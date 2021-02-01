С 1 февраля 2021 года начал действовать запрет на не зарегистрированные должным образом изменения в конструкции автомобиля. Он коснулся не только тюнинга, но и таких обычных вещей, как фаркопы, багажники на крышу, ГБО и так далее. Это вызвало у вас много вопросов. Мы нашли на них ответы вместе с адвокатом Коллегии адвокатов «Инконсалт» Михаилом Тарасовым.
Что изменилось?
Речь идет о новом порядке проверки автомобилей, если в их конструкцию внесли изменения. Он вводится решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 декабря 2011 года №877 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“» (далее — техрегламент).
В действие документ вводится поэтапно. С 1 февраля начали действовать новые нормы внесения изменений в конструкцию автомобилей и других транспортных средств. А методы экспертизы и испытаний, прописанные в ГОСТе 33670–2015, станут законными только с 1 июля 2021 года. Это прописано в пункте 1 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2018 года №219.
Что такое незаконное я установил на автомобиле?
Ничего, если этого нет в «Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». В нем рассмотрены все случаи, касающиеся тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, колес и шин, двигателей, а также прочих элементов конструкции. Мы все изучали этот документ при подготовке в автошколах.
За нарушение этих требований в КоАП РФ предусмотрено несколько санкций:
- согласно статье 12.1, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке или не прошедшим техосмотр, предусмотрен штраф в размере 500–800 рублей;
- в случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается до 5000 рублей и возможно лишение водительских прав на срок 1–3 месяца;
- согласно статье 12.5 за управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей.
- такой же штраф предусмотрен за управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством — 500 рублей.
Что попало под запрет теперь?
Речь идет не о запрете, а о необходимости регистрировать все изменения в конструкции автомобиля по-новому. Без одобрения лабораториями и регистрации все изменения будут считаться незаконными. Причем нельзя будет кивнуть на соседа и сказать, что у него такая же машина с таким же фаркопом, на который разрешение дали, поэтому автоматически такое разрешение есть и у вас. Нет — у него свое разрешение, а у вас — свое. Даже если автомобили и фаркопы одинаковые.
При этом испытывать и регистрировать придется всё, что считается компонентом автомобиля. Это:
- подвеска и любые ее компоненты
- рулевое управление и рулевое колесо
- сиденья водителя и пассажиров
- внешняя световая оптика, включая подсветку номерных знаков
- бамперы
- выхлопная система и ее компоненты, кроме декоративных насадок на патрубки
- ксеноновые лампы
- галогеновые лампы накаливания нестандартного света
- любые спойлеры
- нестандартные пороги
- нестандартные колесные арки
- подкрылки
- дополнительное внешнее освещение
- багажник на крыше
- колесные проставки
- газобаллонное оборудование
- «кенгурятники»
- лайтбоксы на крыше
- мониторы для трансляции рекламы
- «плавники»
- фаркопы
- лебедки.
Не забываем и про двигатели, включая чип-тюнинг, расточку и прочие доработки. Что касается колесных дисков, то к ним претензий не будет, если они соответствуют типоразмерам, заявленным автопроизводителем именно для этой модели.
Также советуем внимательно изучить сервисные книжки своих автомобилей, в которых, кстати, многие из перечисленных доработок уже заявлены производителем. Например, АВТОВАЗ прописывал установку фаркопов в документации на свои классические модели, а в продаже есть фаркопы, прошедшие оценку соответствия, в том числе для вазовской «классики». В этом случае проблем не будет. Там же прописаны типоразмеры колес, допустимые багажники на крышу и прочие уже сертифицированные для вашей модели элементы и компоненты.
Должен ли я демонтировать установленные узлы и агрегаты?
Можно не торопиться. Нам дали некое подобие переходного периода. ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» сможет применяться с 1 июля 2021 года. А до этого времени нет никаких методик для определения безопасности внесенных изменений.
Проще говоря, у контролирующих и надзорных органов до 1 июля нет нормативной и методологической основы для принятия решения об отказе выдачи разрешения о регистрации изменений в конструкцию автомобилей.
