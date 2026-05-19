Едем на новой Весте Спорт — валит или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал, как поменялась Vesta Sport после перезапуска

Две Весты Спорт разделяют почти восемь лет. Из принципиальных новшеств – 6-ступенчатая китайская МКП, светодиодные фары и спортивная графика цифровой приборки.

И конечно – обновленный кузов (кстати, теперь возможен и универсал) и много «импортозамещенных» компонентов. Кстати, до прихода обновленной Весты Спорт ее замещала 116-сильная комплектация Спортлайн. Теперь ее нет, но цена нового седана Веста Спорт – как у прежнего Спортлайна: 2,35 млн рублей. Казалось бы, аттракцион невиданной щедрости от АВТОВАЗа, но ведь деньги-то все равно немалые...

Стоит ли того вазовский Спорт, разбирался Кирилл Милешкин. Вот что он рассказал о поведении автомобиля на дороге.

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– До 3000 об/мин двигатель откровенно спит, бодрая тяга появляется после 3500 об/мин. Хотите спорта – не стесняйтесь задирать стрелку тахометра, а попутно будете наслаждаться ревом настроенного выхлопа.

Существенная обновка – китайская 6‑ступенчатая механика WLY вместо реношной пятиступки. Мне она понравилась и на обычной Весте, и спортивной версии со своими четкими переключениями она подходит отлично. Первая передача здесь не кажется абсурдно короткой, а шестая поможет снизить шум от двигателя на трассе, скинув на 110–130 км/ч около 300 об/мин.

Вибраций от двигателя в Весте Спорт больше, порой до раздражения – всё же это не профессиональный гоночный снаряд, а повседневная «подогретая» машина. Не получается мягко переходить между первыми тремя передачами: вроде действуешь сцеплением максимально плавно, но всё равно возникают затыки.

Работа заниженной на 20 мм подвески и точное прохождение поворотов по-прежнему приводят в восторг. На Весте Спорт необязательно ехать быстро – весь кайф проявится именно на извилистых дорогах. Правда, есть риск увлечься, поверить в безграничную энергоемкость подвески и на очередной яме «списать» низкопрофильную шину размерности 205/50 R17.

Все цифры, нюансы, подробности тест-драйва нового седана Vesta Sport – в материале «За рулем»!