Изолируем проводку на авто: изолента? Термоусадка? Клеевые трубки?

Эксперты «За рулем» рассказывают, чем и как починить провода

Длина проводки в современном легковом автомобиле давно перевалила за километр. Звучит устрашающе – и не дай бог вмешиваться в эти хитросплетения самому. Но что делать, если, к примеру, у вас замолк звуковой сигнал, а неисправность в виде отгнившего болтающегося провода очевидна? Не на сервис же ехать с такой ерундой?

Восстановить поврежденную электрическую цепь во многих случаях просто. Но важно обеспечить отремонтированному соединению отменную изоляцию во избежание короткого замыкания, окисления от влаги и прочих неприятностей.

Во все времена основным помощником в таких делах служила изоляционная лента, но сегодня ассортимент подобных приспособлений значительно расширился. Десяток средств для изоляции электропроводки мы проверили на практике.

Основные способы изоляции

Изолента продолжает оставаться простейшим и наиболее популярным средством. При этом она бывает термостойкой, что немаловажно в подкапотном пространстве, а также вулканизирующей. Последняя предназначается в основном для ремонта труб и резиновых изделий, она создает загустевший слой около зоны соединения.

Кроме привычной изоленты встречается ее жидкая разновидность – в тюбиках, пузырьках с кисточками и так далее. После ее нанесения и сушки образуется прочная эластичная обволакивающая оболочка, препятствующая окислению, коррозии, утечкам тока и коротким замыканиям.

Свидетельством качественной герметизации будет выступание валиков клея из каждого конца трубки. Но если один провод соединяется с двумя или тремя (так часто разветвляется провод массы или общего плюса), то герметичности не будет. Тестер показывает бесконечность, то есть отсутствие утечки. Так работает самослипа­ющаяся изолента.

Принципиально другой способ изоляции предлагают термоусадочные трубки, в том числе с клеевым покрытием. Ими обычно следует пользоваться до восстановления поврежденного участка цепи, а не после работы. Грубо говоря, сначала продеваете часть провода в такую трубку, потом восстанавливаете «статус-кво» и только после этого передвигаете трубку на отремонтированный участок и нагреваете зажигалкой или феном.

Термоусадка с клеевым слоем – самый быстрый и удобный способ герметизации соединения двух проводов. Нагрев – простой зажигалкой. Трубку с клеем и припоем попробовали нагреть миниатюрной газовой горелкой – трубка расплавилась и загорелась. Нагрев трубки с клеем и припоем турбозажигалкой надежного электрического соединения не дал. А ведь мы использовали новые чистые провода. Что будет с десятилетними?

Самый экзотичный вид изоляции – это термоусадочные трубки с припоем. При нагревании трубка сжимается, а припой плавится и соединяет провода.

Методика испытаний

Проверить качество изоляции, достигнутой различными методами, мы решили «в лоб» – путем измерения ее сопротивления. Для этого подготовили кюветы с раствором хлорида натрия (читай – поваренной соли), в который поочередно погружали отремонтированные участки проводов. Тестер всякий раз определял сопротивление между проводом и раствором: в идеале он должен был показывать «бесконечность». Ориентировочное сопротивление раствора между краями кюветы составило 200–300 кОм.

Свое мнение по каждому образцу мы изложили в фотогалерее. Результаты относятся только к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждения о всей продукции в целом.

Участники

Жидкая изолента. Черная Примерная цена 1000 ₽

Изоляция в тюбике подходит не для всех операций. Скажем, для защиты клеммы на проводе и вывода электроприбора очень удобно, а вот для скрутки проводов – совсем наоборот. Да и сохнет вовсе не мгновенно, а несколько часов: для экспресс-ремонта не годится. И дороговато. Рекомендуем для ограниченного спектра операций. Жидкая изолента. Влагостойкий гель. Паста универсальная. 125 ml. Черная Примерная цена 650 ₽

Основные замечания те же, что и для других жидких изолент: применяемость ограничена, сохнет долго. Рекомендуем для ограниченного числа операций.

