Как известно, пользоваться звуковыми сигналами разрешается крайне редко. Исключений, согласно п. 19.10 ПДД, всего два: при обгоне вне населенных пунктов, а также для предотвращения ДТП. Между тем, езда на автомобиле с неработающим звуковым сигналом вообще запрещена. Это указано в п. 7.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».
Вряд ли кого-то нужно убеждать в том, что «бибикалка» автомобилю жизненно необходима. Тем обиднее, что на многих современных машинах они частенько помирают, не выдерживая агрессивной атаки дорожных реагентов и прочих негативных факторов. А многие сигналы от рождения издают какой-то жалобный писк вместо полноценного гласа. Или их громкость не соответствует реальной ситуации, когда у большинства водителей закрыты окна, а в салоне орет музыка. Как тут не вспомнить эталонный «голос» ГАЗ‑24, невольно вызывающий уважение по сей день? Поэтому в наш тест мы включили именно сигналы рупорные тональные типа «улитка».
Как проверяли
Мы решили проверить параметры электромагнитных звуковых сигналов, продаваемых в наши дни. Все испытывали в тандеме — одновременно работали и низкочастотный, и высокочастотный.
Основные критерии оценки — ток потребления, звуковое давление, а также устойчивость к длительной работе. Вдруг выяснится, что какие-то сигналы греются, плавятся и так далее. Ток потребления определяли по амперметру источника питания Mastech HY3030E — напряжение при этом составляло 13,2 В.
Ради интереса сравнили субъективное восприятие звучания различных сигналов с показаниями шумомера. И да, децибелы в половине случаев разошлись с реальным восприятием громкости.
Наконец, устроили ресурсный мини-тест: каждую пару сигналов заставили непрерывно гудеть в течение 120 секунд. Кроме того, учитывали стоимость изделий. Итоговый балл выставляли коллегиальным решением по пятибалльной системе.
Для испытаний каждую пару сигналов закрепляли в настольных тисках через переходную планку. При наличии в комплекте собственной планки крепления обязательно использовали именно ее, поскольку это влияет на качество звучания. Часть сигналов имела только одну клемму, часть — две. На современных автомобилях встречаются оба решения. Но если к маленьким штатным пищалкам шли тоненькие провода, то для надежности и более громкого звука лучше поставить управляющее реле.
Участники
|Примерная цена 1600 ₽
Упаковки не было, продавались парой. Число клемм — две. Для крепежа даны пружинистые планки. Улитка прокручивается относительно корпуса. Ток потребления кажется на общем фоне смешным — всего 5,8 А, но и звук довольно слабенький. При ресурсном «гудении» ток вырос на ампер, но негатив при этом не замечен.
Вердикт: «троечник».
|Примерная цена 1500 ₽
Улитка — из пластмассы, клемм — две. Упаковки нет, зато в комплект входят хорошие крепежные пластины. Начальный ток — 8,6 А, на ресурсном тесте он подрос до 9,0 А. Но долго гудеть такими сигналами нельзя: контакты подгорели, запахло «жареным».
Вердикт: ненадежно.
|Примерная цена 700 ₽
Единственные сигналы, продаваемые в фирменной коробке! Улитки пластмассовые, клеммы парные. В комплект входят упругие крепежные планки. Ток потребления — от 7,5 до 7,7 А. Цена — весьма низкая.
Вердикт: лучший комплект в выборке.
|Примерная цена 2300 ₽
Упаковки нет. Улитки металлические, клеммы одиночные. Найти место под капотом для объемистых сигналов будут нелегко. В комплект входят кронштейн, крепеж и странное реле кустарного вида. Звук оглушительный — под стать току потребления аж в 22 А. При ресурсном тесте ток упал до 18,8 А. Цена — самая высокая в выборке.
Вердикт: пафосно и дорого.
|Примерная цена 550 ₽
Продавались парой, без упаковки. Улитка пластмассовая. Число клемм — две. В комплект входят пластины крепления. Ток стабильный — примерно 7,7 А, звук довольно визгливый, высокий. Цена — самая низкая в нашей выборке. Длительное звучание не переносят — появился запах гари.
