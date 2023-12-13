Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля
Желание переделать свой автомобиль может быть вызвано разными причинами. Одним хочется изменить технические характеристики, другие пытаются совместить ремонт с тюнингом, третьим просто хочется выделиться из толпы. Но далеко не всегда это проходит безболезненно.
Двигатель и системы
В механическую часть двигателя залезают чаще всего при капремонте. Хорошие мастера могут установить поршни под более толстые кольца и улучшить отвод масла, добавив сливных отверстий в поршне. Двигатели, лишенные форсунок подачи масла на днища поршней, дорабатывают подобным образом. Но хороших результатов добиваются только те мастерские, которые имеют большой опыт.
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В систему управления двигателем лезут все, кому не лень. По стране «путешествует» бесчисленное количество прошивок для распространенных моторов. Для безнаддувных агрегатов они обещают не только отказ от норм токсичности, но и заметный прирост мощности. Хотя, как известно, безнаддувные моторы плохо поддаются форсировке. При этом отказ от проверки по второму (диагностическому) кислородному датчику часто оказывается просто «стиранием» ошибки.
Мощность турбодизелей и бензиновых моторов с турбокомпрессорами действительно можно прилично повысить, увеличив давление наддува. Но это ведет к росту среднего эффективного давления в цилиндре, а значит – к снижению ресурса двигателя. Современные тонкостенные алюминиевые блоки цилиндров при «передуве» деформирует так, что цилиндры превращаются в эллипсы, что вызывает задиры и масложор.
Тюнинг впускной и выхлопной систем тоже палка о двух концах. Фильтры нулевого сопротивления на впуске зачастую оказываются фильтрами с нулевой эффективностью по отсеву твердых частиц. Отказ от каталитического нейтрализатора, когда он развалился, – идея не очень хорошая: даже сам владелец порой чувствует амбре от автомобиля. При дороговизне или отсутствии штатного нового нейтрализатора стоит установить ремонтный. Для автомобилей с двигателями небольшого литража допустимо поставить вместо катколлектора нейтрализатор от Нивы.
Систему охлаждения тюнингуют сравнительно редко. Но мы не советуем установку термостатов с более низкой температурой открытия и выключателей, принудительно запитывающих электровентилятор охлаждения двигателя. Если владелец пытается так преодолеть перегрев мотора, то это неправильно. Нужно искать и устранять истинные причины.
И не нужно пытаться тюнинговать двигатель маслом! Лейте только то, что предписано заводом-изготовителем. Соблюдайте вязкость масла по SAE, а категорию эксплуатации (SN, SP и так далее) выбирайте не хуже предписанной.
Трансмиссия
Форсировка мотора приводит к сокращению ресурса трансмиссии. Например, на автомобилях с механической коробкой передач быстро изнашивается сцепление. Автоматические коробки и вариаторы ходят заметно меньше.
Хотя есть примеры, когда сцепление с завода шло заведомо слабое, и только замена его на более крупное спасает ситуацию. Так, на Duster с двигателем Н4М (1,6 литра) и полным приводом завод ставил ведомый диск сцепления диаметром 200 мм. Ресурс измерялся несколькими десятками тысяч километров – хотя туда встает и более мощное сцепление диаметром 215 мм.
Межколесную блокировку ставьте, только если она действительно нужна: нагрузки на все элементы трансмиссии будут выше, а в редукторе еще и возрастет количество продуктов износа, что сократит его ресурс.
Жидкости и масла в трансмиссию советуем заливать, руководствуясь теми же принципами, что и для двигателя. Вязкость – только предписанная, а требования GL‑4 и GL‑5 соблюдайте неукоснительно. Улучшить работу вариаторов и АКП какими-то нештатными жидкостями почти невозможно. У них и на родных-то маслах ресурс не всегда высок.
Подвеска
«Тюнинг» подвески зачастую происходит при замене амортизаторов из-за течи жидкости или потери их эффективности. Далеко не все находят возможность или желание установить именно родные амортизаторы.
