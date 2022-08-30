Назван свежий (и недорогой) кроссовер без особых проблем

Пока еще с небольшими пробегами - можно брать.

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Kia Sportage IV (2016–2022 г.в.) — близкий родственник кроссовера Hyundai Tucson, который появился годом раньше. Подвеска и многие агрегаты — общие.

Первые партии Спортейджей везли из Словакии, затем собирали в Калининграде.

Рестайлинг привнес новый двигатель 2.4, косметические перемены и еще пару электронных помощников.

Kia Sportage

Достоинства

Дешевле японских одноклассников.

Комфортная машина, богато оснащена.

Багажник не рекордный в классе — 491 л по заводским данным, но и это немало. Жаль, что что в младших комплектациях нет шторки — сэкономили.

Недостатки

Жесткая и не очень живучая подвеска.

ЛКП подвержено сколам и царапинам.

Маловат клиренс для кроссовера — 182 мм.

Вечно грязные пороги.

Моторы

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С атмосферником G4NA 2.0 (150 л.с.) продано свыше 70% машин. Достойный агрегат, если не считать истории с задирами, появление которых приписывают крошкам из разрушающегося нейтрализатора. Также задиры возникают при бурных разгонах на холодную и работе на грязном масле. Проблему нивелировали, в частности, внедрив в 2017 году дополнительные масляные форсунки.

Мотор шумный, склонен к накоплению нагара. Не всегда долго служит водяной насос. Перегильзовку завод не предусматривает, но она возможна. При тщательном уходе двигатель ходит свыше 300 тысяч км.

Старший мотор 2.4 (184 л.с.) также вполне благополучен. Если регулярно менять масло и антифриз, не экспериментировать с АИ‑92 и мощными разгонами со стоянки, не будет задиров и проворота вкладышей. Быстро засоряются форсунки, часто хандрят фазорегуляторы.

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Крохотная часть машин — с турбомотором 1.6 (177 л.с.). Прямой впрыск, наддув — бензин АИ‑92 недопустим. Сочетается только с роботом. Масложор и закоксовка, слабовата цепь ГРМ и натяжной ролик. Ресурс — около 200 тысяч км.

Дизель 2.0 (185 л.с.) дарит самую приятную динамику, но чрезвычайно чувствителен к качеству топлива, дорог сам по себе и в обслуживании тоже. Считается очень надежным и живет до 400 тысяч км, а слабые места всё равно есть — например, реле свечей накаливания и шкив коленвала. Грязное масло убивает турбокомпрессор.

Коробка передач

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Шеститупенчатые механика M6CF4 и автомат A6MF1/A6MF2 — проверенные, спокойные, и служат долго. Восьмиступенчатый автомат A8LF2, сочетаемый с дизелем, - разработка свежая, толком не изучен. Первые годы были проблемы с прошивками, часто по гарантии меняли гидротрансформатор. Не терпит пробуксовок — включает аварийный режим.

Робот 7DCT неплох, однако склонен к перегреву и не очень четко работает со сцеплением, сокращая его ресурс. Да и общий ресурс в 200 тысяч км не очень велик — не лучший вариант при покупке с пробегом.

Полный привод реализован посредством автоматической муфты. На скоростях до 40 км/ч ее можно принудительно заблокировать. Явных слабостей в системе не выявлено.

Эксплуатационные болячки

С подвеской при аккуратной езде до 80–100 тысяч км всё нормально. При неаккуратной готовьтесь пачками менять ступичные подшипники. Рулевая рейка к 50–60 тысячам начинает стучать. Иногда это результат износа демпферной втулки. Если нет, не исключена замена в сборе с усилителем.

Ресурс нейтрализатора непредсказуем: может хватить и на 100 тысяч, но чаще на 60–80 или даже на 40. Похоже, это связано с плавающим качеством бензина АИ‑92. Пользователи моторов G4NA дают совет: превентивно заменить нейтрализатор пламегасителем. Логично, но портит ­экологию и противоречит закону .

. Много вопросов к ресурсу передних тормозных колодок и дисков — иногда всё кончено к 10–20 тысячам км.

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Euro NCAP (2015): пять звезд. Водитель/пассажир — 90%, ребенок — 83%, пешеход — 66%, системы содействия безопасности — 71%

Самое массовое предложение на вторичке: Sportage 2.0 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Sportage 2.0 4×2 МКП или АКП

За те же деньги: Ford Kuga, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan