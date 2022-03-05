Экспертиза автоодеял: проверили 5 разных (и чуть не спалили мотор!)

Натурные испытания утеплителей для двигателя показали, что не все они одинаково полезны. А главное при использовании автоодеяла — читать инструкцию и соблюдать технику безопасности.

Когда зимой воцаряется настоящий русский мороз, особенно хочется помочь автомобилю, живущему на улице. Как тут не вспомнить про автоодеяло, под которым может «спрятаться» мотор?

Какие преимущества?

Само по себе одеяло ничего согреть не может, поскольку не является источником энергии. Однако оно способно замедлить теплообмен организма — хоть человеческого, хоть механического — с окружающей средой. Поэтому основные достоинства автоодеяла — сокращение времени прогрева двигателя (особенно дизельного) и замедление его остывания.

Дополнительным положительным эффектом иногда называют шумоизоляцию моторного отсека. Иногда приходится слышать про уменьшение расхода топлива. В любом случае, жителей Крайнего Севера и Дальнего Востока в пользе автоодеял ­убеждать не надо.

А минусы есть?

Главный из отрицательных моментов — пожароопасность одеяла, а также возможность его попадания в движущиеся механизмы (в основном, в вентиляторы системы охлаждения и ремень привода вспомогательных агрегатов).

Чтобы оценить возможные опасности, мы провели натурные испытания автоодеял: взяли пять образцов по цене 1500–2000 рублей. Это универсальные одеяла — а вообще встречаются и скроенные под конкретную модель автомобиля. Компанию им составил древний ватник.

В чем опасность? Материалы по теме Зачем сосед сыплет соль в бачок омывателя? Эксперт все объяснил Пожар — это опасность номер один. Одеяло надо укладывать так, чтобы оно не касалось раскаленных элементов, но от случайностей никто не застрахован. Уже по этой причине тулупы и прочие ватники из чуланов не обсуждаются: на воздействие высоких температур они не рассчитаны.

Для испытаний мы использовали газовую горелку, которая мгновенно дает ответ на вопрос о горючести того или иного изделия. Ни одно из автоодеял не превратилось в пылающий костер, однако войлочный утеплитель начал тлеть почти сразу, пугая частыми сполохами.

Жесткое «одеяло» Heat Shield фирмы Standartplast на основе модифицированного пенополиуретана напустило неприятного дыма. Стекловолоконные и муллитокремнеземистые материалы горят хуже всех, поэтому автоодеяла фирм «Автотепло», Airline и Warmix оказались в выигрыше.

«Автотепло № 11» — это швейное изделие с труднопроизносимым наполнителем: кремнеземная и муллитокремнеземистая вата! Нам оно понравилось: под капотом держится хорошо, а вот горит, напротив, очень плохо.

Утеплитель Warmix мы поначалу положили неправильно: фольгированной стороной вниз. А надо читать инструкцию и класть фольгой вверх. Иначе, если фольга замкнет клеммы АКБ, получите замыкание и гарантированные повреждения. Электроника вам тоже спасибо не скажет.

Heat Shield фирмы Standartplast на основе модифицированного пенополиуретана — тонкое жесткое изделие, внешне не похожее на одеяло. Такое точно не попадет под вращающийся ремень. А вот тлеет довольно противно, выпуская вонючий дым.

Материалы по теме Заводим двигатель в мороз. А какой предел по «минусу»? Другая распространенная неприятность — попадание одеял под какой-нибудь шкив или ремень. Если оно куплено под конкретный размер, а установлено по инструкции, то проблем быть не должно: в ходе испытаний мы их не имели. Понятно, доморощенные утеплители типа упомянутых ватников наиболее опасны: вполне могут попасть свисающим рукавом куда не следует. Хотя если использовать утеплители только на парковке, а перед поездкой снимать, тогда дело другое. Бывалые шоферы обычно укрывали капоты своих ЗИЛов только на ночь. Зато утеплитель Warmix устроил нам… короткое замыкание! Одна сторона этого одеяла покрыта проводящим материалом типа фольги. Не заглянув в инструкцию (и не подумав, ага), мы положили его фольгой вниз. А тут — аккумулятор с открытыми клеммами… Вспышка была знатной! Но пожара, к счастью, не случилось. Как перенесет замыкание бортовая сеть — неизвестно.

Войлочный утеплитель для двигателя — это 100% шерсти. Продукт натуральный, горит довольно лихо. Утеплитель для двигателя АСС‑02 фирмы Airline. Состав: минеральная изоляция, ткань стеклянная. Под капотом точно не загорится: даже газовой горелкой поджечь его не удалось.

Материалы по теме Нужна ли сегодня картонка перед радиатором? — эксперимент на Ладе Еще одна страшилка связана с наполнителями. Многие автомобилисты делятся наблюдениями, что стекловата и ей подобные компоненты вызывают чесотку, проникают в легкие, колются на руках и так далее. Мы ни с чем подобным не столкнулись. Возможно, речь идет о каких-то некачественных изделиях.

Иногда приходится слышать, что автоодеяла вызывают замерзание форсунок стеклоочистителя, расположенных на капоте. Мы склонны думать, что виноваты всё-таки не одеяла, а неверно подобранная омывайка.



УКУТЫВАЕМ НОС

Когда в сильный мороз автомобилю предстоит не мыкаться по городу, а совершать дальний вояж по магистрали, одеяла под капотом бесполезны. Напор ледяного воздуха быстро охладит подкапотное пространство, не обращая внимания на лежащие сверху утеплители. В таких случаях во все времена перекрывали доступ встречного потока к радиатору — в ход шли картонки, штатные жалюзи (при наличии таковых), а также специальные утеплители — ближайшие родственники автоодеял.

Наше мнение Материалы по теме Чем удалить воду из бензобака? Проверили 10 осушителей Мы считаем, что автоодеяло реально нужно лишь тем, кто совершает частые короткие пробеги при температурах окружающего воздуха ниже минус 30 ˚С. В режиме «утром — на работу, вечером — домой» они практически бесполезны. Все рассказы о том, насколько улучшился температурный режим мотора при температурах в районе минус 15 — это, в общем-то, ни о чем. Любой современный бензиновый автомобиль ведет себя в такую погоду вполне нормально и без одеял.



Из проверенных нами изделий выделим «Автотепло» и Airline — это своего рода «классика жанра», к которой нет претензий. Как выбрать? Материалы по теме Мороз и АКБ: что делать, если вдруг разрядился аккумулятор Берите одеяла проверенных производителей, которые, по крайней мере, должны обеспечить пожаробезопасность. Тем не менее перед размещением в автомобиле проверьте одеяло, попробовав подпалить уголок хотя бы зажигалкой. Вдруг вы нарвались на подделку? Ведь страшнее пожара под капотом, наверное, только пожар на корабле в открытом море.

Счастливого пути и тепла вашему мотору!

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