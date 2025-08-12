#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Знакомый кроссовер из Кореи от 2,65 млн – что у него с надежностью и ресурсом?

Названы типичные недостатки кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения

В первом поколении был компактным, а в четвертой генерации при длине 4630 мм нынешний Tucson – скорее, среднеразмерный кроссовер.

Рекомендуем
Рамные внедорожники от 3,8 млн – китайские против корейского

Привод передний или полный (65% предложений на вторичке). Технический аналог – «пятый» Kia Sportage.

Сборка – Корея, Калининград (лето 2021 – весна 2022), Китай или Казахстан.

Рестайлинговые машины (с 2023 года) привозят по схеме параллельного импорта, большей частью из Казахстана. Новые Туссаны с пробегами меньше 100 км часто оформляют как подержанные.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Hyundai Tucson IV (с 2020 года)
Hyundai Tucson IV (с 2020 года)

Достоинства

  • Надежная машина.
  • Просторный комфортный салон, щедрое оснащение.
  • Хорошая управляемость.

Недостатки

  • Слабые лакокрасочное покрытие и ветровое стекло.
  • Экономия на мелочах типа очечника.
  • Клиренс 181 мм.
Объем багажника зависит от того, что лежит под полом. Богатые версии для России комплектовали полноценной запаской (539 л), остальные – докаткой (582 л).
Объем багажника зависит от того, что лежит под полом. Богатые версии для России комплектовали полноценной запаской (539 л), остальные – докаткой (582 л).

Моторы

Все моторы пошли в серию в 2019–2020 годах и слабо изучены сервисами. В том числе базовый атмосферник G4NL 2.0 (150 л. с.) с распределенным впрыском. Проблемы задиров у него вроде бы нет. Но агрегат более сложный, чем его предшественники, и уже известно, что электронный термостат не очень надежен – нередко меняли по гарантии.

Рекомендуем
Новый Hyundai Tucson: выбрали оптимальную версию (из 25!)

Старший атмосферник G4KN 2.5 (190 л. с.) отличается сложным комбинированным впрыском – АИ‑92 ему не годен. Заметный расход масла с малых пробегов, поломки термостата, течи по датчику давления и уплотнению поддона.

Бензиновые турбомоторы 1.6 (180 л. с.) и 1.5 (200 л. с.) сочетаются только с роботом и обеспечивают отменную динамику. Впрыск прямой – неизбежный нагар на клапанах и общий ресурс вряд ли выше 250 тысяч км. Цепи ГРМ не всегда доживают до 150 тысяч. Бензин – желательно АИ‑98.

Полностью алюминиевый дизель 2.0 (186 л. с.) пока отличился только повышенным расходом масла и преждевременной кончиной ременного привода ГРМ. Остальное покажет время. На машинах с других рынков может быть система впрыска жидкости AdBlue.

Коробки передач

Рекомендуем
Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

Механическая пятиступка очень редка – одна машина на сотню.Семиступенчатый робот D7UF1 с двумя сухими сцеплениями обслуживает моторы 1.6 и 1.5. К моменту появления на Туссане излечен от детских болезней. Но всё равно досаждает рывками и толчками. Сцепление может скончаться задолго до 100 тысяч км – смотря как ездить. В принципе нормальный агрегат, но внимания требует больше и чаще, чем классический автомат.

Гидроавтоматов три – A6MF1 (при 2.0), A8MF1 и A8LF2 (при 2.5 и дизеле). Цифры 6 и 8 указывают на число ступеней. Вполне благополучные коробки, если не нагружать их бездорожьем и почаще менять масло: гидроблоки очень быстро засоряются продуктами износа, отчего умирают фрикционы. Ожидаемый ресурс 250–280 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

  • На стойкость элементов подвески особых жалоб пока нет – лишь малая часть машин преодолела 100 тысяч км. На хороших дорогах до этой отметки ничего и не должно выходить из строя. На плохих первыми традиционно сдаются ступичные подшипники и стойки стабилизатора.
  • К рулевой и тормозной системам нареканий нет.
  • Многим не нравятся штатные дворники – недостаточно эффективно чистят. Многих раздражает обилие звуковых и световых оповещений от различных электронных ассистентов, а также система Старт-стоп, которая вдобавок имеет свойство глючить при недостаточном заряде аккумулятора.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Euro NCAP: 2021:  пять звезд. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 87%, пешеход – 66%, системы содействия безопасности – 70%.

Самое массовое предложение на вторичке: Tucson 2.0 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Tucson 2.0 МКП или АКП, 4×2 или 4×4

За те же деньги: Geely Tugella, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в
Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 35105
12.08.2025 
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Hyundai Tucson

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв