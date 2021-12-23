10 причин не заводить машину с пульта (особенно в сильный мороз)

Плюсы автозапуска
Автозапуск очень нравится и водителю, и пассажирам: экономит драгоценное время и бережет бесценное здоровье. Садишься уже в теплый автомобиль и можешь сразу ехать.
Другое достоинство автозапуска — гарантия, что двигатель после долгой стоянки на морозе заведется и поездка состоится. Автоматика может несколько раз за ночь запускать мотор для поддержания температуры масла.
Однако у автозапуска есть и недостатки. И некоторые — очень неприятные и даже опасные.
Минусы автозапуска
1. Привлекает угонщиков
Чтобы завести двигатель, надо дезактивировать заводской иммобилайзер. Самый простой способ, который раньше использовали установщики систем автозапуска, — закрепить второй ключ зажигания внутри кожуха рулевой колонки. Соответственно, этот надежный рубеж обороны угонщику даже не нужно было преодолевать: провернул сверткой замок зажигания — и вперед. Правда, сейчас так уже системы не устанавливают. Но на вторичке автомобили с ними встречаются.
2. Повышает стоимость страховки
Страховые компании оценивают полисы каско для автомобилей с автозапуском дороже. Причем разница может достигать 15% и даже больше для моделей с высоким риском угона.
3. Увеличивает вероятность ДТП
Халатность при установке сигнализации с автозапуском на автомобиль с механической коробкой может привести к аварии. Если датчики нейтрального положения рычага позиционированы неточно, автоматика может дать разрешение на пуск мотора при включенной передаче. Автозапуск сработает, и машина поедет таранить соседние автомобили.
4. Грозит серьезными неисправностями
При автозапуске коммутируются силовые цепи автомобиля — стартера и управления двигателем. Водитель, услышав, например, что стартер не выключился, примет меры, а автозапуск этого даже не заметит, и стартер может сгореть. Да и автомобиль тоже.
Кроме того, от мороза может лопнуть патрубок системы охлаждения, треснуть некачественный масляный фильтр. И автоматика запустит двигатель без антифриза и масла… И тот будет работать, пока не выйдет из строя. Если только владелец не подоспеет раньше.
5. Сокращает ресурс масла
Большинство автолюбителей меняет масло по пробегу или по календарю. Но при прогреве мотора километры не бегут, а масло работает в тяжелом режиме. Происходит сильное разжижение масла топливом, и его характеристики ухудшаются.
6. Убивает АКБ
Каждый пуск двигателя отнимает заряд аккумуляторной батареи. А восполняется ли за время прогрева мотора? Холодная АКБ не принимает заряд — это доказали наши эксперименты. Батарея под капотом прогревается еле-еле.
7. Увеличивает износ двигателя
Подшипники коленчатого и распределительных валов только в рабочем режиме купаются в масле и не имеют из-за масляного клина контакта «металл по металлу». А при каждом пуске двигателя происходит срыв металла, то есть интенсивный износ. Автозапуск — это лишние пуски, а значит и повышенный износ.
8. Провоцирует образование нагара
С автозапуском двигатель работает на прогревочных (около 1000–1100 об/мин), а потом на минимальных холостых оборотах. На этих режимах образуется много нагара и поршневые кольца быстрее теряют подвижность. Современные иридиевые свечи тоже страдают от нагара, вызванного долгой работой на холостом ходу.
9. Портит трансмиссию и ходовую часть
Сев в прогретый автозапуском автомобиль, владелец считает, что его машина полностью готова к резким и быстрым маневрам на дороге. Но автомат или вариатор остаются холодными. Они без нагрузки почти не прогреваются и при динамичных стартах «на холодную» ускоренно изнашиваются. Ходовая часть автомобиля тоже не прогревается — резвая езда по ледяным колдобинам быстро выводит из строя амортизаторы.
10. Вызывает агрессию у соседей
При прогреве двигателя нейтрализатор еще не начал работать эффективно и из выхлопной трубы идет неприятный запах. Это чувствуют жильцы расположенного рядом дома. При этом машина зачастую моргает аварийкой, четко показывая цель. Не удивляйтесь, если кто-то из соседей бросит бутылку на крышу.
Пара советов
- Автозапуск хорош на свежих, абсолютно исправных автомобилях. Еще лучше, если он — штатный. Использовать его лучше перед самой поездкой, когда до выхода из дома к машине остается несколько минут.
- Автозапуск по температуре стоит использовать, только если поездка жизненно необходима, а прогнозируемая температура ниже минус 30°С.
В общем, автозапуск — полезная зимняя опция… — если пользоваться ею разумно.
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Фото: depositphotos