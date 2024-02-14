Как снизить расход топлива зимой – 5 приемов опытных водителей
1. Чистим снег!
Экономия: до 10%
Сугроб на крыше не только увеличивает массу автомобиля и ухудшает аэродинамические показатели – факторы, которые непосредственно влияют на расход топлива.
Чистить машину стоит и по причине безопасности! Неубранный снег на ходу может полететь в движущийся сзади автомобиль или съехать при резком торможении на ветровое стекло и перекрыть вам обзор.
Если зимой не пользуетесь багажником на крыше, его тоже лучше снять. Он не только ухудшает аэродинамику, но и мешает убирать снег.
2. Подкачиваем колеса
Экономия: 1,5-2%
В холода падает и давление воздуха в шинах. Оно уменьшается на 0,1 атмосферы (10 кПа) при снижении температуры на 10 °C.
Из-за низкого давления в шинах не только увеличивается расход топлива, но и ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Поэтому желательно время от времени проверять давление в шинах и при необходимости подкачивать колеса.
3. Утепляем двигатель
Экономия: менее 1%
Производители автоодеял обещают экономию топлива до 20%. Но эти показатели справедливы в режиме прогрева двигателя после недолгой стоянки. А на среднем расходе это несильно отразится.
На практике автоодеяло заметно поможет сэкономить тому, кто часто совершает короткие поездки при температурах окружающего воздуха ниже –30 °C.
4. Подбираем масло
Экономия: менее 1%
Применение соответствующих сезону масел – это важно. Но от правильно подобранного масла зависит, в первую очередь, уверенный пуск холодного двигателя.
Масла категории 0W-20 действительно обладают меньшей вязкостью во всем диапазоне рабочих температур в сравнении, скажем, с распространенным маслом 5W-30 или 5W-40. Но на расходе топлива это практически не отражается.
5. Следим за собой
Экономия: до 50%
Кардинально снизить расход (и не только зимой!) удается, только изменив манеру езды. Если отказаться от резких ускорений и торможений, не участвовать в светофорных гонках, не превышать скорость на трассе, можно сэкономить несколько литров топлива на каждые 100 км. Известны случаи, когда разница в расходах у двух водителей на одинаковых автомобилях оказывалась полуторакратной.
Ощутимо сэкономить «горючее» можно, если заранее спланировать поездку. Подгадать время, когда меньше всего пробок. И проложить оптимальный с точки зрения расхода топлива маршрут. Причем более длинный путь по объездному шоссе может быть экономнее, чем короткая дорога через город с множеством светофоров.
Комментарий специалиста
Анна Уткина, директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр»:
– Зимой расход топлива, в среднем, на 12-15% выше, чем летом. Ведь много энергии тратится на прогрев двигателя и салона автомобиля.
Регулярно очищайте кузов от снега для снижения сопротивления воздуха во время движения. Желательно отказаться от использования некоторых аксессуаров и конструкций, в том числе багажника на крыше, которые ухудшают аэродинамику автомобиля.
Важно следить за состоянием автомобиля и регулярно выполнять привычные процедуры: от проверки давления в шинах до замены технических жидкостей. Зимой лучше использовать моторное масло с пониженной вязкостью, чтобы облегчить пуск двигателя при низких температурах.
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