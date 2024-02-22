Сколько протянет автомобиль (и как отдалить его старость): разбираем по пунктам

Эксперты «За рулем» рассказали, как заставить автомобиль служить дольше

Современные автомобили можно считать как шедевром инженерной мысли, так и проявлением вселенского заговора тех же инженеров, намеренно сокративших их ресурс. Эпоха «миллионников» ушла: производителям интересно заставлять людей вновь и вновь приглядываться к новой технике. Рынок услужливо предлагает рестайлинговые версии раз в два-три года, а новые модели порой каждые пять-шесть лет.

При наличии у нас с вами средств это всё хорошо. А вот тем, кто не имеет возможности поспевать за автомодой, а подчас и не видит в этом смысла, нужно представлять, от каких компонентов и в какой момент стоит ждать капризов.

Вспомним основные из них – и начнем с жидкостей.

Технические жидкости

Бензин. В баке незначительно теряет свойства примерно в течение года. Кроме того, на его сохранность влияет конденсат. Появлению воды в баке содействуют высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо, а также неаккуратность при заправке машины.

Дизтопливо. В баке автомобиля сохраняет свои свойства примерно шесть месяцев, если стояла жара выше +25 ºС, а при более низких температурах – до года. Примерно раз в полгода нужна сезонная смена ДТ. Она способствует еще и тому, чтобы зимой в баке не оказалось старое летнее топливо, замерзающее уже при небольшом морозце.

Стеклоомывающие жидкости. Требуется сезонная смена сообразно забортной температуре. В самой жидкости особенно портиться нечему, однако зимой летняя омывайка утратит текучесть и замерзнет. А зимняя жидкость летом испортит поездку резким запахом, если она сделана на базе изопропилового спирта. Так что смена необходима.

Моторные масла. Для масла, залитого в двигатель, живучесть составляет примерно год, даже если ездить очень мало. В запечатанной канистре – до 5 лет: в ней окисление идет гораздо медленнее.

Деталь, лишенная защиты, откажет буквально на глазах.

Трансмиссионные жидкости. При небольших пробегах ориентировочные сроки эффективной службы следующие: для МКП – примерно 8 лет, для АКП – 5–7 лет.

Тормозные жидкости. Примерно 2–3 года, в том числе при небольших и средних пробегах – здесь заводские рекомендации о периодичности замены точно оправданны, поскольку «тормозуха» насыщается влагой, даже когда автомобиль никуда не едет.

Охлаждающие жидкости. Конвейерные ОЖ солидных производителей служат примерно до 10 лет. В дальнейшем их рекомендуется заменять примерно раз в 3–4 года.

Жидкости для гидро- и электрогидроусилителей руля. Живучесть – примерно 5–7 лет или 120–150 тысяч км.

Масло для системы кондиционирования. Рекомендуется замена при каждой перезаправке кондиционера.

Прочие расходники

Фильтры. Салонный – замена каждый год, чтобы не накапливались бактерии. Воздушный заменяем по пробегу (обычно не чаще, чем каждые 15 тысяч км) – он спокойно выдерживает длительные стоянки. С масляным всё просто: обязательна его замена вместе с маслом.

На ресурс влияют как реагенты, так и состав охлажда­ющих жидкостей.

Топливный фильтр – самый живучий, многие производители не включают замену в регламент (но не на дизелях). Многое зависит от качества бензина – точно фильтр стоит поменять, если вы купили подержанную машину, которую неизвестно где и чем заправляли.

Стеклоочистители. Желательна замена хотя бы раз в год, например, одновременно с регулярным ТО. В противном случае даже дорогие щетки самых хитрых конструкций не обеспечат вам приемлемого обзора.

Свечи зажигания. Ресурс никак не связан с возрастом. Замена только по пробегу – от 30 до 60 и более тысяч километров. Если мотор шепчет, от предложений сервисменов заменять их при любом визите на СТО следует вежливо отмахиваться.

Ремни. В приводе ГРМ необходима замена ремней согласно инструкции, а при небольших пробегах – не реже чем раз в 5 лет: резина стареет даже когда не работает. Приводные ремни рекомендуем заменять по реальному состоянию.

Жгуты проводов в местах сильных изгибов (например, двери салона и багажного отделения) могут начать капризничать после 10 лет.

Шины

Шины – тоже расходный материал. На практике их практически никогда не заменяют по возрасту, хотя производители обычно не гарантируют службы дольше 5 лет. В среднем так и есть: обычные шины сохраняют исходные характеристики примерно столько, а лучшие брендовые образцы – до 10 лет.

Резинотехнические изделия

Тормозные шланги. Примерно 10 лет при условии тщательного осмотра при каждом удобном случае. При малейших подозрениях (микротрещины, течь, потертости и тому подобное) – менять немедленно.

Сайлентблоки. На практике такие детали не могут развалиться на куски, мгновенно лишив машину управляемости. Поэтому их замену можно проводить в соответствии с реальным состоянием.

Шаровые опоры, рулевые наконечники. В первую очередь обычно страдает пыльник, поэтому рекомендуем контроль реального состояния и замену по его итогам.

Шланги системы охлаждения. Срок службы – примерно 10 лет.

Помимо неряшливого внешнего вида, старые уплотнители влекут за собой грязь, шумность и прочие неприятности. Замену проводим исходя из реального состояния.

Электрика

АКБ. Формально говоря, если вашей батарее более четырех лет, то, согласно ГОСТу, служить дольше она не обязана. Хотя, конечно, известны многочисленные примеры того, как батареи отхаживали и более длительные сроки. Но это стоит принимать как подарок судьбы.

Электрические машины. Основные представители – стартер и генератор – служат очень долго, однако их здоровье подрывают влажный климат, а также частые поездки по соленым дорогам. Что касается моторчиков печки и вентилятора радиатора, то их ресурс сокращает неправильная мойка с попаданием воды в электродвигатели.

Срок службы кузова – самой дорогой части автомобиля – определяется условиями эксплуатации и хранения. Предпочтительнее открытая стоянка под навесом, а при длительном ­хранении – теплый гараж.

Так сколько же протянем?

Согласно данным агентства «Автостат», по состоянию на 1 января 2023 года средний возраст эксплуатируемых в РФ легковых автомобилей составлял 14,7 года. Самые молодые автомобили – в Приволжском федеральном округе (средний возраст 13,2 года), а самые старые – в Дальневосточном федеральном округе (21,4 года). Надо полагать, что владельцы этих машин неплохо за ними следили и продолжают следить!

Каков на самом деле ресурс автомобиля, рассказано тут