#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Как выгодно и безопасно купить «параллельный» автомобиль: полная инструкция

Эксперт Степанов назвал главные риски при покупке «параллельного» авто под заказ

Параллельный импорт автомобилей – это законная поставка машин в Россию без участия официального дистрибьютора или представительства марки.

Рекомендуем
Несуществующие ПДД: разбираем самые популярные мифы

С 2022 года эта схема стала массовой альтернативой в условиях ограниченного официального ввоза, и всё больше россиян выбирают такие автомобили. Однако покупка автомобиля по параллельному импорту требует особой осведомленности и внимательности к деталям, отмечает собственник компании AUTOSAN по импорту премиальных авто Александр Степанов.

Он пояснил, что существует два основных формата покупки: автомобиль из наличия (уже ввезен, растаможен и продается с ПТС) и автомобиль под заказ (поставляется индивидуально для клиента из-за рубежа). Каждый формат имеет свои особенности и риски.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Комментарий эксперта

Александр Степанов, владелец компании AUTOSAN по импорту премиальных авто:

– Покупка автомобиля, уже ввезенного в РФ, кажется проще, но здесь кроется один из ключевых рисков: неполная или льготная уплата утилизационного сбора. Утильсбор «вешается» на автомобиль, а не на собственника. Если при ввозе был оплачен льготный сбор, ФТС может доначислить коммерческую ставку даже после перепродажи машины.

Также важно уточнить:

  • Из какой страны был ввезен автомобиль. Если он завезен из стран ЕАЭС (например, Киргизия или Беларусь), необходимо понять, где и как проходила таможенная очистка. В некоторых случаях такие автомобили могут попасть под доначисление пошлин, если таможенное оформление признано некорректным.
  • В каком виде оформлены документы о ввозе. Обязательно запросите декларацию на товары (ДТ). Это основной документ, подтверждающий таможенное оформление и уплату пошлин.

Проверить подлинность ДТ можно на официальном сайте ФТС России, введя VIN автомобиля. Это позволяет убедиться, что автомобиль действительно прошел таможню и числится в официальной базе.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наиболее распространенные схемы мошенничества при заказе автомобиля под клиента:

  • Злоумышленники берут предоплату и не привозят автомобиль вовсе.
  • Либо меняют условия в процессе поставки: повышают цену, ссылаясь на изменение курсов, логистики или пошлин.

Чтобы защититься от мошенников, эксперт советует выбирать компании с реальной историей, отзывами, официальным сайтом, зарегистрированным юрлицом и прозрачной системой оплаты за границу.

На что нужно обратить внимание при заключении договора

  • Проверьте, как долго работает компания и есть ли у неё юридическое лицо, зарегистрированное в РФ;
  • В договоре должны быть четко прописаны срок поставки; марка, комплектация, пробег (если авто с пробегом); итоговая стоимость в рублях; ответственность сторон; порядок возврата средств.
  • Уточните, как именно оплачивается автомобиль за рубежом: через компанию или напрямую поставщику. Чем прозрачнее схема, тем надёжнее сделка.

Какие документы должен предоставить продавец?

При покупке автомобиля из наличия: паспорт транспортного средства (ПТС); декларация на товары (ДТ) с указанием VIN; квитанции об уплате всех таможенных пошлин и утилизационного сбора; договор купли-продажи, акт приема-передачи.

При заказе автомобиля дополнительно необходим договор с точными условиями поставки; подтверждение международной оплаты (счета, SWIFT и др.); данные об отправителе автомобиля и маршруте.

Гарантия, сервис

Большинство автомобилей по параллельному импорту не обслуживаются по официальной гарантии бренда, но при желании можно оформить гарантию через сторонние сервисы. Обслуживание производится в профильных независимых СТО, специализирующихся на конкретных марках.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Растаможка

Если авто официально оформлено в России и есть ДТ, то все риски по документам ложатся на продавца. Если же машина завезена через страны ЕАЭС, важно удостовериться в легальности и полноте таможенного оформления, поскольку в будущем ФТС может инициировать повторную проверку.

Ранее «За рулем» сообщал, что владелец «китайца» теряет при перепродаже 40% от первой цены.

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1102
12.08.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0