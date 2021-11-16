Какой на самом деле ресурс автомобиля? Есть ответ!

Машина старше 10 лет — брать или нет? Как распознать автохлам? Как понять, сколько прослужит мое авто? Эксперты «За рулем» всё выяснили.

Какую машину безоговорочно считать рухлядью?

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Категорически нельзя брать так называемые «затоталенные» машины — те, за которые страховка выплатила владельцу их стоимость по причине невозможности ремонта. Такое обычно бывает, когда кузов машины при аварии завязывается узлом. К сожалению, практика показывает, что позднее эти автомобили то и дело всплывают на вторичке. Проследить их биографию при желании можно, но привлекательная цена плюс наш любимый «авось» частенько остаются победителями.

Нельзя покупать машины с прогнившими порогами и лонжеронами. Коррозия силовых элементов — это приговор: никакая эпоксидка агонию не продлит. Да и любые кузовные панели, которые легко протыкаются насквозь, должны наводить на раздумья о пушкинском попе и дешевизне.

Жигули полувековой давности еще встречаются на дорогах. Заметим, что максимальный заявленный ресурс среди вазовских моделей имеет современный Ларгус: 10 лет или 160 тысяч км.

Невозможность нормально выставить углы колес — также приговор: не брать! То же относится к дымящему мотору, хрустящей коробке и гремящей ходовке. Это не исправить ни за пять минут, ни за сто рублей.

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Отдельный мир —автомобили из такси. В год такие машины проезжают 100 и более тысяч километров. Чаще всего после трех лет эксплуатации их продают. Пробег прикиньте сами. И подумайте, почему таксист не оставил эту машину себе.

На экологическую составляющую многим откровенно наплевать: поставил электронную обманку — и гори оно всё… Поэтому практически все недорогие и неновые автомобили воняют от выбитых нейтрализаторов и трещат прогоревшими глушителями. Перед возможным тотальным контролем за техосмотром и диагностическими картами не забывайте: эксплуатация такого транспорта официально запрещена.

А если это иномарка?

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Отношение к подержанным автомобилям сильно зависит от того, к какому классу относился данный экземпляр и в какой стране он был произведен. Однако все вышесказанные признаки рухляди справедливы для любых машин — от Москвичей до Мерседесов. При этом нужно осознавать простую истину: высокое качество изготовления «крутых» кузовов резко обесценивается после воздействия сварки, кувалды и тому подобных ремонтных приемов. Никакой коррозионной стойкости после серьезных кузовных ремонтов уже не будет. И не забывайте, что подушки безопасности после аварий почти никогда не восстанавливают.

Если автопроизводитель не указал срок службы своих автомобилей, он приравнивается к 10 годам.

Чему равен ресурс?

Автопроизводители, по понятным причинам, недолюбливают вопросы типа «Когда развалится ваш автомобиль?». Но нам ответили.

Porsche

В представительстве Porsche нам пояснили: более 60% когда-либо произведенных Porsche до сих пор на дорогах.

Volkswagen

Закон «О защите прав потребителей» указывает, что изготовитель вправе установить на товар срок службы. Если он не установлен, то приравнивается к 10 годам . Volkswagen не устанавливает срок службы своих автомобилей, поэтому по умолчанию применяется 10‑летний период. Это значит, что юридически фирма несет ответственность за безопасность своей продукции и её снабжение запасными частями в течение 10 лет.

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Mitsubishi

В российском представительстве Mitsubishi высказались примерно в том же плане: производитель ничего не декларирует, оставляя это на откуп действующему законодательству.

Hyundai

А вот выдержка из сервисной книжки Hyundai: «Срок службы автомобиля составляет 6 лет или 180 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). …Его дальнейшая эксплуатация возможна… не более 10 лет с момента продажи (передачи) первому покупателю».

АВТОВАЗ

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Наиболее полную информацию предоставил отечественный автопроизводитель. Срок службы полноприводных автомобилей составляет 6 лет или 90 тысяч км пробега (что наступит ранее). У переднеприводных машин (кроме Ларгуса) данные иные — 8 лет или 120 тысяч км. А наиболее жизнестойким считают Ларгус: 10 лет или 160 тысяч км.

Интересны также гарантийные обязательства АВТОВАЗа на отдельные комплектующие изделия:

Гарантия АВТОВАЗа на комплектующиe

Наименование Гарантийные

обязательства Аккумуляторные батареи 24 месяца Раздаточная коробка и промежуточные валы 24 месяца или 35 000 км пробега (что наступит ранее) Амортизаторы и стойки телескопические 24 месяца или 40 000 км пробега (что наступит ранее) Выжимной подшипник и диски сцепления 36 месяцев или 30 000 км пробега (что наступит ранее) Приводы ведущих колес с защитными чехлами 24 месяца или 35 000 км пробега (что наступит ранее)

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Дмитрий Пряжонов, специалист по осмотру подержанных автомобилей Какой возраст или пробег автомобиля является предельным? Считаю, что приобретать машину с пробегом в 300 тысяч км и старше 10 лет нежелательно, поскольку в ее ремонт и обслуживание за короткий срок вы можете вложить сумму, равную этой самой покупке. Мое предложение — ввести на государственном уровне обязательную и глобальную проверку общего состояния таких автомобилей.

А если все-таки купить?

Приобретать подержанную машину лучше у хозяина, причем у первого. Или у человека, который поездил на автомобиле достаточно долго. Автомобилей, которые не задерживаются у владельцев, лучше избегать. Возможно, с машиной какие-то проблемы, начиная с юридических и кончая сложными техническими, которые при осмотре сразу не определить.

Приобретать машину с пробегом больше 300 тысяч км и старше 10 лет нежелательно — непредсказуемый ремонт влетит в копеечку.

Из теории надежности известно, что основная часть отказов любого изделия, в том числе и автомобиля, происходит как в начале его эксплуатации (скрытые дефекты), так и в конце (ресурс иссяк — машина «посыпалась»). Поэтому надо пытаться отыскать машину, находящуюся на втором этапе существования, и бережной эксплуатацией продлить ек жизнь. Увы, это удается не многим.

График изменения интенсивности отказов в зависимости от наработки I — этап приработки. Интенсивность отказов в начальный период эксплуатации довольно велика. Причина — скрытые дефекты производственного характера. Материалы по теме Вас еще так не разводили? 5 подстав при продаже авто II — период нормальной работы. Интенсивность отказов стабильна и невелика. Отказы, в основном, вызывает нагрузка, превышающая предел прочности детали или узла. III — период форсированного старения. Отказы возникают в результате износа. Дальнейшая эксплуатация становится экономически нецелесообразной.

Вывод

Предельный «беззаботный» срок эксплуатации автомобиля — 10 лет или 300 тысяч км.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» По состоянию на начало 2021 года средний возраст легкового автопарка России составляет 13,9 лет, а в некоторых регионах (Камчатка, Республика Алтай, Еврейская автономная область) эксплуатируются автомобили старше 19 лет. За рубежом возраст автопарка не сильно отличается: европейцы эксплуатируют личный транспорт в среднем на протяжении 11,5 лет. В Европе много автомобилей низкого экологического класса, однако страны Евросоюза вводят ограничения и разрабатывают собственные классификации на базе стандартов Eвро. Например, в Лондоне в центр города разрешен бесплатный въезд автомобилей с минимальным экологическим классом Eвро‑4, владельцы остальных авто обязаны заплатить взнос в размере 10 фунтов. В Мадриде доступ в центральную часть столицы имеют только электромобили. В России нормам экологических стандартов класса 4 отвечают менее 30% легковых автомобилей, а класса 5 — 15%. В связи с этим с 1 июля 2021 года в России появились новые дорожные знаки, дающие права въезда на определенные территории только автомобилям определенного экологического класса.

Фото: «За рулем», depositphotos и фирмы-производители