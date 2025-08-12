Знакомый кроссовер из Кореи от 2,65 млн – что у него с надежностью и ресурсом?

Названы типичные недостатки кроссовера Hyundai Tucson четвертого поколения

В первом поколении был компактным, а в четвертой генерации при длине 4630 мм нынешний Tucson – скорее, среднеразмерный кроссовер.

Привод передний или полный (65% предложений на вторичке). Технический аналог – «пятый» Kia Sportage.

Сборка – Корея, Калининград (лето 2021 – весна 2022), Китай или Казахстан.

Рестайлинговые машины (с 2023 года) привозят по схеме параллельного импорта, большей частью из Казахстана. Новые Туссаны с пробегами меньше 100 км часто оформляют как подержанные.

Hyundai Tucson IV (с 2020 года)

Достоинства

Надежная машина.

Просторный комфортный салон, щедрое оснащение.

Хорошая управляемость.

Недостатки

Слабые лакокрасочное покрытие и ветровое стекло.

Экономия на мелочах типа очечника.

Клиренс 181 мм.

Объем багажника зависит от того, что лежит под полом. Богатые версии для России комплектовали полноценной запаской (539 л), остальные – докаткой (582 л).

Моторы

Все моторы пошли в серию в 2019–2020 годах и слабо изучены сервисами. В том числе базовый атмосферник G4NL 2.0 (150 л. с.) с распределенным впрыском. Проблемы задиров у него вроде бы нет. Но агрегат более сложный, чем его предшественники, и уже известно, что электронный термостат не очень надежен – нередко меняли по гарантии.

Старший атмосферник G4KN 2.5 (190 л. с.) отличается сложным комбинированным впрыском – АИ‑92 ему не годен. Заметный расход масла с малых пробегов, поломки термостата, течи по датчику давления и уплотнению поддона.

Бензиновые турбомоторы 1.6 (180 л. с.) и 1.5 (200 л. с.) сочетаются только с роботом и обеспечивают отменную динамику. Впрыск прямой – неизбежный нагар на клапанах и общий ресурс вряд ли выше 250 тысяч км. Цепи ГРМ не всегда доживают до 150 тысяч. Бензин – желательно АИ‑98.

Полностью алюминиевый дизель 2.0 (186 л. с.) пока отличился только повышенным расходом масла и преждевременной кончиной ременного привода ГРМ. Остальное покажет время. На машинах с других рынков может быть система впрыска жидкости AdBlue.

Коробки передач

Механическая пятиступка очень редка – одна машина на сотню.Семиступенчатый робот D7UF1 с двумя сухими сцеплениями обслуживает моторы 1.6 и 1.5. К моменту появления на Туссане излечен от детских болезней. Но всё равно досаждает рывками и толчками. Сцепление может скончаться задолго до 100 тысяч км – смотря как ездить. В принципе нормальный агрегат, но внимания требует больше и чаще, чем классический автомат.

Гидроавтоматов три – A6MF1 (при 2.0), A8MF1 и A8LF2 (при 2.5 и дизеле). Цифры 6 и 8 указывают на число ступеней. Вполне благополучные коробки, если не нагружать их бездорожьем и почаще менять масло: гидроблоки очень быстро засоряются продуктами износа, отчего умирают фрикционы. Ожидаемый ресурс 250–280 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

На стойкость элементов подвески особых жалоб пока нет – лишь малая часть машин преодолела 100 тысяч км. На хороших дорогах до этой отметки ничего и не должно выходить из строя. На плохих первыми традиционно сдаются ступичные подшипники и стойки стабилизатора.

К рулевой и тормозной системам нареканий нет.

Многим не нравятся штатные дворники – недостаточно эффективно чистят. Многих раздражает обилие звуковых и световых оповещений от различных электронных ассистентов, а также система Старт-стоп, которая вдобавок имеет свойство глючить при недостаточном заряде аккумулятора.

Euro NCAP: 2021: пять звезд. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 87%, пешеход – 66%, системы содействия безопасности – 70%.

Самое массовое предложение на вторичке: Tucson 2.0 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Tucson 2.0 МКП или АКП, 4×2 или 4×4

За те же деньги: Geely Tugella, Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq