10 причин не заводить машину с пульта (особенно в сильный мороз)

Автозапуск очень нравится и водителю, и пассажирам: экономит драгоценное время и бережет бесценное здоровье. Садишься уже в теплый автомобиль и можешь сразу ехать.

Другое достоинство автозапуска — гарантия, что двигатель после долгой стоянки на морозе заведется и поездка состоится. Автоматика может несколько раз за ночь запускать мотор для поддержания температуры масла.

Однако у автозапуска есть и недостатки. И некоторые — очень неприятные и даже опасные.

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Чтобы завести двигатель, надо дезактивировать заводской иммобилайзер. Самый простой способ, который раньше использовали установщики систем автозапуска, — закрепить второй ключ зажигания внутри кожуха рулевой колонки. Соответственно, этот надежный рубеж обороны угонщику даже не нужно было преодолевать: провернул сверткой замок зажигания — и вперед. Правда, сейчас так уже системы не устанавливают. Но на вторичке автомобили с ними встречаются.

2. Повышает стоимость страховки

Страховые компании оценивают полисы каско для автомобилей с автозапуском дороже. Причем разница может достигать 15% и даже больше для моделей с высоким риском угона.

Страховые компании всегда интересуются, установлен ли на автомобиле автозапуск. При положительном ответе полис каско обойдется дороже.

3. Увеличивает вероятность ДТП

Халатность при установке сигнализации с автозапуском на автомобиль с механической коробкой может привести к аварии. Если датчики нейтрального положения рычага позиционированы неточно, автоматика может дать разрешение на пуск мотора при включенной передаче. Автозапуск сработает, и машина поедет таранить соседние автомобили.

4. Грозит серьезными неисправностями

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При автозапуске коммутируются силовые цепи автомобиля — стартера и управления двигателем. Водитель, услышав, например, что стартер не выключился, примет меры, а автозапуск этого даже не заметит, и стартер может сгореть. Да и автомобиль тоже.





Кроме того, от мороза может лопнуть патрубок системы охлаждения, треснуть некачественный масляный фильтр. И автоматика запустит двигатель без антифриза и масла… И тот будет работать, пока не выйдет из строя. Если только владелец не подоспеет раньше.

Водитель заметит неисправности в проводке и попытается обесточить автомобиль. Автозапуск пожар не предотвратит.

5. Сокращает ресурс масла

Большинство автолюбителей меняет масло по пробегу или по календарю. Но при прогреве мотора километры не бегут, а масло работает в тяжелом режиме. Происходит сильное разжижение масла топливом, и его характеристики ухудшаются.

6. Убивает АКБ

Каждый пуск двигателя отнимает заряд аккумуляторной батареи. А восполняется ли за время прогрева мотора? Холодная АКБ не принимает заряд — это доказали наши эксперименты. Батарея под капотом прогревается еле-еле.

7. Увеличивает износ двигателя

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Подшипники коленчатого и распределительных валов только в рабочем режиме купаются в масле и не имеют из-за масляного клина контакта «металл по металлу». А при каждом пуске двигателя происходит срыв металла, то есть интенсивный износ. Автозапуск — это лишние пуски, а значит и повышенный износ.

8. Провоцирует образование нагара

С автозапуском двигатель работает на прогревочных (около 1000–1100 об/мин), а потом на минимальных холостых оборотах. На этих режимах образуется много нагара и поршневые кольца быстрее теряют подвижность. Современные иридиевые свечи тоже страдают от нагара, вызванного долгой работой на холостом ходу.

9. Портит трансмиссию и ходовую часть

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Сев в прогретый автозапуском автомобиль, владелец считает, что его машина полностью готова к резким и быстрым маневрам на дороге. Но автомат или вариатор остаются холодными. Они без нагрузки почти не прогреваются и при динамичных стартах «на холодную» ускоренно изнашиваются. Ходовая часть автомобиля тоже не прогревается — резвая езда по ледяным колдобинам быстро выводит из строя амортизаторы.

10. Вызывает агрессию у соседей

При прогреве двигателя нейтрализатор еще не начал работать эффективно и из выхлопной трубы идет неприятный запах. Это чувствуют жильцы расположенного рядом дома. При этом машина зачастую моргает аварийкой, четко показывая цель. Не удивляйтесь, если кто-то из соседей бросит бутылку на крышу.

Даже соседи-автовладельцы не жалуют любителей автозапуска. Что уж говорить о «безлошадных»!

Пара советов

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Автозапуск хорош на свежих, абсолютно исправных автомобилях. Еще лучше, если он — штатный. Использовать его лучше перед самой поездкой, когда до выхода из дома к машине остается несколько минут.

хорош на свежих, абсолютно исправных автомобилях. Еще лучше, если он — штатный. Использовать его лучше перед самой поездкой, когда до выхода из дома к машине остается несколько минут. Автозапуск по температуре стоит использовать, только если поездка жизненно необходима, а прогнозируемая температура ниже минус 30°С.





В общем, автозапуск — полезная зимняя опция… — если пользоваться ею разумно.









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