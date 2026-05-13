Новая версия Весты: что изменилось? Как едет? Сколько стоит?

Названы плюсы, минусы и особенности новой Лада Веста Спорт

Дорестайлинговая Веста Спорт стала, как теперь принято выражаться, шок-контентом.

И без того отличную управляемость на спортивной версии вывели на новый уровень, сумев не растерять энергоемкость подвески. Плюс правильный антураж – внешний и интерьерный. Только атмосферник 1.8 на 145 сил и 182 Н·м оказался в отстающих.

Семь с половиной лет спустя Веста Спорт вернулась в обновленном кузове и с импортозамещенными компонентами.

Что изменилось?

Смотрится до сих пор свежо – а ведь спойлер, накладки порогов и бамперы те же самые. Спереди изменилась форма фар и противотуманок, сзади добавили боковые сенсоры системы контроля слепых зон.

Лада Веста Спорт. Серый металлик «тайфун» – уже не привилегия Весты Спорт. С конца прошлого года он доступен для версий Кросс. Просят за него 30 тысяч рублей против 20 тысяч за другие металлики.

Двигатель 1.8 с конца 2023 года несет приставку Evo. В нем стало больше китайских компонентов. Долечили масложор, убрали возникающие иногда провалы тяги, поставили поршни с выемками, исключающими загиб клапанов при обрыве ремня ГРМ, добавили в поддон противоотливные перегородки для исключения масляного голодания. Последнее для «заряженного» исполнения особенно актуально.

Кому мало атмосферника – рецепт установки турбонаддува давно обкатан. Шасси настроено с запасом по мощности, китайская механика WLY держит до 220 Н·м.

Форсированная версия прибавила сущие пустяки – 2 л. с. и 2 Н·м. Обороты достижения максимальной мощности сместились с 6000 до 6100 об/мин, а вот пик момента улетел с 3600 сразу на 4900 об/мин. Доработки относительно базового 122‑сильного агрегата не изменились: иные распредвалы, впуск и выпуск, программа управления.

Как едет новая Лада Веста Спорт

До 3000 об/мин двигатель откровенно спит, бодрая тяга появляется после 3500 об/мин. Хотите спорта – не стесняйтесь задирать стрелку тахометра, а попутно будете наслаждаться ревом настроенного выхлопа.

Существенная обновка – китайская 6‑ступенчатая механика WLY вместо реношной пятиступки. Мне она понравилась и на обычной Весте, и спортивной версии со своими четкими переключениями она подходит отлично. Первая передача здесь не кажется абсурдно короткой, а шестая поможет снизить шум от двигателя на трассе, скинув на 110–130 км/ч около 300 об/мин.

В смешанном цикле Веста Спорт укладывается в 9,5–9,8 л/100 км.

Вибраций от двигателя в Весте Спорт больше, порой до раздражения – всё же это не профессиональный гоночный снаряд, а повседневная «подогретая» машина. Не получается мягко переходить между первыми тремя передачами: вроде действуешь сцеплением максимально плавно, но всё равно возникают затыки.

Цифровой приборке придали спортивное оформление в красном цвете. Есть графика текущей мощности и момента, подсказчик переключения передач. Предусмотрены замеры времени разгона на четверть мили с места и времени круга.

Работа заниженной на 20 мм подвески и точное прохождение поворотов по-прежнему приводят в восторг. На Весте Спорт необязательно ехать быстро – весь кайф проявится именно на извилистых дорогах. Правда, есть риск увлечься, поверить в безграничную энергоемкость подвески и на очередной яме «списать» низкопрофильную шину размерности 205/50 R17.

Сиденья – с улучшенной боковой поддержкой. Комплектация у Весты Спорт всего одна, самая богатая. Доплатить можно только за цвет и пакет черного внешнего декора (+40 тысяч рублей).

Машину обувают в те же Pirelli Cinturato P7 российского производства, что и остальные Весты. Спасибо, что не Китай. Хотя раньше ставили более породистые Continental ContiSportContact 5.

Эффективно осадить с высокой скорости помогают и шины, и усиленные тормоза с 300‑миллиметровыми дисками спереди и 260‑миллиметровыми сзади. Не изменились по сравнению с дорестайлом расширенные передние крылья и колея.

Конкуренты

Две Весты Спорт разделяют почти восемь лет, но из принципиальных новшеств – лишь коробка передач, светодиодные фары и спортивная графика цифровой приборки. Однако и конкурентное окружение сменилось. В 2018 году реальной альтернативой были Volkswagen Polo и Skoda Rapid с мотором 1.4 TSI, да и на вторичном рынке был выбор «горячих» хэтчбеков.

Уж если разоряться на дорогую Ладу, я бы не поскупился доплатить за универсал Спорт – очень стильная машина!

Сегодня конкурентов попросту нет. Китайцы сконцентрированы на кроссоверах, почти поголовно лишены механической коробки и безнадежно отстают по части управляемости. После того, как рынок покинул GAC GS3, приглянуться любителям драйва за сопоставимые деньги может разве что Belgee X50 (2,48–2,69 млн рублей). Но и это – кроссовер.

Сколько стоит новая Веста Спорт

До выхода 147‑сильной Весты Спорт ее замещала версия Спортлайн, ныне из линейки исключенная. Всё то же самое, но мотор был 1.6 на 118 сил. Теперь – только Веста Спорт.

Как ни странно, цена Спорта – как у почившего Спортлайна. За седан просят 2,35 млн рублей, за универсал – 2,52 млн рублей. Да, Веста Спорт наконец получила и пятидверный вариант! И универсал выглядит потрясающе – в чем-то даже лучше седана. Давно нужно было выпускать такой.

Одарить обычную Весту колесами от исполнения Спорт не выйдет: тут иные ступицы с креплением на пять болтов. Выхлоп разведен на два патрубка. Третий стоп-сигнал переехал с задней полки на спойлер.

Классное шасси и оформление Прогресса с 2018 года нет

Лада Веста Спорт

Разгон 0–100 км/ч, с 9,8

Макс. скорость, км/ч 195

Длина / ширина / высота / база, мм 4426 / 1774 / 1478 / 2635

Дорожный просвет, мм 158

Объем багажника, л 480

Снаряженная / полная масса, кг 1352 / 1730

1352 / 1730 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1774 см³, 147 л. с. при 6100 об/мин, 184 Н·м при 4900 об/мин

Трансмиссия передний привод, М6

Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 55

АИ‑95 / 55 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 10,4 / 5,6 / 7,4

