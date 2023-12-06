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Мотор не завелся – в баке точно зимний бензин?

Эксперт «За рулем» объяснил, в чем опасность применения бензина не по сезону

При какой температуре бензин замерзает?

Что и когда замерзает в автомобиле – отвечают эксперты и автопроизводители

Ни ГОСТы, ни справочники подобных цифр не содержат. Известна лишь примерная температура замерзания бензина – минус 70 °С. При этом бензин густеет, затем кристаллизуется.

Согласно ГОСТ Р 54120-2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества», бензиновый мотор обязан пускаться только до 20 градусов мороза. Хотя производители легковушек обычно указывают предельные зимние температуры эксплуатации в диапазоне от минус 30 °С до минус 40 °С.

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Зимний и летний – в чем разница?

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Технический регламент Таможенного союза ТРТС 013/2011 – главный документ по бензинам – видит разницу в давлении насыщенных паров. Оно должно составлять 35–80 кПа в летний период и 35–100 кПа зимой. Те же цифры содержит ГОСТ 32513-2013.

На практике можно наблюдать давление насыщенных паров летом, открывая нагревшуюся на солнце канистру с бензином. Характерный «пшик» как раз и напоминает об этом давлении.

Летний и зимний бензин различаются и по фракционному составу. От этих составляющих зависит, насколько легко запустится двигатель, за какое время он прогреется, мощностные показатели.

Когда наступают зима и лето?

Формально смена времен года на АЗС определяется приложением Б к ГОСТ Р51866-2002. Для всех российских регионов там указаны летний, зимний и весенне-осенние периоды по классам испаряемости бензинов.

Впрочем, это приложение – рекомендуемое, а не обязательное. Поэтому, доподлинно неизвестно, какой сезонности бензин продают на конкретной АЗС.

Залил летний бензин зимой – что будет?

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При использовании зимой летнего бензина с его пониженной испаряемостью холодный мотор может и не запуститься. Правда, реальные проблемы начинаются при температуре воздуха ниже минус 20 °С.

Применение зимнего топлива летом чревато образованием паровых пробок – это особенно неприятно для старых моделей с карбюраторными моторами. Но в реальной жизни и то, и другое встречается нечасто.

Разве что машина простояла полгода без движения и в суровые морозы в ее топливном баке оказался летний бензин.

Кстати, гарантийный срок хранения бензинов всех марок – 1 год со дня изготовления. Об этом тоже не надо забывать, если ставите автомобиль на длительную стоянку или запасаете топливо впрок.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, директор центра испытаний НАМИ

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 требования в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность автомобиля, регламентированы только для автомобилей скорой медицинской помощи. Они находятся в диапазоне от минус 40 °С до плюс 40 °С. Для остальных категорий транспортных средств предельные температуры устанавливаются изготовителем и приводятся в Руководстве по эксплуатации.

Существуют также требования, регламентирующие пусковые качества двигателей (ГОСТ Р54120-2010), но они не содержат требований в отношении предельных температур, при которых должна сохраняться работоспособность двигателя как составной части автомобиля. Например:

– для бензиновых двигателей температура холодного пуска – минус 20 °С в базовом оснащении, а с применением устройств облегчения пуска – минус 30 °С;

– для дизельных двигателей с камерой в поршне и турбонаддувом, при степени сжатия не ниже 15, температура холодного пуска – минус 10 °С, а с применением устройств облегчения пуска – минус 20-25 °С.

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За РулемКолодочкин Михаил
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