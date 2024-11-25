Ресурсные агрегаты, европейское качество – этот кроссовер на самом деле не имеет проблем?
Названный в честь обитающих где-то на Аляске медведей Kodiaq первого поколения в кузове NS был показан в 2016 году. Кроссовер построен на платформе MQB-А2, то есть в ближайших родственниках – Volkswagen Tiguan второго поколения и Audi Q3.
Вначале Кодиаки к нам привозили только из Чехии – с бензиновыми турбомоторами 1.4 TSI (150 л. с.) и 2.0 TSI (180 л. с.) либо с дизелем 2.0 TDI (150 л. с.). Привод имелся лишь полный, с муфтой BorgWarner (Haldex пятого поколения) в приводе задних колес. Коробки передач – исключительно шести- или семиступенчатые роботы с мокрыми сцеплениями: DQ250 в паре с моторами 1.4 и DQ500 со всеми двухлитровыми.
А с 2018 года добавился еще один «мокрый» семиступенчатый агрегат DQ381. На европейском рынке помимо этого предлагался турбомотор 1.5 TSI (150 л. с.) в сочетании с «сухим» семиступенчатым роботом DQ200.
С 2018 года, после старта производства по полному циклу в Нижнем Новгороде, появились новые варианты: передний привод, а еще не снискавшие особой популярности базовый 125‑сильный бензиновый 1.4 TSI и механическая коробка передач.
Кузов
- В первую очередь страдает крышка багажника. У машин чешской сборки выдвижные защитные накладки кромок дверей при открытии и закрытии нередко царапают краску на кузове. Через пять-восемь лет теряет товарный вид хром на пластике.
- Омыватель фар способен самопроизвольно включаться. Нередки вопросы к системе бесключевого доступа.
Салон
- Случаются глюки приборной панели (гаснет) и медиасистемы (например, пропадает звук). Но чаще всего всё восстанавливается само по себе. Подобным образом могут себя вести системы отключения пассажирской подушки безопасности и слежения за мертвыми зонами.
- Из-за сбоев в подрулевом блоке после продолжительного простоя, особенно зимой, перестают работать круиз-контроль и сигнал, а в «рулевом» блоке управления прописывается соответствующая ошибка. Если после перезапуска всё не приходит в норму, блок лучше заменить на новый, доработанный.
- Нередки вопросы к подвижным контактам рулевой колонки.
Двигатели
Бензиновые двигатели 1.4 TSI с алюминиевым гильзованным блоком принадлежит к семейству ЕА211 и имеет ресурс 250–300 тысяч км. Главной проблемы предшественника ЕА111 с цепью ГРМ эти агрегаты не имеют – в них использован приводной ремень с регламентом замены 60–90 тысяч км. Масляный аппетит после 120 тысяч км хоть и появляется, но столь жуткого масложора, как у ранних 1.4 TSI, не наблюдается – равно как и разрушения поршней.
Однако сохранилась нетерпимость к некачественному топливу (засоряются форсунки) и маслу (быстро прогрессирует закоксовка). Форсунки рекомендуется чистить каждые 30–40 тысяч км. Из-за непосредственного впрыска усиленно собирают отложения впускные клапаны. В группе риска также катушки зажигания – а при их демонтаже легко повредить пристающие к свечам и рвущиеся резиновые наконечники.
Наименее хлопотный – самый простой мотор 1.4 серии CZCA (125 л. с.) с одним фазорегулятором на впуске. Но и с ним надо вовремя менять ремень привода ГРМ: если тот оборвется или перескочит на пару-тройку зубьев, то поршни встретятся с клапанами. А это уже большой ремонт.
В сложной многоконтурной системе охлаждения блок насоса и двух термостатов выходит из строя или начинает подтекать. В оригинальном виде меняется только в сборе – но аналоги есть и по частям.
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