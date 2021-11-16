Какой на самом деле ресурс автомобиля? Есть ответ!

Какую машину безоговорочно считать рухлядью?
Категорически нельзя брать так называемые «затоталенные» машины — те, за которые страховка выплатила владельцу их стоимость по причине невозможности ремонта. Такое обычно бывает, когда кузов машины при аварии завязывается узлом. К сожалению, практика показывает, что позднее эти автомобили то и дело всплывают на вторичке. Проследить их биографию при желании можно, но привлекательная цена плюс наш любимый «авось» частенько остаются победителями.
Нельзя покупать машины с прогнившими порогами и лонжеронами. Коррозия силовых элементов — это приговор: никакая эпоксидка агонию не продлит. Да и любые кузовные панели, которые легко протыкаются насквозь, должны наводить на раздумья о пушкинском попе и дешевизне.
Невозможность нормально выставить углы колес — также приговор: не брать! То же относится к дымящему мотору, хрустящей коробке и гремящей ходовке. Это не исправить ни за пять минут, ни за сто рублей.
Отдельный мир —автомобили из такси. В год такие машины проезжают 100 и более тысяч километров. Чаще всего после трех лет эксплуатации их продают. Пробег прикиньте сами. И подумайте, почему таксист не оставил эту машину себе.
На экологическую составляющую многим откровенно наплевать: поставил электронную обманку — и гори оно всё… Поэтому практически все недорогие и неновые автомобили воняют от выбитых нейтрализаторов и трещат прогоревшими глушителями. Перед возможным тотальным контролем за техосмотром и диагностическими картами не забывайте: эксплуатация такого транспорта официально запрещена.
А если это иномарка?
Отношение к подержанным автомобилям сильно зависит от того, к какому классу относился данный экземпляр и в какой стране он был произведен. Однако все вышесказанные признаки рухляди справедливы для любых машин — от Москвичей до Мерседесов. При этом нужно осознавать простую истину: высокое качество изготовления «крутых» кузовов резко обесценивается после воздействия сварки, кувалды и тому подобных ремонтных приемов. Никакой коррозионной стойкости после серьезных кузовных ремонтов уже не будет. И не забывайте, что подушки безопасности после аварий почти никогда не восстанавливают.
Чему равен ресурс?
Автопроизводители, по понятным причинам, недолюбливают вопросы типа «Когда развалится ваш автомобиль?». Но нам ответили.
Porsche
В представительстве Porsche нам пояснили: более 60% когда-либо произведенных Porsche до сих пор на дорогах.
Volkswagen
Закон «О защите прав потребителей» указывает, что изготовитель вправе установить на товар срок службы. Если он не установлен, то приравнивается к 10 годам. Volkswagen не устанавливает срок службы своих автомобилей, поэтому по умолчанию применяется 10‑летний период. Это значит, что юридически фирма несет ответственность за безопасность своей продукции и её снабжение запасными частями в течение 10 лет.
Mitsubishi
В российском представительстве Mitsubishi высказались примерно в том же плане: производитель ничего не декларирует, оставляя это на откуп действующему законодательству.
Hyundai
А вот выдержка из сервисной книжки Hyundai: «Срок службы автомобиля составляет 6 лет или 180 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). …Его дальнейшая эксплуатация возможна… не более 10 лет с момента продажи (передачи) первому покупателю».
АВТОВАЗ
Наиболее полную информацию предоставил отечественный автопроизводитель. Срок службы полноприводных автомобилей составляет 6 лет или 90 тысяч км пробега (что наступит ранее). У переднеприводных машин (кроме Ларгуса) данные иные — 8 лет или 120 тысяч км. А наиболее жизнестойким считают Ларгус: 10 лет или 160 тысяч км.
Интересны также гарантийные обязательства АВТОВАЗа на отдельные комплектующие изделия:
Гарантия АВТОВАЗа на комплектующиe
|
Наименование
|
Гарантийные
|
Аккумуляторные батареи
|
24 месяца
|
Раздаточная коробка и промежуточные валы
|
24 месяца или 35 000 км пробега (что наступит ранее)
|
Амортизаторы и стойки телескопические
|
24 месяца или 40 000 км пробега (что наступит ранее)
|
Выжимной подшипник и диски сцепления
|
36 месяцев или 30 000 км пробега (что наступит ранее)
|
Приводы ведущих колес с защитными чехлами
|
24 месяца или 35 000 км пробега (что наступит ранее)
|
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Дмитрий Пряжонов, специалист по осмотру подержанных автомобилей
Какой возраст или пробег автомобиля является предельным? Считаю, что приобретать машину с пробегом в 300 тысяч км и старше 10 лет нежелательно, поскольку в ее ремонт и обслуживание за короткий срок вы можете вложить сумму, равную этой самой покупке. Мое предложение — ввести на государственном уровне обязательную и глобальную проверку общего состояния таких автомобилей.
А если все-таки купить?
Приобретать подержанную машину лучше у хозяина, причем у первого. Или у человека, который поездил на автомобиле достаточно долго. Автомобилей, которые не задерживаются у владельцев, лучше избегать. Возможно, с машиной какие-то проблемы, начиная с юридических и кончая сложными техническими, которые при осмотре сразу не определить.
Из теории надежности известно, что основная часть отказов любого изделия, в том числе и автомобиля, происходит как в начале его эксплуатации (скрытые дефекты), так и в конце (ресурс иссяк — машина «посыпалась»). Поэтому надо пытаться отыскать машину, находящуюся на втором этапе существования, и бережной эксплуатацией продлить ек жизнь. Увы, это удается не многим.
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График изменения интенсивности отказов в зависимости от наработки
I — этап приработки. Интенсивность отказов в начальный период эксплуатации довольно велика. Причина — скрытые дефекты производственного характера.
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II — период нормальной работы. Интенсивность отказов стабильна и невелика. Отказы, в основном, вызывает нагрузка, превышающая предел прочности детали или узла.
III — период форсированного старения. Отказы возникают в результате износа. Дальнейшая эксплуатация становится экономически нецелесообразной.
Вывод
Предельный «беззаботный» срок эксплуатации автомобиля — 10 лет или 300 тысяч км.
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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»
По состоянию на начало 2021 года средний возраст легкового автопарка России составляет 13,9 лет, а в некоторых регионах (Камчатка, Республика Алтай, Еврейская автономная область) эксплуатируются автомобили старше 19 лет. За рубежом возраст автопарка не сильно отличается: европейцы эксплуатируют личный транспорт в среднем на протяжении 11,5 лет. В Европе много автомобилей низкого экологического класса, однако страны Евросоюза вводят ограничения и разрабатывают собственные классификации на базе стандартов Eвро. Например, в Лондоне в центр города разрешен бесплатный въезд автомобилей с минимальным экологическим классом Eвро‑4, владельцы остальных авто обязаны заплатить взнос в размере 10 фунтов. В Мадриде доступ в центральную часть столицы имеют только электромобили.
В России нормам экологических стандартов класса 4 отвечают менее 30% легковых автомобилей, а класса 5 — 15%. В связи с этим с 1 июля 2021 года в России появились новые дорожные знаки, дающие права въезда на определенные территории только автомобилям определенного экологического класса.
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Фото: «За рулем», depositphotos и фирмы-производители