Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

Слабое место в трансмиссии полноприводных моделей Hyundai и Kia - шлицевое соединение валов коробки и углового редуктора. Если за ним не следить, можно «попасть» на дорогой ремонт.

Особенности компоновки

На большинстве полноприводных автомобилей Hyundai и Kia двигатель расположен поперек. Именно такая схема применена на Kia Sportage, Kia Sorento, а также Hyundai Santa Fe, Hyundai ix35, Hyundai Tucson, Hyundai ix55.

Рядом с двигателем располагается автоматическая или механическая коробка. Вращение на передние колеса передается от ведомой шестерни главной передачи. На задние — через угловой редуктор, которые жестко связан с карданным валом.

Угловой редуктор часто ошибочно называют раздаточной коробкой. В чем разница? Раздаточная коробка может раздавать, а может не раздавать тягу. А редуктор вращается всегда вместе с ведомой шестерней главной передачи. И всегда, соответственно, вращается и карданный вал — независимо от того, блокирована муфта подключения задней оси или нет.

Схема трансмиссии кроссоверов с поперечным расположением двигателя. Стрелкой показано проблемное шлицевое соединение.

Разрушение начинается незаметно

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Вращение на угловой редуктор передают внутренние шлицы, выполненные в отверстии коробки дифференциала. Вал, передающий вращение на привод правого переднего колеса, в этом случае проходит сквозь редуктор.

И вот оно, слабое место: соединение шлицевой втулки (Kia Sportage, Hyundai ix35) или шлицов на ведущем валу редуктора (Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Tucson, iх55). Это соединение на заводе собирается «на сухую» и не относится ни к масляной ванне коробки передач, ни к отдельно заправленному маслом редуктору. Его смазка не предусмотрена: по большому счету, это инженерный просчет. Со временем сквозь изношенные уплотнения в нагруженное шлицевое соединение попадает влага и грязь. Шлицы начинают ржаветь.

Причем заметить процесс разрушения шлицевой части непросто — ведь никаких сигналов «sos», вроде потеков масла под машиной, изношенные уплотнения не подают.

Шлицы — ржавые. Но полный привод еще можно спасти, очистив и смазав соединение.

Главное последствие — отказ полного привода

Ржавчина намного тверже сплава железа, из которой она образовалась. И поэтому начинается быстрый взаимный износ коробки дифференциала и трубчатого вала раздаточной коробки. Первыми не выдерживают шлицы на коробке дифференциала (их глубина меньше, к тому же эти шлицы изготовлены из «слабого» металла — чугуна).

После срезания разрушенных шлицов полноприводной кроссовер превращается в переднеприводный.

Когда ждать проблем?

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Обычно после 100 000 км пробега. Ходимость этих соединений сильно зависит от условий эксплуатации. Раньше всего с проблемой сталкиваются любители оффроуда и жители регионов с повышенной влажностью. (Главная проблема трансмиссии, чьи элементы расположены под днищем машины, — контакт с водой и грязью.) Кроссоверы, ездящие исключительно по асфальту, могут не иметь проблем вовсе.

Во сколько обойдется ремонт?

В коробке передач меняют коробку дифференциала. Есть смысл одновременно провести ревизию элементов автомата, а на механике осмотреть сцепление.

В редукторе придется заменить полый вал, который идет вместе с ведущей шестерней. А ведущая и ведомая шестерни составляют отрегулированную гипоидную пару.

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Цена доходит до 80 000 рублей (вместе с запчастями). И занимает ремонт несколько дней. (Неслучайно цена на редукторы с хорошим состоянием шлицов на разборках начинается от 25 000 рублей.)

Умельцы придумали альтернативные способы ремонта — без замены дорогостоящих деталей. В этом случае пострадавшие узлы (коробку и редуктор) также снимают и разбирают. Но шлицевое соединение восстанавливают.

В отверстие коробки дифференциала вворачивается ремонтная втулка с новыми внутренними шлицами. На трубчатый вал ставят ремонтную втулку с новыми наружными шлицами. Соединения усиливают сваркой. Цена работы будет ниже, хотя все равно несколько дней вы будете ходить пешком.

Ремонтные детали для альтернативного метода восстановления подготовлены к установке.

Спасет профилактика

Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, нужно:

минимизировать агрессивную езду в условиях повышенной влажности;

следить за состоянием уплотнений, которые предотвращают проникновение воды в соединение;

каждые 60 000 км проводить профилактическую очистку и смазку шлицевого соединения редуктора с коробкой передач. Одновременно стоит заменить масло в коробке и угловом редукторе.

Страдают не только «корейцы»

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Примерно так же, только при более серьезных пробегах «погибают» шлицевые соединения редукторов с коробкой передач у многих моделей Volvo — причем как кроссоверов, так и легковушек. Такие же проблемы возникают у моделей Land Rover Freelander 2 и Range Rover Evoque.

А избежать проблем всем помогает одно средство: своевременная профилактика. И никому не стоит ею пренебрегать.

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