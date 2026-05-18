Продажи новых Skoda резко выросли: какие модели скупают россияне

Аналитик Целиков: продажи новых автомобилей Skoda выросли в три раза

За первые четыре месяца текущего года на российский учет встало 2677 новых легковых автомобилей Skoda. Это в три раза больше (+196,5%), чем в январе-апреле прошлого года (903 шт.), сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков. Самой популярной моделью при этом стала Superb: в 2025-м разошлось 1789 таких машин. Именно она обеспечила себе почти 67% спроса – а точнее, две трети рынка бренда.

Неплохо показали себя и другие модели. На Karoq нашлось 306 покупателей, на Kamiq – 286, а Kodiaq выбрали 183 человека. Правда, все эти цифры бледнеют на фоне безоговорочного лидерства Superb.

Главный сюрприз – география поставок. Свыше 95 процентов новых автомобилей Skoda приехали к нам именно из Китая, а не откуда-то еще. И это, как ни странно, никого не смущает.

В реальности чешские Шкоды не перестали быть собой из-за китайской сборки, уверяют специалисты. Россияне в последнее время заметно спокойнее относятся к месту производства, ведь на первый план выходит сам бренд, а не заводские цеха.

Источник:  телеграм-канал Сергея Целикова
Ушакова Ирина
18.05.2026 
