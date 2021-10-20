Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — журнал За рулем

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Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

Слабое место в трансмиссии полноприводных моделей Hyundai и Kia - шлицевое соединение валов коробки и углового редуктора. Если за ним не следить, можно «попасть» на дорогой ремонт.

Особенности компоновки

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На большинстве полноприводных автомобилей Hyundai и Kia двигатель расположен поперек. Именно такая схема применена на Kia Sportage, Kia Sorento, а также Hyundai Santa Fe, Hyundai ix35, Hyundai Tucson, Hyundai ix55.

Рядом с двигателем располагается автоматическая или механическая коробка. Вращение на передние колеса передается от ведомой шестерни главной передачи. На задние — через угловой редуктор, которые жестко связан с карданным валом.

Угловой редуктор часто ошибочно называют раздаточной коробкой. В чем разница? Раздаточная коробка может раздавать, а может не раздавать тягу. А редуктор вращается всегда вместе с ведомой шестерней главной передачи. И всегда, соответственно, вращается и карданный вал — независимо от того, блокирована муфта подключения задней оси или нет.

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожьюСхема трансмиссии кроссоверов с поперечным расположением двигателя. Стрелкой показано проблемное шлицевое соединение.
Схема трансмиссии кроссоверов с поперечным расположением двигателя. Стрелкой показано проблемное шлицевое соединение.

Разрушение начинается незаметно

Вращение на угловой редуктор передают внутренние шлицы, выполненные в отверстии коробки дифференциала. Вал, передающий вращение на привод правого переднего колеса, в этом случае проходит сквозь редуктор.

И вот оно, слабое место: соединение шлицевой втулки (Kia Sportage, Hyundai ix35) или шлицов на ведущем валу редуктора (Kia Sorento, Hyundai Santa Fe, Tucson, iх55). Это соединение на заводе собирается «на сухую» и не относится ни к масляной ванне коробки передач, ни к отдельно заправленному маслом редуктору. Его смазка не предусмотрена: по большому счету, это инженерный просчет. Со временем сквозь изношенные уплотнения в нагруженное шлицевое соединение попадает влага и грязь. Шлицы начинают ржаветь.

Причем заметить процесс разрушения шлицевой части непросто — ведь никаких сигналов «sos», вроде потеков масла под машиной, изношенные уплотнения не подают.

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожьюШлицы — ржавые. Но полный привод еще можно спасти, очистив и смазав соединение.
Шлицы — ржавые. Но полный привод еще можно спасти, очистив и смазав соединение.

Главное последствие — отказ полного привода

Ржавчина намного тверже сплава железа, из которой она образовалась. И поэтому начинается быстрый взаимный износ коробки дифференциала и трубчатого вала раздаточной коробки. Первыми не выдерживают шлицы на коробке дифференциала (их глубина меньше, к тому же эти шлицы изготовлены из «слабого» металла — чугуна).

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожьюПосле срезания разрушенных шлицов полноприводной кроссовер превращается в переднеприводный.
После срезания разрушенных шлицов полноприводной кроссовер превращается в переднеприводный.

Когда ждать проблем?

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Обычно после 100 000 км пробега. Ходимость этих соединений сильно зависит от условий эксплуатации. Раньше всего с проблемой сталкиваются любители оффроуда и жители регионов с повышенной влажностью. (Главная проблема трансмиссии, чьи элементы расположены под днищем машины, — контакт с водой и грязью.) Кроссоверы, ездящие исключительно по асфальту, могут не иметь проблем вовсе.

Во сколько обойдется ремонт?

В коробке передач меняют коробку дифференциала. Есть смысл одновременно провести ревизию элементов автомата, а на механике осмотреть сцепление.

В редукторе придется заменить полый вал, который идет вместе с ведущей шестерней. А ведущая и ведомая шестерни составляют отрегулированную гипоидную пару.

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Цена доходит до 80 000 рублей (вместе с запчастями). И занимает ремонт несколько дней. (Неслучайно цена на редукторы с хорошим состоянием шлицов на разборках начинается от 25 000 рублей.)

Умельцы придумали альтернативные способы ремонта — без замены дорогостоящих деталей. В этом случае пострадавшие узлы (коробку и редуктор) также снимают и разбирают. Но шлицевое соединение восстанавливают.

В отверстие коробки дифференциала вворачивается ремонтная втулка с новыми внутренними шлицами. На трубчатый вал ставят ремонтную втулку с новыми наружными шлицами. Соединения усиливают сваркой. Цена работы будет ниже, хотя все равно несколько дней вы будете ходить пешком.

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожьюРемонтные детали для альтернативного метода восстановления подготовлены к установке.
Ремонтные детали для альтернативного метода восстановления подготовлены к установке.

Спасет профилактика

Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, нужно:

  • минимизировать агрессивную езду в условиях повышенной влажности;
  • следить за состоянием уплотнений, которые предотвращают проникновение воды в соединение;
  • каждые 60 000 км проводить профилактическую очистку и смазку шлицевого соединения редуктора с коробкой передач. Одновременно стоит заменить масло в коробке и угловом редукторе.

Страдают не только «корейцы»

Примерно так же, только при более серьезных пробегах «погибают» шлицевые соединения редукторов с коробкой передач у многих моделей Volvo — причем как кроссоверов, так и легковушек. Такие же проблемы возникают у моделей Land Rover Freelander 2 и Range Rover Evoque.

А избежать проблем всем помогает одно средство: своевременная профилактика. И никому не стоит ею пренебрегать.

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

Слабое место в трансмиссии полноприводных моделей Hyundai и Kia — шлицевое соединение валов коробки и углового редуктора. Если за ним не следить, можно «попасть» на дорогой ремонт.

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286451Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286450Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286449Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286448Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью
Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью

Слабое место в трансмиссии полноприводных моделей Hyundai и Kia — шлицевое соединение валов коробки и углового редуктора. Если за ним не следить, можно «попасть» на дорогой ремонт.

Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286448Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286449Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286450Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью — фото 1286451Конструктивный просчет! На этих кроссоверах лучше не ездить по бездорожью
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