Назван кроссовер без фатальных проблем. Но придраться есть к чему

У Hyundai Tucson III есть очень удачные комбинации мотор-коробка-привод. А вот подвеска, робот и пресловутый нейтрализатор успели подпортить репутацию добротного авто.

Кроссовер Hyundai Tucson третьего поколения с 2016 года собирали в Калининграде. Он жил параллельно с Kia Sportage четвертого поколения, продажи которого начались чуть позже. У них общее шасси и все главные узлы и агрегаты.

Рестайлинг (2018), помимо обновления снаружи и внутри, принес несколько новых агрегатов: бензиновый мотор 2.4, дизель 1.6, робот, 8‑ступенчатый гидроавтомат.

Механическая коробка – только у 6% машин на вторичке. Две трети – полноприводные.

Достоинства

Главное – отсутствие крупных недостатков.

Море комбинаций мотор-коробка-тип привода.

Багажник выглядит правильным, но по замерам «За рулем» в нем всего 364 л «под полкой», которой в некоторых комплектациях может и не быть.

Недостатки

Мягкое ЛКП подвержено сколам и царапинам, хром быстро мутнеет.

Реальный просвет 165 мм – не вездеходный.

Моторы

Около 70% машин – с двигателем G4NA 2.0 (150 л. с.). Репутация его подмочена массовыми случаями задиров. Первоначально грешили только на керамическую пыль, подсасываемую в цилиндры из нейтрализатора. Но моторы страдают также от масляного голодания – при езде без прогрева и при недостаточном уровне смазки. Эту версию подтверждает тот факт, что у 9 из 10 моторов задиров нет, хотя нейтрализаторы есть у всех. У нейтрализаторов, впрочем, действительно непредсказуемый ресурс. Не исключено, что тут виновато «плавающее» качество топлива, а для G4NA разрешен АИ‑92.

Как бы там ни было, в 2017 году внедрили дополнительные масляные форсунки. Но и без них многие моторы успешно выдержали свыше 300 тысяч км. Схожий характер у старшего 2.4 (184 л. с.) – если соблюдать все регламенты и лить АИ‑95, ничего ужасного не будет.

Дизель 2.0 (185 л. с.) предельно чувствителен к качеству топлива и масла, требует идеального ухода. Одна неудачная заправка может многое испортить. Но и его считают благополучным и надежным – ресурс около 400 тысяч км.

Спорные варианты – дизель 1.6 (индекс D4FD, 136 л. с.) и бензиновый турбомотор 1.6 (G4FJ, 177 л. с.), у которого слаба цепь ГРМ. Оба крайне прихотливы, едят масло с малых пробегов, а сочетаются только с роботизированной коробкой.

Коробка передач

Робот 7DCT с двумя сцеплениями нервный: толчки и рывки после 50 тысяч км, убитые фрикционы, иногда двухмассовый маховик. Завод менял сцепления по гарантии и обновлял прошивки управляющей электроники. Возможно, он и выдержит 250 тысяч км, но какой ценой?

По остальным коробкам передач вопросов минимум: и МКП, и автоматы всех типов обычно требуют внимания не ранее 150 тысяч км. У МКП в группе риска синхронизатор третьей передачи.

Новый восьмиступенчатый автомат (A8LF2) неплох, но не терпит пробуксовок – норовит уйти в аварийный режим.

Муфта полноприводной трансмиссии и шлицевые соединения редуктора также нежные и для грязевых подвигов не годятся.

Эксплуатационные болячки

Ступичные подшипники, шаровые и амортизаторы – слабоваты, иногда их меняли по гарантии. Только при очень аккуратной езде все элементы выдерживают 80–100 тысяч км. Для рулевой рейки это также предел – чаще ремонт вызревает при 50–60 тысячах.

Нейтрализатор нередко сдается в районе 40–60 тысяч км. Многие владельцы не заменяют его новым (оригинал пугающе дорог; «универсальные» умирают еще быстрее), а просто удаляют, вставляя трубу-пламегаситель. Решение разумное, но такая переделка вообще-то запрещена.

На ранних машинах быстро изнашивались тормозные колодки и портили диски – к 10–20 тысячам км. Позже проблему сгладили. Задние суппорты склонны к закисанию, нуждаются в чистке и смазке.

Eu r o NCAP: 2015: пять звезд. Водитель/пассажир — 86%, ребенок — 85%, пешеход — 71%, системы содействия безопасности — 71%

Самое массовое предложение на вторичке: Tucson 2.0 АКП, 4×4

Оптимальный выбор: Tuscon 2.0 МКП или АКП, 4×2