Вердикт: ненадежно.
|Примерная цена 2300 ₽
Продавались по отдельности, без упаковки. Улитки — пластмассовые, клеммы — одиночные. Средства крепления отсутствуют. Раскатистый «волговский» звук неожиданно «поплыл» на высоких частотах, ощутимо меняя тональность. При длительном звучании ток вырастает с 9,6 до 10,5 А, однако явных признаков подгорания нет.
Вердикт: ненадежно.
|Примерная цена 1200 ₽
Продавались парой, замотанной скотчем. Улитка металлическая, клеммы парные. Пластин крепления нет. Ток потребления — примерно 9,0 А, при длительном звучании он вырос до 9,4 А. К сожалению, это сопровождалось запахом гари.
Вердикт: ненадежно.
|Примерная цена 1600 ₽
Продавались парой без упаковки. Клемма одиночная, улитка пластмассовая. Ток потребления высокий — 10,6 А, однако при продолжительной работе он снизился до 10,1 А. Температура — не запредельная.
Вердикт: неплохо.
|Примерная цена 1100 ₽
Продавались парой, будучи прикручены друг к другу скотчем. Улитка пластмассовая, клемма одиночная. Ток — 9,6 А, при ресурсных испытаниях он снизился до 9,4 А. Звук при этом плавает, корпуса сильно нагрелись.
Вердикт: ненадежно.
|Примерная цена 2100 ₽
Продавались парой, без упаковки. Улитки пластмассовые, клеммы — парные. Средства крепления не продаются. Ток при длительной работе возрастает с 8,3 до 8,9 А. Подгорания не обнаружено.
Вердикт: работоспособно, но слишком дорого.
Что в итоге?
Результаты проверки можно оценить одним словом: сойдет! Ни одного откровенного «прокола» мы не обнаружили: все сигналы работоспособны. Однако и «отличников» не видно.
Нормальная упаковка — только у Airline (№ 9). У образцов 1 и 6 плавает тональность звучания, а их коллеги 2, 3, 4 и 8 настолько перегрелись, что «запахло жареным». У № 10 ток потребления в два-три раза выше, чем у остальных, да и цена втрое выше того же Airline.
У №№ 1, 2, 4, 6 нет средств крепления. У № 7 субъективно слабенький звук. На четверку, в итоге, вытянули и № 5 — ГАЗ‑3310 СОАТЭ. Но с учетом гораздо более привлекательной цены и наличия фирменной упаковки свое предпочтение мы отдали № 9 — Airline AHR‑12R‑02.
Результаты испытаний электромагнитных звуковых сигналов
|
|
Условное наименование
|
Потребляемый ток, А
|
Приведенное звуковое давление, дБ *
|
Работоспособность после ресурсного теста
|
Итоговая экспертная оценка, балл**
|
1
|
ГАЗ-24, Лысково, С302 и С303
|
9,6
|
90
|
плавает тональность, вырос ток потребления
|
2
|
2
|
КАМ-163/2005 162
|
8,3
|
100
|
вырос ток потребления
|
3
|
3
|
GTR-99
|
7,7
|
95
|
подгорание, запах гари
|
1
|
4
|
ГАЗ-3302 Бизнес-комплект ОАО ГАЗ
|
9,0
|
110
|
вырос ток, подгорание, запах гари
|
1
|
5
|
ГАЗ-3310 СОАТЭ
|
10,6
|
115
|
снизился ток потребления
|
4
|
6
|
ГАЗ-3310 Н/О СОАТЭ
|
9,6
|
100
|
плавает тональность
|
2
|
7
|
Pegasus КВ-187
|
5,8
|
100
|
вырос ток потребления
|
3
|
8
|
Torino FK-K85 CARALL
|
8,7
|
110
|
вырос ток, началось подгорание контактов
|
1
|
9
|
Airline AHR-12R-02
|
7,6
|
110
|
вырос ток потребления
|
4
|
10
|
Big Horn Torino
|
22
|
115
|
снизился ток потребления
|
3
Важное замечание
Напоследок — маленький совет. Если уж очень нужно посигналить (скажем, кто-то перед вами «уснул» на светофоре»), то старайтесь не давить на все сто, а ограничиться коротенькими «бип-бип». Также можно вежливо попросить пешеходов во дворе — нет, не уступить дорогу, а просто быть внимательнее. Вашу воспитанность оценят, а звуковые сигналы точно не перегреются.