Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

Эксперт «За рулем» объяснил, в чем опасность применения бензина не по сезону

При какой температуре бензин замерзает?

Ни ГОСТы, ни справочники подобных цифр не содержат. Известна лишь примерная температура замерзания бензина – минус 70 °С. При этом бензин густеет, затем кристаллизуется.

Согласно ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор обязан пускаться только до 20 градусов мороза. Хотя производители легковушек обычно указывают предельные зимние температуры эксплуатации в диапазоне от минус 30 °С до минус 40 °С.

Зимний и летний – в чем разница?

Технический регламент Таможенного союза ТРТС 013/2011 – главный документ по бензинам – видит разницу в давлении насыщенных паров. Оно должно составлять 35–80 кПа в летний период и 35–100 кПа зимой. Те же цифры содержит ГОСТ 32513-2013.

На практике можно наблюдать давление насыщенных паров летом, открывая нагревшуюся на солнце канистру с бензином. Характерный «пшик» как раз и напоминает об этом давлении.

Летний и зимний бензин различаются и по фракционному составу. От этих составляющих зависит, насколько легко запустится двигатель, за какое время он прогреется, мощностные показатели.

Когда наступают зима и лето?

Формально смена времен года на АЗС определяется приложением Б к ГОСТ Р51866-2002. Для всех российских регионов там указаны летний, зимний и весенне-осенние периоды по классам испаряемости бензинов.

Впрочем, это приложение – рекомендуемое, а не обязательное. Поэтому, доподлинно неизвестно, какой сезонности бензин продают на конкретной АЗС.

Залил летний бензин зимой – что будет?

При использовании зимой летнего бензина с его пониженной испаряемостью холодный мотор может и не запуститься. Правда, реальные проблемы начинаются при температуре воздуха ниже минус 20 °С.

Применение зимнего топлива летом чревато образованием паровых пробок – это особенно неприятно для старых моделей с карбюраторными моторами. Но в реальной жизни и то, и другое встречается нечасто.

Разве что машина простояла полгода без движения и в суровые морозы в ее топливном баке оказался летний бензин.

Кстати, гарантийный срок хранения бензинов всех марок – 1 год со дня изготовления. Об этом тоже не надо забывать, если ставите автомобиль на длительную стоянку или запасаете топливо впрок.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, директор центра испытаний НАМИ

– Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Они находятся в диапазоне от минус 40 °С до плюс 40 °С. Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в Руководстве по эксплуатации.

Существуют также требования, регламентирующие пусковые качества двигателей (ГОСТ Р54120-2010), но они не содержат требований в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность двигателя как составной части автомобиля. Например:

– для бензиновых двигателей температура холодного пуска – минус 20 °С в базовом оснащении, а с применением устройств облегчения пуска – минус 30 °С;

– для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска – минус 10 °С, а с применением устройств облегчения пуска – минус 20-25 °С.

5 глупейших мифов про бензин тут