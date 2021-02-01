Новый кроссвэн Kia Carnival: дата продаж в России

Производство новинки стартовало на «Автоторе», продажи начнутся во втором квартале 2021 года.

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На калининградском заводе «Автотор» на конвейер встал Kia Carnival четвертого поколения. Модель предыдущих поколений предприятие производило с 2004 по 2009 гг., потом был перерыв, а сейчас это, по сути, новый автомобиль. Его позиционируют как кроссвэн — сочетание минивэна и кроссовера.

На российском рынке переднеприводный автомобиль предложат с дизельным двигателем 2,2 л (199 л.с.) или бензиновым объемом 3,5 л (349 л.с.) и 8-ступенчатым автоматом.

Предприятие тщательно готовилось к выпуску новинки, осваивая операции, связанные с установкой некоторых элементов конструкции, таких как, например, сдвижные двери. Ранее здесь автомобили с таким механизмом не производили. Консультировали коллег из России специалисты из Южной Кореи.

Длина Kia Carnival 4-го поколения составляет 5155 мм, в просторном салоне возможны два варианта компоновки — на 7 и 8 мест. Ширина и высота кроссвэна — 1983 и 1730 мм соответственно. У автомобиля высокий дорожный просвет — 182 мм. Сравнить по габаритам его можно разве что с внедорожником Шевроле Тахо (5181x2044x1889).

В базовое оснащение Kia Carnival для российского рынка входят датчики парковки, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и пакет «Теплые опции». Подробности об автомобиле для российского рынка сообщат ближе к старту продаж.

19 февраля на «Автоторе» стартовало производство маленького хэтчбека Kia Picanto.

Фото: «Автотор»