Эксперты «За рулем» испытали десять комплектов рупорных «бибикалок» типа «улитка». Спойлер: гудеть могут все, но понравился только один.

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Как известно, пользоваться звуковыми сигналами разрешается крайне редко. Исключений, согласно п. 19.10 ПДД, всего два: при обгоне вне населенных пунктов, а также для предотвращения ДТП. Между тем, езда на автомобиле с неработающим звуковым сигналом вообще запрещена. Это указано в п. 7.2 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Вряд ли кого-то нужно убеждать в том, что «бибикалка» автомобилю жизненно необходима. Тем обиднее, что на многих современных машинах они частенько помирают, не выдерживая агрессивной атаки дорожных реагентов и прочих негативных факторов. А многие сигналы от рождения издают какой-то жалобный писк вместо полноценного гласа. Или их громкость не соответствует реальной ситуации, когда у большинства водителей закрыты окна, а в салоне орет музыка. Как тут не вспомнить эталонный «голос» ГАЗ‑24, невольно вызывающий уважение по сей день? Поэтому в наш тест мы включили именно сигналы рупорные тональные типа «улитка».

Как проверяли

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Мы решили проверить параметры электромагнитных звуковых сигналов, продаваемых в наши дни. Все испытывали в тандеме — одновременно работали и низкочастотный, и высокочастотный.

Основные критерии оценки — ток потребления, звуковое давление, а также устойчивость к длительной работе. Вдруг выяснится, что какие-то сигналы греются, плавятся и так далее. Ток потребления определяли по амперметру источника питания Mastech HY3030E — напряжение при этом составляло 13,2 В.

Для подключения сигналов с одной клеммой к проводке автомобиля, в котором изначально присутствовал звуковой сигнал с двумя клеммами, надо использовать реле. В этом случае при нажатии на кнопку сигнала включится реле, а уже через его замыкающие контакты на сигнал пойдет положительный потенциал.

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Ради интереса сравнили субъективное восприятие звучания различных сигналов с показаниями шумомера. И да, децибелы в половине случаев разошлись с реальным восприятием громкости.

Наконец, устроили ресурсный мини-тест: каждую пару сигналов заставили непрерывно гудеть в течение 120 секунд. Кроме того, учитывали ­стоимость изделий. Итоговый балл выставляли коллегиальным решением по пятибалльной системе.

Для испытаний каждую пару сигналов закрепляли в настольных тисках через переходную планку. При наличии в комплекте собственной планки крепления обязательно использовали именно ее, поскольку это влияет на качество звучания. Часть сигналов имела только одну клемму, часть — две. На современных автомобилях встречаются оба решения. Но если к маленьким штатным пищалкам шли тоненькие провода, то для надежности и более громкого звука лучше поставить управляющее реле.

Эти звуковые сигналы смешного размера по окончании гарантии были с негодованием демонтированы со среднеразмерного кроссовера, который пищал как мопед, и заменены на «волговские». В комплект к самым дорогим и самым мощным в выборке сигналам Torino попало вот такое смешное реле. С какой целью потребовалось в корпус от обычного реле запихивать другое, малогабаритное, нам непонятно. Неужели дефицит?





Участники

Pegasus KB-187, комплект 2 шт. Сигнал звуковой Примерная цена 1600 ₽

Упаковки не было, продавались парой. Число клемм — две. Для крепежа даны пружинистые планки. Улитка прокручивается относительно корпуса. Ток потребления кажется на общем фоне смешным — всего 5,8 А, но и звук довольно слабенький. При ресурсном «гудении» ток вырос на ампер, но негатив при этом не замечен.

Вердикт: «троечник». Torino FK-K85, комплект 2 шт. Сигнал звуковой Примерная цена 1500 ₽

Улитка — из пластмассы, клемм — две. Упаковки нет, зато в комплект входят хорошие крепежные пластины. Начальный ток — 8,6 А, на ресурсном тесте он подрос до 9,0 А. Но долго гудеть такими сигналами нельзя: контакты подгорели, запахло «жареным». ­

Вердикт: ненадежно.

Airline, комплект 2 шт. Сигнал звуковой Примерная цена 700 ₽

Единственные сигналы, продаваемые в фирменной коробке! Улитки пластмассовые, клеммы парные. В комплект входят упругие крепежные планки. Ток потребления — от 7,5 до 7,7 А. Цена — весьма низкая.

Вердикт: лучший комплект в выборке. Torino, комплект 2 шт. Сигнал звуковой Примерная цена 2300 ₽

Упаковки нет. Улитки металлические, клеммы одиночные. Найти место под капотом для объемистых сигналов будут нелегко. В комплект входят кронштейн, крепеж и странное реле кустарного вида. Звук оглушительный — под стать току потребления аж в 22 А. При ресурсном тесте ток упал до 18,8 А. Цена — самая высокая в выборке.

Вердикт: пафосно и дорого.

GTR-99. Сигнал звуковой Примерная цена 550 ₽

Продавались парой, без упаковки. Улитка пластмассовая. Число клемм — две. В комплект входят пластины крепления. Ток стабильный — примерно 7,7 А, звук довольно визгливый, высокий. Цена — самая низкая в нашей выборке. Длительное звучание не переносят — появился запах гари.

