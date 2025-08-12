Как выгодно и безопасно купить «параллельный» автомобиль: полная инструкция

Эксперт Степанов назвал главные риски при покупке «параллельного» авто под заказ

Параллельный импорт автомобилей – это законная поставка машин в Россию без участия официального дистрибьютора или представительства марки.

С 2022 года эта схема стала массовой альтернативой в условиях ограниченного официального ввоза, и всё больше россиян выбирают такие автомобили. Однако покупка автомобиля по параллельному импорту требует особой осведомленности и внимательности к деталям, отмечает собственник компании AUTOSAN по импорту премиальных авто Александр Степанов.

Он пояснил, что существует два основных формата покупки: автомобиль из наличия (уже ввезен, растаможен и продается с ПТС) и автомобиль под заказ (поставляется индивидуально для клиента из-за рубежа). Каждый формат имеет свои особенности и риски.

Комментарий эксперта

Александр Степанов, владелец компании AUTOSAN по импорту премиальных авто:

– Покупка автомобиля, уже ввезенного в РФ, кажется проще, но здесь кроется один из ключевых рисков: неполная или льготная уплата утилизационного сбора. Утильсбор «вешается» на автомобиль, а не на собственника. Если при ввозе был оплачен льготный сбор, ФТС может доначислить коммерческую ставку даже после перепродажи машины.

Также важно уточнить:

Из какой страны был ввезен автомобиль. Если он завезен из стран ЕАЭС (например, Киргизия или Беларусь), необходимо понять, где и как проходила таможенная очистка. В некоторых случаях такие автомобили могут попасть под доначисление пошлин, если таможенное оформление признано некорректным.

В каком виде оформлены документы о ввозе. Обязательно запросите декларацию на товары (ДТ). Это основной документ, подтверждающий таможенное оформление и уплату пошлин.

Проверить подлинность ДТ можно на официальном сайте ФТС России, введя VIN автомобиля. Это позволяет убедиться, что автомобиль действительно прошел таможню и числится в официальной базе.

Наиболее распространенные схемы мошенничества при заказе автомобиля под клиента:

Злоумышленники берут предоплату и не привозят автомобиль вовсе.

Либо меняют условия в процессе поставки: повышают цену, ссылаясь на изменение курсов, логистики или пошлин.

Чтобы защититься от мошенников, эксперт советует выбирать компании с реальной историей, отзывами, официальным сайтом, зарегистрированным юрлицом и прозрачной системой оплаты за границу.

На что нужно обратить внимание при заключении договора

Проверьте, как долго работает компания и есть ли у неё юридическое лицо, зарегистрированное в РФ;

В договоре должны быть четко прописаны срок поставки; марка, комплектация, пробег (если авто с пробегом); итоговая стоимость в рублях; ответственность сторон; порядок возврата средств.

Уточните, как именно оплачивается автомобиль за рубежом: через компанию или напрямую поставщику. Чем прозрачнее схема, тем надёжнее сделка.

Какие документы должен предоставить продавец?

При покупке автомобиля из наличия: паспорт транспортного средства (ПТС); декларация на товары (ДТ) с указанием VIN; квитанции об уплате всех таможенных пошлин и утилизационного сбора; договор купли-продажи, акт приема-передачи.

При заказе автомобиля дополнительно необходим договор с точными условиями поставки; подтверждение международной оплаты (счета, SWIFT и др.); данные об отправителе автомобиля и маршруте.

Гарантия, сервис

Большинство автомобилей по параллельному импорту не обслуживаются по официальной гарантии бренда, но при желании можно оформить гарантию через сторонние сервисы. Обслуживание производится в профильных независимых СТО, специализирующихся на конкретных марках.

Растаможка

Если авто официально оформлено в России и есть ДТ, то все риски по документам ложатся на продавца. Если же машина завезена через страны ЕАЭС, важно удостовериться в легальности и полноте таможенного оформления, поскольку в будущем ФТС может инициировать повторную проверку.

