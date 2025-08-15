Geely Monjaro с пробегом — чего ждать от кроссовера

Эксперт Зиновьев подметил все важные особенности Geely Monjaro

В Россию с 2022 года Geely Monjaro ввозился по схеме параллельного импорта, и только весной 2023-го начались официальные продажи. «Параллельный» ввоз при этом продолжился – по итогам трех лет «параллельно» ввезли около 35 тысяч Monjaro (Xingyue L). Официально же за прошлый год продали почти 48 тысяч машин. Для недешевого среднеразмерного кроссовера – отличный показатель.

Как результат, на вторичном рынке можно найти более тысячи предложений о продаже Monjaro, в том числе и самых ранних машин 2021 года.

Само собой, интересно знать, как кроссовер проявил себя в эксплуатации. К сожалению, многое останется неизвестным, так как пробеги 100 тысяч км на данный момент преодолели лишь отдельные экземпляры.

Цена на подержанные Geely Monjaro начинается от 2,6 млн рублей за машины 2021 года – среди них тоже есть варианты с пробегами менее 50 тысяч км. Китайская версия 4×2 с роботом почему-то не дешевле российской 4×4 с автоматом.

Машины с китайского рынка в объявлениях иногда именуют Geely Xingyue L – так они называются на родине. Эти машины могут отличаться от официального российского Monjaro. У нас продавали только 4×4 с гидроавтоматом, а в Китае предлагаются и переднеприводные версии с роботом, а также гибриды.

Отзывы владельцев в подавляющем большинстве касаются российской модификации, а о гибридах информации практически нет.

Плюсы Geely Monjaro

Чаще всего хвалят динамику и управляемость кроссовера. На втором месте по числу упоминаний – богатое оснащение, обилие электронных ассистентов и развитый функционал. На третьем – дизайн (внешний и внутренний).

Отмечают также слаженную работу двигателя и автомата, настройки режимов полного привода, просторный салон и большой багажник (заявлено 562 л). Солидный клиренс (210 мм), как ни странно, упоминают редко.

По ряду позиций мнения разделились. Например, одним «шумка» кажется достойной, другим недостаточной. То же – по «музыке» и расходу топлива. Очевидно, что тут все зависит от того, с какого автомобиля пересел на Monjaro водитель – с Лексуса или Кашкая.

Центральный элемент салона Geely Monjaro – экран мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. А в старших комплектациях такой же дополнительный экран получает пассажир.

Минусы Geely Monjaro

Их совсем немного, и они малозначимые. Например, мультимедийная система иногда слегка подвисает, но после перезапуска все приходит в норму.

На втором месте – система Старт-стоп. Нравится она не всем, а отключать ее, если она не нужна, надо перед каждой поездкой.

А дальше начинается разнобой – кто-то недоволен алгоритмами климат-контроля, а кому-то не по душе работа датчика дождя.

У задних пассажиров Geely Monjaro есть собственная панель управления климат-контролем.

Главные агрегаты Geely Monjaro

В России официально продавали единственную модификацию: двигатель JLH-4G20TDB 2.0 (238 л.с.) с восьмиступенчатым автоматом Aisin TG-81SC и полным приводом на основе муфты BorgWarner.

Такое же сочетание применяется на модели Tugella. Мотор – доработанный клон вольвовского B4204T23: турбонаддув, непосредственный впрыск, ременный привод ГРМ. Особенность – нет масляного щупа: уровень контролирует электроника.

До 100 тысяч км с двигателем ничего дурного не происходит, даже расход масла в норме. Что будет дальше – покажет время, а ресурс агрегата оценивают в 250 тысяч км.

Автомат выпускают давно. Его применяли на Toyota, Volvo и BMW. Никаких нареканий к нему нет, кроме засоряющегося теплообменника, и, скорее всего, эта трансмиссия переживет мотор.

Китайская переднеприводная версия получила турбомотор JLH-4G20TDJ 2.0 (218 л.с.), у нас пока малоизвестный. Работает он в паре с роботом 7DCT380. У него два сцепления в масляной ванне – самая жизнестойкая конструкция, но тоже слабо изученная на предмет долговечности.

Понятно, версия с японским гидроавтоматом предпочтительнее хотя бы потому, что он проще в обслуживании – интервалы замены масла больше и калибровку сцепления проводить не надо.

Удобство посадки в Geely Monjaro отмечают многие – и при росте 172 см, и при росте 190 см. Простор в заднем ряду не упоминают, но то, что места здесь много, видно невооруженным глазом.

Частые поломки Geely Monjaro

Судя по всему, каких-то широко распространенных неисправностей нет. «За два года менял только расходники» – типичный отзыв.

Ходовая часть иногда требовала того или иного ремонта (ступичные подшипники, сайлентблоки) на пробегах порядка 20-30 тысяч км. Нечасто – примерно пять машин на сотню. Остальные преодолели 50-60 тысяч км без каких-либо проблем. Поломки явно связаны с манерой езды. Подвеска плотная и позволяет не сбрасывать скорость на неровностях, но такое даже Нивы не любят.

Случаев гарантийного ремонта также очень мало: генератор после 30 тысяч км, радиатор печки, замена привода (рекомендуют почаще проверять состояние пыльников). У кого-то внезапно вытек антифриз – причину не обнаружили, залили заново. Указаний на коррозию нет, так как версия для России имеет отличную защиту кузова от ржавчины.

Багажник Geely Monjaro очень большой. Под полом российской версии – докатка. В китайской версии ее может не оказаться, а у некоторых предусмотрен только ремкомплект.

Выводы по Geely Monjaro

До пробегов 60-80 тысяч км у Geely Monjaro не ломается ничего. Капризы электроники поломками не считаем – они присущи абсолютно всем моделям всех производителей.

Можно ли покупать Monjaro с пробегом? Да, вполне. Но разумнее будет предпочесть официально ввозимый в Россию кроссовер, а не версию для китайского рынка.