Жидкая изолента. Влагостойкий гель. Паста универсальная. 50 ml. Черная Примерная цена 420 ₽

Пробка с широкой кисточкой удобна не всегда и не везде: стационарную клемму обработать как-то можно, а вот скрутку ­проводов тяжело. Сохнет несколько часов. Рекомендуем не для всех операций. Изолента вулканизирующая TDM Electric SQ0526-0602, 19 мм, 9 м Примерная цена 480 ₽

Изолента, сжатая пальцами, действительно слипается в кокон, надежно защищающий соединение проводов. ­Нормальный способ изоляции скрутки, обеспечивающий герметичность.

Изолента для высоковольтных проводов, самослипающаяся, 25 мм, длина 5 м (до 1 кВ), INTP8-255-1 Примерная цена 420 ₽

Отличная изолента, обеспечившая ­идеальную герметизацию электрического соединения. Рекомендуем. Клейкая лента электроизоляционная Unibob, 15мм × 20 м, 130 мкм синяя Примерная цена 60 ₽

Дешево, привычно, но герметичности такое соединение не обеспечивает. Рекомендуем как запасной вариант.

Клейкая лента, 25 мм, черная, основа силиконовая, 3 м, Smartbuy, самовулканизирующаяся, SBE-SFT-25-03-b Примерная цена 620 ₽

Самая дорогая изолента в выборке показала результаты более низкие, чем вулканизирующаяся и самослипающаяся. Рекомендовать не можем. Набор термоусадочных клеевых трубок Rexant № 7 Примерная цена 180 ₽

Пользоваться очень просто. Изоляция идеальная. Вердикт: рекомендуем в первую очередь.

Набор термоусадочных трубок 750 штук (12 размеров) Примерная цена 500 ₽

Солидный набор точно пригодится в хозяйстве. Пользоваться просто. Но аналогичные изделия с клеевым слоем всё же предпочтительнее. Вердикт: рекомендуем. Термоусадка с припоем (50 шт.) Примерная цена 450 ₽

Задумка интересная, но для новичков однозначно не подходит: требует изрядного опыта. Вместе с припоем может начать плавиться изоляция соединяемых проводов, да и качество пайки восторга не вызывает. Проще взять привычный паяльник. Вердикт: рекомендовать не можем.

Термоусаживаемая лента с клеевым слоем Rexant 50 мм × 0,8 мм, черная, ролик 5 м, ТЛ-0,8 Примерная цена 750 ₽

К этой ленте претензий нет: разве что для некоторых соединений она слишком широкая. Наше мнение: рекомендуем. Самослипающаяся изолента образует надежный кокон для скрутки проводов. Желательно плотно обжать пальцами изоляцию. Если хотите полной водонепроницаемости – обезжирьте изоляцию проводов перед герметизацией.



Результаты

Классическая изолента проявила себя не лучшим образом: тестер показал наличие сопротивления в 20–50 кОм. Следовательно, изоляция оказалась не вполне герметичной. Зато ее самослипающаяся версия отработала отлично: тестер не увидел утечки.

С жидкой изолентой достичь консенсуса, в общем-то, не удалось. Никакой информации о времени готовности к работе изготовители не привели – экспериментально мы выяснили, что нанесенный слой перестает липнуть к рукам примерно через пару часов. Мало того, нанесенная изоляция при механическом воздействии норовит соскочить с защищаемого участка. В общем, тестер показал наличие сопротивления примерно 30–50 кОм – увы…

Термоусадочные трубки, напротив, показали себя очень хорошо – пользоваться ими просто и быстро. Лучшими оказались их клеевые разновидности: тестер показал бесконечность.

А вот соединители проводов с припоем и термоусадкой нам не понравились. Идея, конечно, забавная, но больше напоминает какую-то игрушку, нежели ремонтный набор. У проводов при длительном нагреве турбозажигалкой может поплавиться изоляция, а само соединение при этом получается далеким от нормальной пайки. Нужно обладать большим опытом, чтобы применять нечто подобное на практике.

Из всех образцов нам больше всего понравился «Набор термоусадочных трубок Rexant № 7 клеевой» – недорого, просто и быстро. Отметим также ­«Изоленту для высоковольтных проводов самослипающуюся».

Желаем надежной изоляции!

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