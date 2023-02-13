Кроссоверы-пятилетки от миллиона: самые выгодные предложения

Пять лет и пробег до 100 тысяч км - оптимальный для покупки автомобиль с точки зрения цены и остаточного ресурса.

Renault Duster

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Пятилетний Duster стоит, в среднем, 1–1,2 млн рублей. Столько просят за машины с 2-литровым бензиновым двигателем (143 л.с.) или 1,5-литровым дизелем К9К (109 л.с.). Версии с базовым мотором 1.6 мощностью 114 л.с. обычно дешевле примерно на 100 тысяч рублей.

Ни с одним двигателем глобальных проблем нет. Тем более что средний пробег пятилеток не превышает 100 тысяч км. Однако при покупке дизеля помните: не заправляемся на сомнительных АЗС.

Что касается коробок передач, однозначно нужно выбирать Duster с надежной механикой. Четырехступенчатый автомат лучше обходить стороной. Несмотря на солидный возраст конструкции, от детских болезней коробка так и не избавилась — боится перегрева и быстро выходят из строя соленоиды управления.

К прочим плюсам Дастера можно отнести недорогое содержание, хорошую проходимость и сверхпрочную ходовую часть.

Renault Duster обладает прекрасной проходимостью по меркам кроссовера. Материалы интерьера откровенно дешевые и не отличаются повышенной износостойкостью — пластик легко царапается.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Renault можно тут.

Hyundai Creta

Hyundai Creta в таком же возрасте дороже — 1,5 млн рублей за полноприводную версию. Причем цена не зависит от того, какой двигатель под капотом — 1.6 или 2.0.

Зато зависит от типа привода. В отличие от Дастера, переднеприводных Крет на рынке немало, а потому и стоят они, в среднем, на 100 тысяч дешевле. Помимо отсутствия второй ведущей оси у таких машин сзади упругая балка вместо многорычажки.

К минусам можно отнести довольно высокий расход бензина с любым двигателем. Дизельных модификаций у Креты не существует.

Из коробок лучше выбирать автоматическую. При регулярной смене масла раз в 60 тысяч км и бережном отношении она ходит более 200 тысяч км. Механическая коробка, как ни странно, обладает меньшим ресурсом.

Подвеска неплохо переносит наши дороги, хотя она жестче, чем у Дастера. А вот краска откровенно слабая. Поэтому внимательно осматривайте кузов — нет ли первых признаков коррозии.

Hyundai Creta не радует прочностью лакокрасочного покрытия. Детали интерьера сделаны из жесткого пластика. Зато салон просторный. И за рулем сидеть удобно.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Hyundai можно тут.

Nissan Qashqai

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Qashqai второго поколения в пятилетнем возрасте стоит 1,6–1,7 млн рублей. Почти все машины на рынке с 2-литровым атмосферником (144 л.с.) и вариатором. Другие сочетания агрегатов встречаются редко. Двухлитровый мотор избавился от проблем предшественника, у которого появлялись трещины в свечных колодцах.

На вторичке много машин как с передним, так и с полным приводом.

Несмотря на приличную геометрическую проходимость, бездорожья Qashqai не любит.

В первую очередь, из-за вариатора, который плохо переносит долгие пробуксовки. Хотя до 100 тысяч км проблем с вариатором быть не должно, стоит сразу заменить масло. И использовать только оригинальную жидкость — неправильно подобранный аналог может привести к дорогому ремонту.

Qashqai наделен медленно стареющей внешностью. Пробег под 100 тысяч км наверняка отразится на состоянии кожи руля и накладках педалей.

Почитать статьи о тестах и эксплуатации моделей Nissan можно тут.

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