«Решение о том, проводить ли демонтаж установленных на автомобиль узлов и агрегатов, следует принимать в соответствии с конкретным случаем. Для понимания того, приведет ли доработка конструкции автомобиля к административной ответственности и стоит ли заблаговременно провести демонтаж детали, достаточно изучить приложение „А“ к ГОСТу 33670–2015, которое занимает не один десяток страниц и состоит из нескольких таблиц, а также техническую документацию на свой автомобиль и установленное оборудование», — советует Михаил Тарасов.
Если у вашей машины стоит особый бампер или фаркоп, то доказать их неправомерность до 1 июля 2021 года инспектор ГИБДД без дополнительных постановлений правительства (которых пока нет) не может.
Та же ситуация сложилась с тонировкой — без замеров об ее чрезмерности говорить нельзя, а для замеров должны быть соблюдены определенные условия (например, в темное время суток замеры не проводятся).
Следует ли ждать проверок на дорогах?Возможно развитие ситуации по двум сценариям, считает Михаил Тарасов. Либо полноценные проверки на предмет соответствия новым правилам и выдача разрешений начнутся с 1 июля 2021 года. При этом все выявляемые при выборочной проверке автомобили будут подвергать полноценной процедуре проверки. Либо властями будут приняты дополнительные подзаконные нормативные акты, в которых будет оговариваться порядок работы сотрудников ГИБДД при выявлении нарушителей требований постановления правительства РФ №413. А значит, на дорогах очень скоро, буквально на днях, могут начаться проверки автомобилей.
Что делать, если инспектор остановил «доработанный» автомобиль?
В случае остановки и проверки на дороге каждому автовладельцу важно понимать, что в зависимости от объемов проведенных работ, соответствие автомобиля требованиям ГОСТов и техрегламента может проверяться и устанавливаться как на дороге самими сотрудниками ГИБДД (с применением оборудования, которым может являться рулетка, угломер, прибор для проверки эффективности работы тормозной системы в дорожных условиях, штангенциркуль с линейкой), так и путем принудительного препровождения автомобиля в стационарные пункты проверки — там автомобиль пройдет испытания на универсальных роликовых и площадочных стендах.
При попытке привлечения до 1 июля 2021 года к административной ответственности за нарушения требований постановления правительства РФ №413 без проведения специальных, предусмотренных ГОСТом 33670–2015 экспертиз и испытаний для оценки соответствия, необходимо обжаловать решения ГИБДД в прокуратуре и в суде, — советует адвокат.
Что будет с 1 июля 2021 года?
С этого момента в силу вступит ГОСТ 33670–2015, и незаконность внесенных в конструкцию и несертифицированных изменений можно будет доказать. Если производитель не предусмотрел установку на ту или иную модель, скажем, фаркопа, то деталь придется либо демонтировать, либо оформлять после получения одобрения в лаборатории.
Зачем все это нужно?
Адвокат Коллегии адвокатов Москвы «Интеллект. Конструктивность. Альтернативность» Михаил Тарасов:
— Формулировка «единичное ТС» указывает на то, что отход от уточнения в виде формулировки «тип транспортного средства» — не просто забывчивость, как на то указали многие эксперты и журналисты, а попытка регулирования тюнинга на каждый автомобиль и преследование определенных целей. Разбираться, чем же это продиктовано (желанием извлечь процедурой согласования изменений конструкции автомобиля экономическую выгоду для государства либо же реальным стремлением уменьшить количество ДТП с участием доработанных автомобилей и стремлением сохранить больше жизней на дорогах), невозможно по одной простой причине — отдельного учета фактов смертельных ДТП с участием тюнингованных авто в действующей системе правовой статистики учета преступности в России не существует.
Но все-таки хочется верить, что это скорее обусловлено борьбой с причинами и условиями ДТП, поскольку, на мой взгляд, существенное вмешательство в конструкцию автомобиля в кустарных условиях несет определенную опасность для всех участников дорожного движения, и этот процесс действительно давно требовал регламентации.
- О других ограничениях техрегламента для автомобилистов читайте здесь.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС