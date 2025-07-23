Этот электромобиль с пробегом россияне покупают чаще всего

«Автостат»: в первом полугодии 2025 г. в РФ продано 5537 электрокаров с пробегом

В первом полугодии 2025 года россияне купили 5537 электромобилей с пробегом, что на 7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщают в агентстве «Автостат».

Основное внимание автолюбителей сосредоточено на трех марках: японском Nissan, китайском Zeekr и американской Tesla.

На первом месте среди моделей по продажам находится Nissan Leaf с 1956 экземплярами. За ним следуют Zeekr 001 (581 шт.), Tesla Model 3 (325 шт.) и Model Y (169 шт.). Замыкает пятерку лидеров пятиместный Evolute i-PRO с объемом продаж в 163 единицы.

Наибольший интерес к электромобилям наблюдается в Москве, где было продано 1054 автомобиля, что составляет 19% от общего числа продаж.

Затем идут Краснодарский край (484 шт.), Московская область (390 шт.), Санкт-Петербург (381 шт.) и Иркутская область (279 шт.).

В июне рынок подержанных электромобилей увеличился на 15%, в то время как спрос на новые автомобили всех типов в России снижался из-за избытка запасов.

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Источник: Автостат