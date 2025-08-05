Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Электромобили с пробегом до 150 тыс. км и не дороже 2 млн рублей — 7 лучших на рынке РФ

Названы самые надежные электрокары б/у по цене от 700 000 рублей

Что ищем?

Рекомендуем
Почему электромобиль с пробегом — это выгодно: подробный расчет
  • Хороший электромобиль
  • Возраст: 8–10 лет
  • Пробег:
  • 50–150 тысяч км
  • Цена: 1–2 млн руб.

BMW i3

Длина 4011 мм, клиренс 139 мм, багажник 260 л

BMW i3
BMW i3

Пятидверный хэтчбек, выпускали с 2013 года, сборка – Германия. В России официально предлагали только гибрид, чисто электрическая версия поступала серыми каналами. Мощность 170 л. с., запас хода 165 или 190 км в зависимости от емкости батареи.

Цена машин 8–10 лет: 1,4–2,4 млн рублей. Дорогая опция – «удлинитель пробега» (Range Extender), представляющий собой двухцилиндровый бензиновый генератор. Обучен заряжать батарею на ходу, что добавляет около 100 км электрохода. Машины с такой опцией обозначены шильдиком REx.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кузов – в своей основе пластиковый, коррозия фактически исключена. Редкая размерность шин. Запаски и места для нее не предусмотрено. Жалобы владельцев сводятся к недостаточному клиренсу и сильному сокращению пробега в холода.

Вердикт. Сугубо городской запас хода.

Chevrolet Bolt

Длина 4166 мм, клиренс 150 мм, багажник 478 л

Chevrolet Bolt
Chevrolet Bolt

Пятидверный хэтчбек, в продаже с 2016 года, сборка – Южная Корея (GM Korea). К нам попадает в основном из США. Мощность 204 л. с., запас хода 383 км.

Рекомендуем
Zeekr 001 тоже ломается... А почем ремонт?

Цена восьмилетних машин с пробегами 100–150 тысяч км: 1,3–2,1 млн рублей.

Владельцы отмечают отменную динамику, высокий комфорт, продуманное до мелочей оснащение и отсутствие каких-либо поломок по электрической части. Для быстрой зарядки по стандарту CHAdeMO необходим переходник.

Проблемы холодного пуска в –30 °C не существует. Отопление салона эффективное. Зимний запас хода – не более 250 км. Летом можно рассчитывать на 400 км.

Вердикт. Лучший баланс цены и комфорта.

Hyundai Ioniq

Длина 4470 мм, клиренс 135 мм, багажник 443 л

Hyundai Ioniq
Hyundai Ioniq

Лифтбек, в продаже с 2016 года, сборка – Южная Корея, оттуда же в большинстве проникал к нам. Мощность в дорестайлинговой версии 120 л. с., запас хода – 280 км. Часть машин оснащена штатным подогревом батареи, что замедляет процесс ее деградации.

Рекомендуем
Этот электромобиль с пробегом россияне покупают чаще всего

Цена машин 8–9 лет с пробегами 100–150 тысяч км: 1,45–1,75 млн рублей.

Серьезных поломок не выявлено. Из мелочей: ржавеют колесные болты да со временем выходят из строя кнопки бесключевого доступа на дверных ручках.

Два основных нарекания: низкий клиренс и реальный запас хода, который не соответствует заявленному. Летом можно выжать 200–250 км, зимой – 100–150 км.

Вердикт. Реальный клиренс – проблема.

Продолжение – на следующей странице

Страницы
12Следующая страница
Подпишитесь на «За рулем» в
Зиновьев Сергей
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 9720
05.08.2025 
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0