197 сил, автомат, полный привод — чем удивил первый автомобиль новой марки

Первый внедорожник новой российской марки Esteo MX: характеристики, старт продаж

Отечественный автопром пополнился свежим игроком – холдинг «АГР» представил дебютную модель под брендом Esteo. Речь идет о среднеразмерном премиальном внедорожнике с заводским индексом MX.

Машина получилась довольно крупной: 4775 мм в длину, 1890 в ширину и 1725 мм в высоту. Колесная база – 2800 мм. Под капотом спрятали двухлитровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил. Агрегат работает в связке с классическим восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода.

Клиренс – 210 мм, что для внедорожника вполне прилично. В оптике насчитали 472 светодиодных элемента.

В салоне – целых три независимых экрана. Перед водителем расположилась цифровая приборка на 10,25 дюйма со стилизованными «колодцами» для спидометра и тахометра. По центру установлен монитор мультимедиа диагональю 15,6 дюйма, а перед пассажиром – отдельный дисплей на 12,3 дюйма со своим Bluetooth-каналом.

Кстати, на передней панели оставили физические кнопки для климат-контроля и «аварийки» – удобно. Контурная подсветка салона переливается 256 разными оттенками.

Выпускать новинку будут полным циклом на заводе «АГР» в Шушарах. В продаже модель появится уже этим летом – старт назначен на 2026 год.

Источник:  пресс-служба «АГР»
Ушакова Ирина
Фото:Esteo
18.05.2026 
Фото:Esteo
