате начальная стоимость кроссвэна на нашем рынке может составить около 2 млн рублей или даже меньше.

О том, когда новый Kia Carnival появится в продаже в России, вы можете узнать здесь.

Фото: Kia