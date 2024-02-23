Zeekr 001 разобрали и сравнили с BMW i3: результат удивил

Эксперты разобрали Zeekr 001 после пробега 100 тысяч км и сравнили с BMW i3

По отзывам китайских экспертов из Yiche, Zeekr 001 продемонстрировал высокую надежность и производительность, в то время как BMW i3 показал несколько недостатков.

Особенно важным фактором стала надежность электромобилей на протяжении длительного пробега. В данном случае, BMW i3 столкнулся с проблемами, требующими серьезных вмешательств и замены батарейных блоков уже на ранних этапах эксплуатации.

С другой стороны, Zeekr 001 продемонстрировал безупречную работу в течение всего пробега. Единственные незначительные проблемы возникли с электроприводами дверей, что является весьма мелкими проблемами по сравнению с BMW i3.

Технические характеристики электромоторов также вызывают интерес. В частности, отмечается, что у BMW i3 были выявлены проблемы с графитовыми щетками, что может привести к износу и дорогостоящим ремонтам. В то время как Zeekr 001 оснащен электродвигателем на постоянных магнитах, что обеспечивает более стабильную и долговечную работу.

В данном сравнении Zeekr 001 оказался впереди, демонстрируя более высокий уровень надежности и качества в эксплуатации.

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Источник: YouTube