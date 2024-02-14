Как снизить расход топлива зимой – 5 приемов опытных водителей

Эксперт «За рулем» посоветовал, как добиться заметной экономии топлива

1. Чистим снег!

Экономия: до 10%

Сугроб на крыше не только увеличивает массу автомобиля и ухудшает аэродинамические показатели – факторы, которые непосредственно влияют на расход топлива.

Чистить машину стоит и по причине безопасности! Неубранный снег на ходу может полететь в движущийся сзади автомобиль или съехать при резком торможении на ветровое стекло и перекрыть вам обзор.

Если зимой не пользуетесь багажником на крыше, его тоже лучше снять. Он не только ухудшает аэродинамику, но и мешает убирать снег.

Каждые лишние 100 кг увеличивают расход топлива автомобиля на 0,3 л/100 км. Но куда важнее, что заснеженные и заледеневшие стекла препятствуют обзору.

2. Подкачиваем колеса

Экономия: 1,5-2%

В холода падает и давление воздуха в шинах. Оно уменьшается на 0,1 атмосферы (10 кПа) при снижении температуры на 10 °C.

Из-за низкого давления в шинах не только увеличивается расход топлива, но и ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Поэтому желательно время от времени проверять давление в шинах и при необходимости подкачивать колеса.

3. Утепляем двигатель

Экономия: менее 1%

Производители автоодеял обещают экономию топлива до 20%. Но эти показатели справедливы в режиме прогрева двигателя после недолгой стоянки. А на среднем расходе это несильно отразится.

На практике автоодеяло заметно поможет сэкономить тому, кто часто совершает короткие поездки при температурах окружающего воздуха ниже –30 °C.

Цены на автоодеяла стартуют от 1500 рублей.

4. Подбираем масло

Экономия: менее 1%

Применение соответствующих сезону масел – это важно. Но от правильно подобранного масла зависит, в первую очередь, уверенный пуск холодного двигателя.

Масла категории 0W-20 действительно обладают меньшей вязкостью во всем диапазоне рабочих температур в сравнении, скажем, с распространенным маслом 5W-30 или 5W-40. Но на расходе топлива это практически не отражается.

Маловязкие масла позволяют сэкономить в определенных режимах работы двигателя 3-5% топлива. В реальной эксплуатации такую выгоду можно и не заметить.

5. Следим за собой

Экономия: до 50%

Кардинально снизить расход (и не только зимой!) удается, только изменив манеру езды. Если отказаться от резких ускорений и торможений, не участвовать в светофорных гонках, не превышать скорость на трассе, можно сэкономить несколько литров топлива на каждые 100 км. Известны случаи, когда разница в расходах у двух водителей на одинаковых автомобилях оказывалась полуторакратной.

Ощутимо сэкономить «горючее» можно, если заранее спланировать поездку. Подгадать время, когда меньше всего пробок. И проложить оптимальный с точки зрения расхода топлива маршрут. Причем более длинный путь по объездному шоссе может быть экономнее, чем короткая дорога через город с множеством светофоров.

Комментарий специалиста

Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Зимой расход топлива, в среднем, на 12-15% выше, чем летом. Ведь много энергии тратится на прогрев двигателя и салона автомобиля.

Регулярно очищайте кузов от снега для снижения сопротивления воздуха во время движения. Желательно отказаться от использования некоторых аксессуаров и конструкций, в том числе багажника на крыше, которые ухудшают аэродинамику автомобиля.

Важно следить за состоянием автомобиля и регулярно выполнять привычные процедуры: от проверки давления в шинах до замены технических жидкостей. Зимой лучше использовать моторное масло с пониженной вязкостью, чтобы облегчить пуск двигателя при низких температурах.

Как поступают зимой опытные водители – еще 5 необычных приемов тут