То же самое происходит при замене сломанных пружин. Поведение автомобиля после ремонта изменится в любом случае, к новому норову автомобиля придется привыкать. А каков он будет – никто не знает.
Опасен принудительный тюнинг, когда кто-то задирает автомобиль, как будто он должен работать портальным лесовозом, а иные, наоборот, оставляют клиренс около 50 мм, так что и «лежачего полицейского» преодолеть сложно. В обоих случаях автомобиль получается разбалансированным по устойчивости и управляемости. К тому же такой тюнинг запрещен.
Колеса и шины
Обилие предложений от фирм, выпускающих самые разные как по конфигурации, так и по присоединительным размерам колеса, будоражит умы автолюбителей. Чаще всего норовят установить колеса большего диаметра, и еще расширить за счет вылета колею автомобиля. Такие колеса потребуют установки сверхнизкопрофильных шин.
Мало того, что все эти изменения незаконны, так еще и автомобиль может пострадать. Ступичные подшипники будут перегружены, а крылья и брызговики потеряют покрытие и начнут ржаветь. Единственный вид тюнинга, который допустим, – установка шин более высокого качества, как зимой, так и летом.
Тормозная система
Колодки и тормозные диски часто ставят «неродные». Характеристики системы обычно особо не изменяются – важно только привыкнуть к новому поведению машины.
Но мы не рекомендуем самодеятельность в области установки, например, дисковых тормозов на заднюю ось автомобиля, изначально укомплектованного тормозами барабанными. Здесь очень много тонкостей, начиная от распределения тормозных сил и заканчивая прокладкой гидравлических магистралей. И опять же, вмешательство в тормоза – вне закона.
Руль
В рулевом управлении тюнингом в основном увлекаются те, кому не нравится штатный руль. Но даже на старых автомобилях без подушек безопасности штатная «баранка» проходила хоть какие-то испытания на безопасность. А нечто металло-деревянное из ассортимента тюнинговщика может при аварии сильно навредить водителю.
Если в вашем автомобиле установлена водительская подушка безопасности, будьте осторожны при установке в руль обогрева либо дополнительных кнопок управления. Важно не повредить шлейф «улитки», через который идет сигнал на подушку.
Электрооборудование
Аккумуляторную батарею не стоит заменять на меньшую по размеру из-за возможных трудностей с холодным пуском и энергетическим балансом. А вот генератор при замене есть смысл поставить более мощный, учитывая наш климат.
Наружная светотехника должна быть только с теми источниками света, с какими она вышла с завода. Хотя если на конкретную модель ставились и ксеноновые (или диодные) фары, и галогенные, то можно заменить обе фары, не забывая об установке системы автоматической регулировки уровня пучков света, если с более мощными источниками света она ставилась производителем.
Более простой и разрешенный тюнинг галогенных фар – установка «долгоиграющих» лампочек Long Life либо дающих более желтый свет ламп All Season, полезных при дожде, снеге или тумане. Или ламп с большей светоотдачей при той же электрической мощности. В задние фонари можно поставить лампы Long Life, чтобы пореже их менять.
Зато освещение багажного отделения и салона автомобиля можно обеспечить любыми светодиодными лампами. Единственное условие: в темноте такая подсветка не должна мигать цветами спецслужб, синим и красным.
Кузов
Нынче почти все несертифицированные незаводские элементы, установленные снаружи на кузов, запрещены. Или их надо узаконивать, пройдя муторную процедуру регистрации с занесением в свидетельство о регистрации. Это «кенгурины», несъемные багажники, шноркели, пороги, кронштейны запаски, антикрылья и даже фаркопы. В салоне нельзя заменять кресла водителя и пассажиров.
А где может оторваться душа любителя тюнинга – это багажник автомобиля. В нем можно городить любые переборки, полочки, крепления и так далее.
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