Электромобили с пробегом до 150 тыс. км и не дороже 2 млн рублей — 7 лучших на рынке РФ
Что ищем?
- Хороший электромобиль
- Возраст: 8–10 лет
- Пробег:
- 50–150 тысяч км
- Цена: 1–2 млн руб.
BMW i3
Длина 4011 мм, клиренс 139 мм, багажник 260 л
Пятидверный хэтчбек, выпускали с 2013 года, сборка – Германия. В России официально предлагали только гибрид, чисто электрическая версия поступала серыми каналами. Мощность 170 л. с., запас хода 165 или 190 км в зависимости от емкости батареи.
Цена машин 8–10 лет: 1,4–2,4 млн рублей. Дорогая опция – «удлинитель пробега» (Range Extender), представляющий собой двухцилиндровый бензиновый генератор. Обучен заряжать батарею на ходу, что добавляет около 100 км электрохода. Машины с такой опцией обозначены шильдиком REx.
Кузов – в своей основе пластиковый, коррозия фактически исключена. Редкая размерность шин. Запаски и места для нее не предусмотрено. Жалобы владельцев сводятся к недостаточному клиренсу и сильному сокращению пробега в холода.
Вердикт. Сугубо городской запас хода.
Chevrolet Bolt
Длина 4166 мм, клиренс 150 мм, багажник 478 л
Пятидверный хэтчбек, в продаже с 2016 года, сборка – Южная Корея (GM Korea). К нам попадает в основном из США. Мощность 204 л. с., запас хода 383 км.
Цена восьмилетних машин с пробегами 100–150 тысяч км: 1,3–2,1 млн рублей.
Владельцы отмечают отменную динамику, высокий комфорт, продуманное до мелочей оснащение и отсутствие каких-либо поломок по электрической части. Для быстрой зарядки по стандарту CHAdeMO необходим переходник.
Проблемы холодного пуска в –30 °C не существует. Отопление салона эффективное. Зимний запас хода – не более 250 км. Летом можно рассчитывать на 400 км.
Вердикт. Лучший баланс цены и комфорта.
Hyundai Ioniq
Длина 4470 мм, клиренс 135 мм, багажник 443 л
Лифтбек, в продаже с 2016 года, сборка – Южная Корея, оттуда же в большинстве проникал к нам. Мощность в дорестайлинговой версии 120 л. с., запас хода – 280 км. Часть машин оснащена штатным подогревом батареи, что замедляет процесс ее деградации.
Цена машин 8–9 лет с пробегами 100–150 тысяч км: 1,45–1,75 млн рублей.
Серьезных поломок не выявлено. Из мелочей: ржавеют колесные болты да со временем выходят из строя кнопки бесключевого доступа на дверных ручках.
Два основных нарекания: низкий клиренс и реальный запас хода, который не соответствует заявленному. Летом можно выжать 200–250 км, зимой – 100–150 км.
Вердикт. Реальный клиренс – проблема.
