5 самых надежных и экономичных кроссоверов (среди подержанных)

На вторичке пятая часть кроссоверов не старше десяти лет - с дизельными двигателями. И живут такие моторы не только под капотами премиальных машин.

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Не бойтесь дизеля!

У дизелей традиционно уязвимое звено — топливная аппаратура. Современные моторы с прямым впрыском стали нетерпимы к плохой солярке. От нее порой мгновенно умирают топливный насос (ТНВД) и форсунки. А российская солярка не отличается стабильным качеством. По данным экспертиз (наших и сторонних), в 10–15% случаев дизтопливо не соответствует нормативам. Также есть сезонный эффект: при наступлении холодов зимнее ДТ на многие АЗС поступает с запозданием.

Но все это не пугает покупателей дизельных моделей. Тем более что и среди дизелей встречаются надежные и ресурсные агрегаты.

Kia Soul

Soul не то чтобы настоящий кроссовер, хотя Kia позиционирует его именно так. Дизель D4FB 1.6 CRDi применяли на первом и втором поколениях Соула — в разных исполнениях (128 или 136 л.с.) в сочетании с автоматом и передним приводом.

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Цепь ГРМ может растянуться к 130–150 тысячам км (достойный ресурс по современным меркам). Загрязнение форсунок, вихревых заслонок и клапана EGR, приводящее к потере мощности и неровной работе, — естественный результат накопления нагара и грязи. У ранних экземпляров нередко хандрила турбина, этот недостаток устранили.

В остальном — живучий мотор с прекрасными характеристиками и ресурсом свыше 300 тысяч км. И без масложора! Сам Soul интересная и надежная машина. Только мотор у нас редкий, есть сложности с запчастями.

Ford Kuga

Репутацию модели подпортил нестабильный робот PowerShift. Но дизель дружит также с МКП, привод передний или полный. Сочетание редкое.

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Дизели семейства DW10 разработки PSA сами французы не применяли на кроссоверах. Мотор выпускали во множестве версий, работал он также на моделях Land Rover, Volvo и Suzuki Grand Vitara.

На Кугу попал в модифицированном виде под фордовским именем Duratorq 2.0 TDCi.

У двигателя есть пара врожденных болячек. Течь заднего сальника коленвала окончательно победить невозможно — сервисмены советуют не обращать внимание, а просто следить за уровнем масла. Также регулярно (хотя и бессистемно) оплавляется крышка топливного фильтра — есть недорогой ремкомплект. Форсунки часто засоряются к 50 тысячам км, но ТНВД выдерживает 200 тысяч км. Двигатель до переборки с восстановительным ремонтом ходит 350–400 тысяч.

Nissan X-Trail

Помимо X-Trail (второе поколение, 150 л.с.) дизель M9R встречается на Renault Koleos и раннем Кашкае.

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У двигателя Nissan-Renault M9R 2.0 долгая и сложная судьба. Ранние варианты (2005–2008 годы выпуска) получали прямо противоположные отзывы о надежности — от «отлично» до «кошмар». Многочисленные модернизации и смена поколений дали нужный эффект, теперь обычная оценка — «очень надежный и почти идеальный». С привычной уже оговоркой: при надлежащем обслуживании. Если масло не менять годами, вкладыши могут не выдержать. Случаи их проворота были.

Условно слабые места — пьезофорсунки (от скверного топлива умирают сразу), масляный насос и система очистки выхлопных газов.

Цепь ГРМ в наших условиях рекомендуют менять на 120–150 тысячах км, но вообще она способна на 300–350 тысяч. Сам мотор ходит свыше 500 тысяч, есть экземпляры, отработавшие под миллион — и они все еще в строю. Чугунный блок облегчает и удешевляет капремонт.

Hyundai Tucson

После 100 тысяч км дизель 2.0 CRDi начинает подъедать масло — для современных моторов это скорее норма, чем заболевание. Способы борьбы хорошо известны.

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Третье поколение Туссанов получило дизель D4HA 2.0 CRDi (185 л.с.), который ведет родословную от моторов итальянской компании VM Motori. В 2009 году корейцы радикально переработали прародителя, внедрив алюминиевый блок и Common Rail (от Bosch).

Получилось недурно. Набор недомоганий скромный и типовой для современных дизелей. Троение, плавающие обороты, затрудненный пуск в морозы обычно связаны с плохим топливом. Поломки турбины на малых пробегах — с применением некачественного масла.

После 120 тысяч км развивается масложор — до 700 мл на 1000 км, но это всего лишь сигнал к прочистке камер сгорания и всей масляной системы. 300 тысяч км — минимум для этого мотора, после чего возможен капремонт.

Этот же мотор работает на Hyundai ix35 и Kia Sportage.

Крупные Santa Fe и Sorento оснащены более мощным (197–202 л.с.) D4HB 2.2 — это ближайший родственник со схожим характером.

Volkswagen Tiguan

На Тигуане первого поколения 2.0 TDI сочетается только с японским автоматом Aisin. Пожалуй, наилучшая пара из всех возможных.

Двигатель 2.0 TDI семейства ЕА189 (до 2017 года) выпускали в полусотне модификаций и применяли на множестве моделей Volkswagen, Skoda и Seat.

На российские Тигуаны шла версия с обозначением CLJA (140 л.с.) с балансирными валами и без хлопотного сажевого фильтра (он появился с введением Евро-5).

Засорение клапана EGR и течи масла из-под пластиковой крышки клапанов — пожалуй, всё, к чему можно придраться. Дорогое обслуживание — плата за технический прогресс.

Вместо пьезофорсунок применены электромагнитные, вихревых заслонок нет — нечему и заедать. Ремень ГРМ ходит 200 тысяч (реально!), но при обрыве гнет клапаны, так что проверять его надо регулярно.

Нередко 2.0 TDI называют эталонным по характеристикам, надежности и ресурсу, уходящему за 400 тысяч км. Новая линейка EA288 тоже, кстати, неплоха.

Дизель рубль бережет

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Цены на дизтопливо уже чуть выше, чем на АИ-95. Тем не менее экономия на «горючем» получается существенная, так как у дизеля расход значительно ниже, чем у бензинового мотора сравнимой мощности. И потому машины с дизелями покупают охотно.

Особенно если это кроссоверы или внедорожники, которые потребляют больше топлива, чем легковушки. А значит, экономия в деньгах от использования дизеля будет заметной. При этом важно, чтобы и мотор был надежным. Например, один из нашей подборки.

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Фото: Depositphotos, «За рулем» и фирмы-производители