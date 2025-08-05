Электромобили с пробегом до 150 тыс. км и не дороже 2 млн рублей — 7 лучших на рынке РФ

Названы самые надежные электрокары б/у по цене от 700 000 рублей

Хороший электромобиль

Возраст: 8–10 лет

Пробег:

50–150 тысяч км

Цена: 1–2 млн руб.

BMW i3

Длина 4011 мм, клиренс 139 мм, багажник 260 л

BMW i3

Пятидверный хэтчбек, выпускали с 2013 года, сборка – Германия. В России официально предлагали только гибрид, чисто электрическая версия поступала серыми каналами. Мощность 170 л. с., запас хода 165 или 190 км в зависимости от емкости батареи.

Цена машин 8–10 лет: 1,4–2,4 млн рублей. Дорогая опция – «удлинитель пробега» (Range Extender), представляющий собой двухцилиндровый бензиновый генератор. Обучен заряжать батарею на ходу, что добавляет около 100 км электрохода. Машины с такой опцией обозначены шильдиком REx.

Кузов – в своей основе пластиковый, коррозия фактически исключена. Редкая размерность шин. Запаски и места для нее не предусмотрено. Жалобы владельцев сводятся к недостаточному клиренсу и сильному сокращению пробега в холода.

Вердикт. Сугубо городской запас хода.

Chevrolet Bolt

Длина 4166 мм, клиренс 150 мм, багажник 478 л

Chevrolet Bolt

Пятидверный хэтчбек, в продаже с 2016 года, сборка – Южная Корея (GM Korea). К нам попадает в основном из США. Мощность 204 л. с., запас хода 383 км.

Цена восьмилетних машин с пробегами 100–150 тысяч км: 1,3–2,1 млн рублей.

Владельцы отмечают отменную динамику, высокий комфорт, продуманное до мелочей оснащение и отсутствие каких-либо поломок по электрической части. Для быстрой зарядки по стандарту CHAdeMO необходим переходник.

Проблемы холодного пуска в –30 °C не существует. Отопление салона эффективное. Зимний запас хода – не более 250 км. Летом можно рассчитывать на 400 км.

Вердикт. Лучший баланс цены и комфорта.

Hyundai Ioniq

Длина 4470 мм, клиренс 135 мм, багажник 443 л

Hyundai Ioniq

Лифтбек, в продаже с 2016 года, сборка – Южная Корея, оттуда же в большинстве проникал к нам. Мощность в дорестайлинговой версии 120 л. с., запас хода – 280 км. Часть машин оснащена штатным подогревом батареи, что замедляет процесс ее деградации.

Цена машин 8–9 лет с пробегами 100–150 тысяч км: 1,45–1,75 млн рублей.

Серьезных поломок не выявлено. Из мелочей: ржавеют колесные болты да со временем выходят из строя кнопки бесключевого доступа на дверных ручках.

Два основных нарекания: низкий клиренс и реальный запас хода, который не соответствует заявленному. Летом можно выжать 200–250 км, зимой – 100–150 км.

Вердикт. Реальный клиренс – проблема.

