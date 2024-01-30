Изолируем проводку на авто: изолента? Термоусадка? Клеевые трубки?
Длина проводки в современном легковом автомобиле давно перевалила за километр. Звучит устрашающе – и не дай бог вмешиваться в эти хитросплетения самому. Но что делать, если, к примеру, у вас замолк звуковой сигнал, а неисправность в виде отгнившего болтающегося провода очевидна? Не на сервис же ехать с такой ерундой?
Восстановить поврежденную электрическую цепь во многих случаях просто. Но важно обеспечить отремонтированному соединению отменную изоляцию во избежание короткого замыкания, окисления от влаги и прочих неприятностей.
Во все времена основным помощником в таких делах служила изоляционная лента, но сегодня ассортимент подобных приспособлений значительно расширился. Десяток средств для изоляции электропроводки мы проверили на практике.
Основные способы изоляции
Изолента продолжает оставаться простейшим и наиболее популярным средством. При этом она бывает термостойкой, что немаловажно в подкапотном пространстве, а также вулканизирующей. Последняя предназначается в основном для ремонта труб и резиновых изделий, она создает загустевший слой около зоны соединения.
Кроме привычной изоленты встречается ее жидкая разновидность – в тюбиках, пузырьках с кисточками и так далее. После ее нанесения и сушки образуется прочная эластичная обволакивающая оболочка, препятствующая окислению, коррозии, утечкам тока и коротким замыканиям.
Принципиально другой способ изоляции предлагают термоусадочные трубки, в том числе с клеевым покрытием. Ими обычно следует пользоваться до восстановления поврежденного участка цепи, а не после работы. Грубо говоря, сначала продеваете часть провода в такую трубку, потом восстанавливаете «статус-кво» и только после этого передвигаете трубку на отремонтированный участок и нагреваете зажигалкой или феном.
Самый экзотичный вид изоляции – это термоусадочные трубки с припоем. При нагревании трубка сжимается, а припой плавится и соединяет провода.
Методика испытаний
Проверить качество изоляции, достигнутой различными методами, мы решили «в лоб» – путем измерения ее сопротивления. Для этого подготовили кюветы с раствором хлорида натрия (читай – поваренной соли), в который поочередно погружали отремонтированные участки проводов. Тестер всякий раз определял сопротивление между проводом и раствором: в идеале он должен был показывать «бесконечность». Ориентировочное сопротивление раствора между краями кюветы составило 200–300 кОм.
Свое мнение по каждому образцу мы изложили в фотогалерее. Результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения о всей продукции в целом.
Участники
| Примерная цена 1000 ₽
Изоляция в тюбике подходит не для всех операций. Скажем, для защиты клеммы на проводе и вывода электроприбора очень удобно, а вот для скрутки проводов – совсем наоборот. Да и сохнет вовсе не мгновенно, а несколько часов: для экспресс-ремонта не годится. И дороговато. Рекомендуем для ограниченного спектра операций.
| Примерная цена 650 ₽
Основные замечания те же, что и для других жидких изолент: применяемость ограничена, сохнет долго. Рекомендуем для ограниченного числа операций.
| Примерная цена 420 ₽
Пробка с широкой кисточкой удобна не всегда и не везде: стационарную клемму обработать как-то можно, а вот скрутку проводов тяжело. Сохнет несколько часов. Рекомендуем не для всех операций.
| Примерная цена 480 ₽
Изолента, сжатая пальцами, действительно слипается в кокон, надежно защищающий соединение проводов. Нормальный способ изоляции скрутки, обеспечивающий герметичность.
| Примерная цена 420 ₽
Отличная изолента, обеспечившая идеальную герметизацию электрического соединения. Рекомендуем.
| Примерная цена 60 ₽
Дешево, привычно, но герметичности такое соединение не обеспечивает. Рекомендуем как запасной вариант.
| Примерная цена 620 ₽
Самая дорогая изолента в выборке показала результаты более низкие, чем вулканизирующаяся и самослипающаяся. Рекомендовать не можем.
| Примерная цена 180 ₽
Пользоваться очень просто. Изоляция идеальная. Вердикт: рекомендуем в первую очередь.
| Примерная цена 500 ₽
Солидный набор точно пригодится в хозяйстве. Пользоваться просто. Но аналогичные изделия с клеевым слоем всё же предпочтительнее. Вердикт: рекомендуем.
| Примерная цена 450 ₽
Задумка интересная, но для новичков однозначно не подходит: требует изрядного опыта. Вместе с припоем может начать плавиться изоляция соединяемых проводов, да и качество пайки восторга не вызывает. Проще взять привычный паяльник. Вердикт: рекомендовать не можем.
| Примерная цена 750 ₽
К этой ленте претензий нет: разве что для некоторых соединений она слишком широкая. Наше мнение: рекомендуем.
Результаты
Классическая изолента проявила себя не лучшим образом: тестер показал наличие сопротивления в 20–50 кОм. Следовательно, изоляция оказалась не вполне герметичной. Зато ее самослипающаяся версия отработала отлично: тестер не увидел утечки.
С жидкой изолентой достичь консенсуса, в общем-то, не удалось. Никакой информации о времени готовности к работе изготовители не привели – экспериментально мы выяснили, что нанесенный слой перестает липнуть к рукам примерно через пару часов. Мало того, нанесенная изоляция при механическом воздействии норовит соскочить с защищаемого участка. В общем, тестер показал наличие сопротивления примерно 30–50 кОм – увы…
Термоусадочные трубки, напротив, показали себя очень хорошо – пользоваться ими просто и быстро. Лучшими оказались их клеевые разновидности: тестер показал бесконечность.
А вот соединители проводов с припоем и термоусадкой нам не понравились. Идея, конечно, забавная, но больше напоминает какую-то игрушку, нежели ремонтный набор. У проводов при длительном нагреве турбозажигалкой может поплавиться изоляция, а само соединение при этом получается далеким от нормальной пайки. Нужно обладать большим опытом, чтобы применять нечто подобное на практике.
Из всех образцов нам больше всего понравился «Набор термоусадочных трубок Rexant № 7 клеевой» – недорого, просто и быстро. Отметим также «Изоленту для высоковольтных проводов самослипающуюся».
Желаем надежной изоляции!
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