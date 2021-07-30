5 кроссоверов с пробегом и вечным (почти) автоматом

Совсем древние неубиваемые четырехступенчатые АКП намеренно брать не стали. Но и среди современных коробок остались способные пройти 400-500 тысяч км.

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При выборе машины желательно учитывать жизнестойкость автомата. Ведь это второй по стоимости агрегат после двигателя. И ремонт его сложен, недешев и во многих случаях требует обращения в специализированную мастерскую. Не хотелось бы заниматься этим при пробеге в 30–50 тысяч км, как это случалось с незабвенным автоматом AL4/DP0 (Peugeot/Citroen/Renault).

О самых современных АКП, которые внедрили не более пяти-шести назад, информации крайне мало. Надо дождаться, пока они набегают хотя бы 150 тысяч км — появится статистика поломок. А вот автоматы «предыдущей волны» изучены хорошо. И если стоит задача выбрать двухпедальный кроссовер, есть резон отталкиваться именно от выносливости коробки.

Берем гидроавтоматы с наилучшей репутацией и смотрим, на каких моделях они применялись.

Hyundai Creta

Семейство шестиступенчатых трансмиссий A6MF1/A6LF1 с 2009 года используется на множестве моделей Hyundai/Kia с моторами 2.0. Среди них и кроссоверы — Creta, ix35, Tucson, Soul, Sportage.

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В 2011–2012 годах семейство модернизировали, устранив «детские болезни» — в ранние годы поломок было изрядно. Конструкция относительно проста, потому несложен и ремонт. Заявленный ресурс в 180 тысяч км в большинстве случаев перекрывается — агрегат способен отходить 300 тысяч. Собственно, это его свойство ощутимо повлияло на общую популярность корейских марок.

Под другими названиями этот автомат использовали также Jeep и SsangYong.