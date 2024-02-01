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Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов
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Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов
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Как поступают зимой опытные водители — 5 необычных приемов

Эксперт «За рулем» раскрыл несколько секретов зимней эксплуатации автомобиля

Используем бустер

Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

Штатная батарея автомобиля разряжена, мотор не запускается – поможет бустер. Но обычно у таких приборов тонкие провода и слабые «крокодилы». Поэтому подключить такой «пауэрбанк» и сразу пустить мотор вряд ли получится.

Подцепив провода к клеммам аккумулятора, нужно подождать некоторое время, чтобы энергия перетекла из бустера в батарею. Кстати, так же поступают, когда «прикуривают» тонкими проводами автомобиль с разряженной АКБ. Алгоритм такой: подключаем, ждем, пока батарея оживет, и только тогда пускаем мотор.

Иногда на бустерах есть кнопка, при нажатии которой активируется реле и лишь тогда подается напряжение на «крокодилы». Кнопку лучше нажать несколько раз, чтобы больше энергии перекачалось в штатную батарею.

Для максимальной зарядки батареи таким бустером придется несколько раз нажать кнопку на черной «коробочке».
Для максимальной зарядки батареи таким бустером придется несколько раз нажать кнопку на черной «коробочке».
Такой бустер просто подключаем и ждем, когда штатный аккумулятор подзарядится. «Коробочка» на красном проводе – блок диодов, спасающих при перепутывании полярности.
Такой бустер просто подключаем и ждем, когда штатный аккумулятор подзарядится. «Коробочка» на красном проводе – блок диодов, спасающих при перепутывании полярности.
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Почему масло зимой стареет быстрее – 5 основных причин

Раскачиваем дворники

От влаги и зимних реагентов шарнир на поводке стеклоочистителя корродирует и теряет подвижность. Усилия пружины становится недостаточно, чтобы прижать дворник к стеклу, и щетка начинает хуже чистить.

Поэтому шарнир нужно периодически смазывать и разрабатывать, покачивая поводок. Тогда подобных проблем не возникнет.

То место поводка, куда надо нанести смазку, показано стрелками.
То место поводка, куда надо нанести смазку, показано стрелками.

Дорабатываем лопату

К середине зимы снег во дворах становится не только грязным, но и плотным. А под ним еще и намерзает лед. Заехать на парковочное место становится тяжело, особенно на моноприводном автомобиле. Пластиковые снеговые лопаты против смерзшегося снега помогают плохо.

Лучше обзавестись штыковой лопатой с обрезанной (например, «болгаркой») передней кромкой. Такой лопатой удобно и раскидать снег, и поколоть лед.

Такой лопатой без особых усилий раскидаете смерзшийся снег.
Такой лопатой без особых усилий раскидаете смерзшийся снег.

Смазываем уплотнители

Почему лучше (не) мыть машину зимой – предостережение для автолюбителей

После обильных осадков и перепадов температур примерзают не только двери и крышки багажников, но и капоты. На большинстве автомобилей установлен уплотнитель, который препятствует попаданию воздуха из моторного отсека в отопитель. И если он примерзнет, открыть капот будет проблематично.

Попробуете дернуть посильнее – оторвете уплотнитель с креплений. И перепачкаетесь, пока будете устанавливать резинку на место. Поэтому лучше смазать уплотнитель заранее – и еще одной зимней проблемой станет меньше.

Не забудьте нанести силиконовую смазку и на этот уплотнитель, чтобы он не примерз к капоту.
Не забудьте нанести силиконовую смазку и на этот уплотнитель, чтобы он не примерз к капоту.

Бьем стекла

Так приходится поступать, если нужно опустить примерзшее стекло, например, чтобы вставить карточку в автоматический шлагбаум. Находясь на водительском месте, нужно ударить локтем по стеклу в район нижней кромки. Руке не будет больно – ее защитит толстая зимняя одежда.

И за стекло не переживайте — не разобьется. А вот лед потрескается и освободит стекло. В некоторых случаях придется ударить несколько раз.

  • Почему нужно греть мотор зимой — 4 исключительно зимние причины тут
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За РулемРевин Алексей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
01.02.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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