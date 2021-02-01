Парадокс: новые требования к доработке автомобилей вступили в силу 1 февраля, но гаишник не сможет к вам придираться до 1 июля 2021 года. Вернее, сможет, но безуспешно.

Материалы по теме Новый Техрегламент вводит запрет на ремонт машин

С 1 февраля 2021 года начал действовать запрет на не зарегистрированные должным образом изменения в конструкции автомобиля. Он коснулся не только тюнинга, но и таких обычных вещей, как фаркопы, багажники на крышу, ГБО и так далее. Это вызвало у вас много вопросов. Мы нашли на них ответы вместе с адвокатом Коллегии адвокатов «Инконсалт» Михаилом Тарасовым.

Что изменилось?

Речь идет о новом порядке проверки автомобилей, если в их конструкцию внесли изменения. Он вводится решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года №877 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“» (далее — техрегламент).

В действие документ вводится поэтапно. С 1 февраля начали действовать новые нормы внесения изменений в конструкцию автомобилей и других транспортных средств. А методы экспертизы и испытаний, прописанные в ГОСТе 33670–2015, станут законными только с 1 июля 2021 года. Это прописано в пункте 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 года №219.

Что такое незаконное я установил на автомобиле?

Ничего, если этого нет в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем рассмотрены все случаи, касающиеся тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, колес и шин, двигателей, а также прочих элементов конструкции. Мы все изучали этот документ при подготовке в автошколах.

За нарушение этих требований в КоАП РФ предусмотрено несколько санкций:

согласно статье 12.1 , за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр, предусмотрен штраф в размере 500–800 рублей;

, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр, предусмотрен в случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается до 5000 рублей и возможно лишение водительских прав на срок 1–3 месяца ;

и возможно ; согласно статье 12.5 за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей .

за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, предусмотрено предупреждение или . такой же штраф предусмотрен за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством — 500 рублей.



По действующему законодательству, если выявленные инспектором неисправности не будут устранены в течение 10 дней, регистрация транспортного средства прекращается. По действующему законодательству, если выявленные инспектором неисправности не будут устранены в течение 10 дней, регистрация транспортного средства прекращается.

Что попало под запрет теперь?

Материалы по теме Хотите улучшить свое авто? Теперь почти всё под запретом!

Речь идет не о запрете, а о необходимости регистрировать все изменения в конструкции автомобиля по-новому. Без одобрения лабораториями и регистрации все изменения будут считаться незаконными. Причем нельзя будет кивнуть на соседа и сказать, что у него такая же машина с таким же фаркопом, на который разрешение дали, поэтому автоматически такое разрешение есть и у вас. Нет — у него свое разрешение, а у вас — свое. Даже если автомобили и фаркопы одинаковые.

При этом испытывать и регистрировать придется всё, что считается компонентом автомобиля. Это:

подвеска и любые ее компоненты

рулевое управление и рулевое колесо

сиденья водителя и пассажиров

внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков

бамперы

выхлопная система и ее компоненты, кроме декоративных насадок на патрубки

ксеноновые лампы

галогеновые лампы накаливания нестандартного света

любые спойлеры

нестандартные пороги

нестандартные колесные арки

подкрылки

дополнительное внешнее освещение

багажник на крыше

колесные проставки

газобаллонное оборудование

«кенгурятники»

лайтбоксы на крыше

мониторы для трансляции рекламы

«плавники»

фаркопы

лебедки.

Не забываем и про двигатели, включая чип-тюнинг, расточку и прочие доработки. Что касается колесных дисков, то к ним претензий не будет, если они соответствуют типоразмерам, заявленным автопроизводителем именно для этой модели.

Также советуем внимательно изучить сервисные книжки своих автомобилей, в которых, кстати, многие из перечисленных доработок уже заявлены производителем. Например, АВТОВАЗ прописывал установку фаркопов в документации на свои классические модели, а в продаже есть фаркопы, прошедшие оценку соответствия, в том числе для вазовской «классики». В этом случае проблем не будет. Там же прописаны типоразмеры колес, допустимые багажники на крышу и прочие уже сертифицированные для вашей модели элементы и компоненты.

Должен ли я демонтировать установленные узлы и агрегаты?

Материалы по теме Новые запреты на использование машины: с 1 июля

Можно не торопиться. Нам дали некое подобие переходного периода. ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» сможет применяться с 1 июля 2021 года. А до этого времени нет никаких методик для определения безопасности внесенных изменений.

Проще говоря, у контролирующих и надзорных органов до 1 июля нет нормативной и методологической основы для принятия решения об отказе выдачи разрешения о регистрации изменений в конструкцию автомобилей.