Вердикт: ненадежно. ГАЗ-24, Лысково, С302Д и С303Д. Сигналы звуковые низкого и высокого тона Примерная цена 2300 ₽

Продавались по отдельности, без упаковки. Улитки — пластмассовые, клеммы — одиночные. Средства крепления отсутствуют. Раскатистый «волговский» звук неожиданно «поплыл» на высоких частотах, ощутимо меняя тональность. При длительном звучании ток вырастает с 9,6 до 10,5 А, однако явных признаков подгорания нет.

Вердикт: ненадежно.

ГАЗ-3302 Бизнес-комплект ОАО ГАЗ. Сигнал звуковой Примерная цена 1200 ₽

Продавались парой, замотанной скотчем. Улитка металлическая, клеммы парные. Пластин крепления нет. Ток потребления — примерно 9,0 А, при длительном звучании он вырос до 9,4 А. К сожалению, это сопровождалось запахом гари.

Вердикт: ненадежно. ГАЗ-3310 комплект СОАТЭ. Сигнал звуковой Примерная цена 1600 ₽

Продавались парой без упаковки. Клемма одиночная, улитка пластмассовая. Ток потребления высокий — 10,6 А, однако при продолжительной работе он снизился до 10,1 А. Температура — не запредельная.

Вердикт: неплохо.

ГАЗ-3310 Н/О комплект СОАТЭ. Сигнал звуковой Примерная цена 1100 ₽

Продавались парой, будучи прикручены друг к другу скотчем. Улитка пластмассовая, клемма одиночная. Ток — 9,6 А, при ресурсных испытаниях он снизился до 9,4 А. Звук при этом плавает, корпуса сильно нагрелись.

Вердикт: ненадежно. КАМ-163/2005 162. Сигналы звуковые Примерная цена 2100 ₽

Продавались парой, без упаковки. Улитки пластмассовые, клеммы — парные. Средства крепления не продаются. Ток при длительной работе возрастает с 8,3 до 8,9 А. Подгорания не обнаружено.

Вердикт: работо­способно, но слишком дорого.

Что в итоге?

Результаты проверки можно оценить одним словом: сойдет! Ни одного откровенного «прокола» мы не обнаружили: все сигналы работоспособны. Однако и «отличников» не видно.

Такие сигналы компактнее по конструкции, чем «улитки», но и звук издают менее приятный. Устройство электромагнитного звукового сигнала очень похоже на реле — обмотка, сердечник, подвижная пластина и контакты. При каждом срабатывании контакты размыкаются, прерывая цепь, затем вновь замыкаются — и так постоянно, пока подается напряжение питания.

Нормальная упаковка — только у Airline (№ 9). У образцов 1 и 6 плавает тональность звучания, а их коллеги 2, 3, 4 и 8 настолько перегрелись, что «запахло жареным». У № 10 ток потребления в два-три раза выше, чем у остальных, да и цена втрое выше того же Airline.

У №№ 1, 2, 4, 6 нет средств крепления. У № 7 субъективно слабенький звук. На четверку, в итоге, вытянули и № 5 — ГАЗ‑3310 СОАТЭ. Но с учетом гораздо более привлекательной цены и наличия фирменной упаковки свое предпочтение мы отдали № 9 — Airline AHR‑12R‑02.

Если в электромагнитных сигналах колебания мембраны создает соленоид, то в пневматических используется сжатый воздух, поэтому для их работы нужен компрессор, способный нагнетать в клаксон воздух под давлением. Звук таких сигналов заметно мощнее, чем у электромагнитных, но места они занимают больше, чем «улитки» — не в каждый автомобиль удастся их установить. А зимой в них может замерзать конденсат.

Результаты испытаний электромагнитных звуковых сигналов

Условное наименование Потребляемый ток, А Приведенное звуковое давление, дБ * Работоспособность после ресурсного теста Итоговая экспертная оценка, балл** 1 ГАЗ-24, Лысково, С302 и С303 9,6 90 плавает тональность, вырос ток потребления 2 2 КАМ-163/2005 162 8,3 100 вырос ток потребления 3 3 GTR-99 7,7 95 подгорание, запах гари 1 4 ГАЗ-3302 Бизнес-комплект ОАО ГАЗ 9,0 110 вырос ток, подгорание, запах гари 1 5 ГАЗ-3310 СОАТЭ 10,6 115 снизился ток потребления 4 6 ГАЗ-3310 Н/О СОАТЭ 9,6 100 плавает тональность 2 7 Pegasus КВ-187 5,8 100 вырос ток потребления 3 8 Torino FK-K85 CARALL 8,7 110 вырос ток, началось подгорание контактов 1 9 Airline AHR-12R-02 7,6 110 вырос ток потребления 4 10 Big Horn Torino 22 115 снизился ток потребления 3

* Звуковое давление оценивалось в условиях одного и того же помещения и одинаковом расположении сигналов. ** По пятибалльной шкале (больше — лучше).





Важное замечание Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля Напоследок — маленький совет. Если уж очень нужно посигналить (скажем, кто-то перед вами «уснул» на светофоре»), то старайтесь не давить на все сто, а ограничиться коротенькими «бип-бип». Также можно вежливо попросить пешеходов во дворе — нет, не уступить дорогу, а просто быть внимательнее. Вашу воспитанность оценят, а звуковые сигналы точно не перегреются.

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