«Решение о том, проводить ли демонтаж установленных на автомобиль узлов и агрегатов, следует принимать в соответствии с конкретным случаем. Для понимания того, приведет ли доработка конструкции автомобиля к административной ответственности и стоит ли заблаговременно провести демонтаж детали, достаточно изучить приложение „А“ к ГОСТу 33670–2015, которое занимает не один десяток страниц и состоит из нескольких таблиц, а также техническую документацию на свой автомобиль и установленное оборудование», — советует Михаил Тарасов.

Если у вашей машины стоит особый бампер или фаркоп, то доказать их неправомерность до 1 июля 2021 года инспектор ГИБДД без дополнительных постановлений правительства (которых пока нет) не может.

Та же ситуация сложилась с тонировкой — без замеров об ее чрезмерности говорить нельзя, а для замеров должны быть соблюдены определенные условия (например, в темное время суток замеры не проводятся). Следует ли ждать проверок на дорогах? Возможно развитие ситуации по двум сценариям, считает Михаил Тарасов. Либо полноценные проверки на предмет соответствия новым правилам и выдача разрешений начнутся с 1 июля 2021 года. При этом все выявляемые при выборочной проверке автомобили будут подвергать полноценной процедуре проверки. Либо властями будут приняты дополнительные подзаконные нормативные акты, в которых будет оговариваться порядок работы сотрудников ГИБДД при выявлении нарушителей требований постановления правительства РФ №413. А значит, на дорогах очень скоро, буквально на днях, могут начаться проверки автомобилей. Возможно развитие ситуации по двум сценариям, считает Михаил Тарасов. Либо полноценные проверки на предмет соответствия новым правилам и выдача разрешений начнутся с 1 июля 2021 года. При этом все выявляемые при выборочной проверке автомобили будут подвергать полноценной процедуре проверки. Либо властями будут приняты дополнительные подзаконные нормативные акты, в которых будет оговариваться порядок работы сотрудников ГИБДД при выявлении нарушителей требований постановления правительства РФ №413. А значит, на дорогах очень скоро, буквально на днях, могут начаться проверки автомобилей.

Обеспечить тотальное соблюдение каждым автомобилистом норм техрегламента органам контроля и надзора, скорее всего, сразу не удастся и будут проводиться выборочные проверки.

Что делать, если инспектор остановил «доработанный» автомобиль?

В случае остановки и проверки на дороге каждому автовладельцу важно понимать, что в зависимости от объемов проведенных работ, соответствие автомобиля требованиям ГОСТов и техрегламента может проверяться и устанавливаться как на дороге самими сотрудниками ГИБДД (с применением оборудования, которым может являться рулетка, угломер, прибор для проверки эффективности работы тормозной системы в дорожных условиях, штангенциркуль с линейкой), так и путем принудительного препровождения автомобиля в стационарные пункты проверки — там автомобиль пройдет испытания на универсальных роликовых и площадочных стендах.

При попытке привлечения до 1 июля 2021 года к административной ответственности за нарушения требований постановления правительства РФ №413 без проведения специальных, предусмотренных ГОСТом 33670–2015 экспертиз и испытаний для оценки соответствия, необходимо обжаловать решения ГИБДД в прокуратуре и в суде, — советует адвокат. Что будет с 1 июля 2021 года? С этого момента в силу вступит ГОСТ 33670–2015, и незаконность внесенных в конструкцию и несертифицированных изменений можно будет доказать. Если производитель не предусмотрел установку на ту или иную модель, скажем, фаркопа, то деталь придется либо демонтировать, либо оформлять после получения одобрения в лаборатории. Зачем все это нужно? Адвокат Коллегии адвокатов Москвы «Интеллект. Конструктивность. Альтернативность» Михаил Тарасов:

— Формулировка «единичное ТС» указывает на то, что отход от уточнения в виде формулировки «тип транспортного средства» — не просто забывчивость, как на то указали многие эксперты и журналисты, а попытка регулирования тюнинга на каждый автомобиль и преследование определенных целей. Разбираться, чем же это продиктовано (желанием извлечь процедурой согласования изменений конструкции автомобиля экономическую выгоду для государства либо же реальным стремлением уменьшить количество ДТП с участием доработанных автомобилей и стремлением сохранить больше жизней на дорогах), невозможно по одной простой причине — отдельного учета фактов смертельных ДТП с участием тюнингованных авто в действующей системе правовой статистики учета преступности в России не существует.



Но все-таки хочется верить, что это скорее обусловлено борьбой с причинами и условиями ДТП, поскольку, на мой взгляд, существенное вмешательство в конструкцию автомобиля в кустарных условиях несет определенную опасность для всех участников дорожного движения, и этот процесс действительно давно требовал регламентации.



